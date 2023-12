Lakers vence Hornets em grande jogo de Anthony Davis

Jogando em casa, o Los Angeles Lakers venceu o Charlotte Hornets por 133 a 112, nesta quinta-feira (28), com uma bela atuação de Anthony Davis. Em um jogo que começou difícil, mas terminou tranquilo, o time angelino alcançou sua 17ª vitória em 32 jogos na campanha. Por outro lado, o Hornets segue com muitos desfalques e uma campanha de sete vitórias em 29 partidas durante 2023/24.

O Lakers, liderado por LeBron James e Anthony Davis, espera que o triunfo sobre o Hornets seja um indício de uma virada na campanha. Afinal, a equipe conquistou sua terceira vitória nos últimos nove jogos, desde o título da Copa da NBA contra o Indiana Pacers. Por fim, eles ultrapassam o Houston Rockets, chegando ao oitavo lugar da Conferência Oeste. O próximo duelo é contra o Minnesota Timberwolves no próximo sábado (30).

Publicidade

O momento do Charlotte é de crise total após a derrota para o Los Angeles. A equipe perdeu seus últimos nove compromissos na liga e 11 dos últimos 12 jogos. Apesar de ocupar o 13º posto na Conferência Leste, a equipe está acima de Washington Wizards e Detroit Pistons, mas abaixo de Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Chicago Bulls. Eles já jogam novamente nesta sexta-feira (29) contra o Phoenix Suns.

Lakers deslancha no segundo tempo

A vitória, que acabou elástica com o placar de 133 a 112, não começou tão tranquila para Los Angeles. Charlotte liderou no primeiro quarto, em um período de, acima de tudo, muita pouca intensidade defensiva. Uma coisa positiva é que o ataque estava rendendo, sobretudo, no perímetro. A equipe converteu mais bolas de três (9) no primeiro tempo do que no segundo (6).

Publicidade

No entanto, foi a intensidade defensiva que tornou as coisas ainda mais fáceis no terceiro quarto. A parcial de 41 a 23 foi de domínio da defesa do Lakers sobre o Hornets, mesmo que Anthony Davis também tivesse um melhor desempenho nos primeiros 24 minutos.

Leia mais!

A chave foi forçar erros de ataque do Hornets. Isso porque foram seis só no terceiro quarto. Los Angeles, aliás, pode até diminuir o ritmo de suas bolas triplas e forçar uma maior agressividade através dos ataques ao aro e transição ofensiva. O jogo então se desenrolou com facilidade para a equipe, que sequer colocou seus dois melhores jogadores em quadra nos últimos 12 minutos.

Publicidade

Foi uma vitória obrigatória para o Lakers, que pegou um adversário em má fase. No entanto, os momentos de tranquilidade e o melhor basquete dos últimos jogos podem demonstrar que a instabilidade pode estar chegando ao fim. A equipe ainda não deslanchou, no entanto, segue acima dos 50% de aproveitamento.

Desfalques em Charlotte

Além de LaMelo Ball e Mark Williams, que têm se ausentado das últimas partidas, o Hornets ainda perdeu Gordon Hayward para o jogo contra o Lakers de Anthony Davis e LeBron James.

A segunda pior eficiência defensiva de toda a NBA não conseguiu, afinal, manter o ritmo da troca de pontos do primeiro tempo contra Los Angeles. O camisa 0 de Charlotte anotou 20 pontos e Terry Rozier fez 18, mas a equipe foi derrotada por mais de 30 pontos enquanto ambos estavam em quadra.

Publicidade

A queda do ritmo ofensivo e a incapacidade de defender qualquer equipe no momento são as principais responsáveis pela má fase de um time que também está sem seu principal jogador há muito tempo. O saldo total do segundo tempo foi de uma derrota por 75 a 55, o que dificultou qualquer chance de complicar o jogo em Los Angeles.

(7-22) Charlotte Hornets 112 x 133 Los Angeles Lakers (17-15)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Camisa 0 20 5 5 0 1 Terry Rozier 18 6 8 1 0 Brandon Miller 17 1 2 1 1 Nick Richards 11 10 1 1 2 Bryce McGowens 10 2 1 0 0

Três pontos: 16-33 (45.5%); Bryce McGowens: 3-4

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 26 8 2 2 4 LeBron James 17 4 11 0 0 Rui Hachimura 17 4 1 1 0 D’Angelo Russell 16 3 9 0 0 Austin Reaves 16 2 4 1 0

Três pontos: 15-30 (50%); D’Angelo Russell: 4-7

Publicidade

Outros jogos

A rodada contou com mais sete jogos, além da vitória do Lakers sobre o Hornets, em bela atuação de Anthony Davis.

Em uma noite dramática com direito a prorrogação, o Detroit Pistons foi derrotado mais uma vez. Após chegar a liderar por 21 pontos contra a melhor campanha da NBA, o Boston Celtics, a equipe sofreu uma virada dura, caindo nos cinco minutos extras. Um grande segundo tempo de Kristaps Porzingis, e o Celtics levou o rival à sua 28ª derrota seguida. O que, aliás, é história. Iguala a maior sequência de todos os tempos, que é do Philadelphia 76ers entre as temporadas de 2014/15 e 2015/16. Se contarmos apenas um ano, essa já é a pior sequência da história.

Publicidade

Além disso, outra bela atração da rodada foi o primeiro confronto entre Victor Wembanyama e Scoot Henderson. Ambos jogaram bem, mas foi o francês quem levou a melhor com direito a 30 pontos e sete tocos. Vitória do San Antonio Spurs sobre o Portland Trail Blazers.

