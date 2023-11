Lakers vira aposta em troca por Zach LaVine

O Los Angeles Lakers emergiu como uma aposta em uma troca com o Chicago Bulls por Zach LaVine. A notícia de Shams Charania, do portal The Athletic, sobre a possibilidade cada vez mais real de uma negociação envolvendo o ala-armador, agitou os bastidores da NBA. De acordo com o insider, o Lakers é uma das três equipes que desejam o jogador de 28 anos. As outras são Miami Heat e Philadelphia 76ers.

“As equipes da NBA estão sondando Zach LaVine. Houve uma maior abertura do Chicago Bulls e do próprio atleta nos últimos dias em prol de uma troca. Portanto, os times estão interessados em entender qual é a disponibilidade do astro. Muitos dos 30 gerentes gerais das equipes da liga estão em Chicago nesta semana para a abertura da temporada do basquete universitário. As conversas podem começar nesse sentido”, informou Charania.

O repórter Jovan Buha, também do The Athletic, confirma o interesse do Lakers, não apenas em uma troca por Zach LaVine, mas também por Alex Caruso e DeMar DeRozan. Prestes a reformular o elenco, o Bulls será procurado pelos outros times, que estão de olho em seus principais jogadores. Mas, a princípio, a franquia planeja estender o vínculo com DeRozan.

Com relação a Caruso, a equipe valoriza bastante o seu melhor defensor. Por isso, apenas uma oferta irrecusável para tirá-lo de Chicago. O jogador, aliás, fez parte do Lakers campeão da NBA em 2020.

Lakers e Bulls estão em direções opostas. Afinal, a equipe angelina tenta mais um título com LeBron James. Chicago, por sua vez, simplesmente não evolui com o atual núcleo e, assim, deverá partir para a reconstrução.

Segundo Buha, há rumores de que o vice-presidente de operações do Bulls, Arturas Karnisovas, tenha reduzido o preço pelo astro. Com isso, o Lakers se coloca em uma condição favorável em uma eventual troca por Zach LaVine. Vale lembrar que o agente do atleta, Rich Paul, é sócio e amigo de LeBron.

No entanto, ainda não foi revelado qual seria o pacote angelino pelo jogador do Bulls. A princípio, times em reconstrução buscam jovens, escolhas de Draft e contratos expirantes. O armador D’Angelo Russell, por exemplo, pode se tornar agente livre em 2024. Desse modo, ele se torna uma das prováveis peças na negociação.

No caso da equipe de Los Angeles, boatos têm surgido de que o time estaria “mais aberto” à chegada de um terceiro astro. O Lakers pregou pela manutenção do seu núcleo principal, mas uma troca por Zach LaVine pode ser uma grande oportunidade de adicionar mais talento ao redor de LeBron e Anthony Davis.

LaVine tem um contrato de US$178 milhões, válido até 2027. Nesta temporada, ele vai receber US$40 milhões em salários. O citado Russell, por outro lado, vai embolsar US$17,3 milhões em 2023/24.

Zach LaVine insatisfeito

Além disso, a relação do jogador com o técnico Billy Donovan não é das melhores. De acordo com KC Johnson, da NBC Sports Chicago, o camisa 8 nunca superou o episódio em que foi para o banco de reservas. Em novembro de 2022, contra o Orlando Magic, LaVine foi sacado do time por conta do desempenho ruim em quadra. Naquela partida, LaVine fez apenas quatro pontos e acertou um mísero arremesso em 14 tentativas.

Há algumas semanas surgiu uma nova polêmica entre o jogador e o técnico. Após uma derrota humilhante em casa para o Oklahoma City Thunder, Donovan revelou que os atletas fizeram uma reunião. LaVine, por sua vez, disse que o comandante se equivocou.

“Uma reunião do time acontece quando, em uma decisão coletiva, os jogadores se trancam dentro do vestiário e discutem pontos importantes. Nós não pediríamos a saída do técnico em algo assim, pois ele integra a equipe. E não foi isso o que nós fizemos naquele dia. Diria que, para resumir, tivemos uma conversa normal sobre basquete. Nada planejado ou oficial”, descreveu o ala-armador.

A versão de LaVine também é contestável. Para começar, a diferença indicada pelo jogador é meramente semântica. E, além disso, outros jogadores confirmaram que houve uma reunião a portas fechadas. Mas a sua ênfase em tentar negar Donovan de alguma forma foi o que chamou a atenção. Em seguida, ele até sugeriu que o treinador não compreendeu o que o elenco fez.

“Quando você toma uma ‘surra’ em casa na estreia da temporada, os debates são necessários em todos os níveis da franquia. Então, se pedimos que os treinadores não participassem, não foi uma reunião do time. Foram só os jogadores cobrando uns aos outros. Não sei o que Billy entendeu errado, mas não foi o que ele disse”, reafirmou LaVine.

Por tudo isso, a saída do ala-armador do Bulls é questão de tempo.

Reconstrução do Bulls

Darnell Mayberry, que cobre o Bulls para o mesmo The Athletic, informou que a franquia pode iniciar a reformulação do elenco antes já em dezembro.

“Minhas fontes dizem que o Bulls pode implodir em breve. É sério, parece exagerado, mas não é. Em um mês, Chicago pode não ter o mesmo elenco. A mudança é iminente. A notícia de Zach LaVine só confirma isso”, afirmou.

No entanto, Mayberry também cita que existe uma chance da troca não representar um aceno a uma reconstrução de longo prazo. Ou seja, o foco do Bulls seria se livrar de LaVine. A ideia, no caso, é ter uma equipe mais coletiva em quadra.

“É verdade que, se o Bulls trocar Zach LaVine, eles perderão muito. O ala-armador é um dos melhores pontuadores em isolation e um grande arremessador do perímetro. No entanto, uma troca pode fazer com que esse ataque seja repensado. Pode se tratar de algo mais coletivo, tirando o foco do craque. A ideia é ter cinco jogadores que possam pontuar ao mesmo tempo em quadra. Isso melhoraria o ataque desse time”, ressaltou.

Até o momento, o Bulls venceu apenas quatro dos 12 jogos que disputou. Desse modo ocupa apenas o 12º lugar do Leste. Portanto, fora da zona de classificação até para o play-in.