Em uma noite muito ruim, o Golden State Warriors foi derrotado pelo Miami Heat. A equipe da Flórida esteve desfalcada de Jimmy Butler, mas venceu em grande noite de Tyler Herro. Stephen Curry marcou apenas 13 pontos.

Publicidade

Tyrese Haliburton é outro que merece grande destaque. Ele produziu um jogo de 20 pontos e 20 assistências, enquanto acertou seis bolas de três na vitória do Indiana Pacers sobre o Chicago Bulls. Da mesma forma, Anthony Edwards marcou 44 pontos para levar o Minnesota Timberwolves à vitória sobre um Dallas Mavericks sem Luka Doncic.

Nikola Jokic anotou um triplo-duplo em uma vitória protocolar do Denver Nuggets sobre o Memphis Grizzlies, que não teve Ja Morant. Por fim, o New Orleans Pelicans sofreu mais do que deveria, mas triunfou sobre o Utah Jazz.

Publicidade

(2-29) Detroit Pistons 122 x 128 Boston Celtics (24-6)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 31 6 9 3 2 Jaden Ivey 22 10 4 0 1 Bojan Bogdanovic 17 12 6 0 0 Jalen Duren 15 14 2 0 0 Alec Burks 12 2 1 2 0

Três pontos: 14-43 (32.6%); Cade Cunningham: 4-6

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 35 8 1 1 0 Jayson Tatum 31 7 10 5 0 Derrick White 23 4 5 0 2 Jrue Holiday 12 9 3 1 1 Al Horford 8 5 3 1 1

Três pontos: 11-39 (28.2%); Kristaps Porzingis: 3-9

(13-19) Utah Jazz 105 x 112 New Orleans Pelicans (18-14)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 26 5 3 0 0 Lauri Markkanen 24 10 5 1 0 Walker Kessler 11 4 0 2 1 Jordan Clarkson 10 2 6 0 0 John Collins 8 12 0 0 1

Três pontos: 12-39 (30.8%); Collin Sexton: 3-6

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 26 3 5 1 2 CJ McCollum 22 3 6 2 0 Zion Williamson 21 10 8 0 1 Larry Nance Jr 9 7 0 5 1 Naji Marshall 9 2 2 0 0

Três pontos: 10-27 (37%); CJ McCollum: 4-10

(18-14) Dallas Mavericks 110 x 118 Minnesota Timberwolves (23-7)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Tim Hardaway Jr 32 3 3 2 0 Jaden Hardy 17 2 1 1 1 Derrick Jones Jr 15 9 0 3 1 Dwight Powell 12 14 6 2 1 Dante Exum 11 2 6 0 0

Três pontos: 14-33 (42.4%); Tim Hardaway Jr: 5-11

Publicidade

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 44 3 4 3 1 Rudy Gobert 20 11 2 0 3 Jaden McDaniels 12 0 0 1 4 Karl-Anthony Towns 10 8 3 0 0 Mike Conley 10 2 6 0 1

Três pontos: 17-33 (51.5%); Anthony Edwards: 6-11

Publicidade

(16-14) Indiana Pacers 120 x 104 Chicago Bulls (14-19)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 24 6 0 0 3 Tyrese Haliburton 21 3 20 2 1 Buddy Hield 19 6 2 1 1 Jalen Smith 15 7 1 0 0 Bennedict Mathurin 15 5 1 0 1

Três pontos: 19-42 (45.2%); Tyrese Haliburton: 6-13

Publicidade

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Patrick Williams 22 5 3 2 0 DeMar DeRozan 21 5 5 2 0 Coby White 16 5 2 0 0 Alex Caruso 15 7 2 1 0 Ayo Dosunmu 15 5 3 0 0

Três pontos: 7-27 (25.9%); Alex Caruso: 3-7

(10-20) Memphis Grizzlies 105 x 142 Denver Nuggets (23-10)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 23 1 2 1 0 Marcus Smart 17 3 5 1 0 David Roddy 15 0 2 0 0 Jaren Jackson Jr 14 4 2 2 0 John Konchar 10 7 3 2 1

Três pontos: 13-35 (37.1%); Desmond Bane: 3-5

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 26 14 10 0 1 Jamal Murray 23 3 9 2 0 Peyton Watson 20 5 2 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 12 2 3 0 1 Julian Strawther 12 3 2 0 1

Três pontos: 20-41 (48.8%); Jamal Murray: 4-6

(5-25) San Antonio Spurs 118 x 105 Portland Trail Blazers (8-22)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 30 6 6 0 7 Devin Vassell 17 5 7 4 1 Jeremy Sochan 16 7 3 0 1 Malaki Branham 13 5 4 1 0 Zach Collins 11 7 2 0 0

Três pontos: 10-36 (27.8%); Malaki Branham: 3-6

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Malcolm Brogdon 29 6 6 1 0 Jerami Grant 29 10 5 0 0 Scoot Henderson 25 3 4 1 0 Ibou Badji 7 9 0 0 3 Jabari Walker 6 9 0 1 1

Três pontos: 11-36 (30.6%); Malcolm Brogdon: 6-8

Publicidade

(19-12) Miami Heat 114 x 102 Golden State Warriors (15-16)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 26 7 2 1 0 Jamal Cain 18 6 0 2 0 Bam Adebayo 17 11 4 0 0 Jaime Jaquez Jr 17 5 6 1 0 Nikola Jovic 11 3 3 1 1

Três pontos: 10-31 (32.3%); Tyler Herro: 3-7

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 13 4 5 2 1 Klay Thompson 13 0 5 2 0 Andrew Wiggins 11 2 4 0 0 Moses Moody 11 3 0 0 2 Trayce Jackson-Davis 10 11 1 0 2

Três pontos: 8-33 (24.2%); Brandin Podziemski: 2-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA