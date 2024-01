Lauri Markkanen lidera e Jazz surpreende Bucks fora de casa

Tank? Com 21 pontos e 14 rebotes de Lauri Markkanen, o Utah Jazz bateu o Milwaukee Bucks fora de casa por 132 a 116. Apesar de o Bucks não contar com Damian Lillard, o confronto tinha o segundo melhor do Leste contra o então 12° do Oeste. Como resultado, o time de Salt Lake City subiu uma posição. Jordan Clarkson saiu do banco para somar 21 pontos e seis assistências, enquanto três jogadores anotaram 19: Keyonte George, Collin Sexton e John Collins. Por outro lado, Giannis Antetokounmpo registrou um triplo-duplo com 25 pontos, 11 assistências e dez rebotes.

Mas sem Lillard, o técnico Adrian Griffin escalou o calouro Andre Jackson. Assim, a organização das jogadas passavam muito por Khris Middleton e Antetokounmpo. No entanto, a estratégia não funcionou, especialmente no primeiro tempo. Os visitantes anotaram 77 pontos antes do intervalo. O Bucks até reagiu na segunda etapa, mas sem sucesso.

Nos três primeiros minutos, os times trocavam cestas, mas os visitantes já lideravam por 9 a 7. Então, o Jazz fez cinco cestas de três em pouco tempo, sendo duas de Lauri Markkanen para liderar por 26 a 17 sobre o Bucks. Mas a partir daí, Utah seguiu explorando o arremesso do perímetro. Nos últimos quatro minutos do primeiro período, a equipe de Salt Lake City fez cinco de longa distância e o placar já estava em 41 a 23.

Então, sem explorar tanto o quesito no segundo quarto, o Jazz aumentou ainda mais sua vantagem sobre o Bucks. Kelly Olynyk deixou em 60 a 31. Depois, John Collins fez de três e o placar apontava inacreditáveis 72 a 39. Ao fim do primeiro tempo, Utah liderava por 77 a 46.

Mas as coisas mudaram na volta do intervalo. Malik Beasley fez oito dos dez pontos iniciais do período e o Bucks começou a cortar, enquanto Lauri Markkanen pouco conseguia produzir para o Jazz. Middleton acertou lance livre e o marcador ainda tinha Utah na frente, mas por 90 a 70. Com a diferença despencando, Bobby Portis teve uma sequência forte no ataque e em pouco tempo o placar apontava 98 a 90.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, a torcida de Milwaukee já esperava pela virada em cima de Utah. Mas não foi o que aconteceu. Jordan Clarkson e o calouro Keyonte George anotaram 11 pontos rápidos e a vantagem voltou a subir. Brook Lopez ainda cortou para oito, mas em vão. Lauri Markkanen respondeu na posse seguinte e o Jazz vencia o Bucks por 113 a 103. Então, Simone Fontecchio e John Collins ampliaram para os visitantes. O finlandês liderou pela equipe de Salt Lake City nos lances livres, garantindo a vitória.

Após se machucar e perder oito jogos entre novembro e dezembro, Markkanen vem sendo o grande ponto da virada para o Jazz. Desde a sua volta às quadras, Utah venceu 11 dos últimos 16 jogos e segue subindo no Oeste. Em contrapartida, o Bucks perdeu quatro das últimas cinco partidas.

(18-20) Utah Jazz 132 x 116 Milwaukee Bucks (25-12)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 21 14 2 1 2 Jordan Clarkson 21 4 6 0 1 Keyonte George 19 6 4 0 0 Collin Sexton 19 0 3 0 0 John Collins 19 3 1 1 0

Três pontos: 20-44; George: 4-9

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 25 10 11 0 0 Khris Middleton 23 3 8 2 1 Malik Beasley 17 4 2 1 1 Brook Lopez 13 6 3 0 2 Bobby Portis 8 3 0 0 0

Três pontos: 17-36; Beasley: 5-8

(17-21) Chicago Bulls 119 x 112 Charlotte Hornets (8-26)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 27 6 5 0 1 Andre Drummond 21 15 0 0 0 Nikola Vucevic 21 10 4 1 1 DeMar DeRozan 18 7 7 3 1 Zach LaVine 9 3 5 0 2

Três pontos: 9-26; White: 3-7

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Terry Rozier 39 3 8 0 0 Número 0 24 8 5 1 2 Nick Smith 15 4 3 1 0 Nick Richards 10 8 1 0 3 JT Thor 9 8 0 0 2

Três pontos: 17-43; Rozier: 7-13

(28-8) Boston Celtics 131 x 133 Indiana Pacers (21-15)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 40 5 2 0 0 Jrue Holiday 21 6 6 1 0 Kristaps Porzingis 19 5 7 0 3 Derrick White 13 4 6 0 2 Payton Pritchard 14 7 3 0 0

Três pontos: 17-35; Pritchard: 4-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 26 4 3 2 0 Aaron Nesmith 17 4 2 0 1 Jalen Smith 11 9 1 0 3 TJ McConnell 12 4 7 2 0 Buddy Hield 15 4 3 1 1

Três pontos: 19-40; Mathurin: 5-9

(24-11) Oklahoma City Thunder 136 x 128 Washington Wizards (6-30)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 6 5 3 1 Chet Holmgren 31 4 5 0 2 Jalen Williams 21 7 10 2 0 Isaiah Joe 16 4 3 0 0 Aaron Wiggins 13 5 0 1 0

Três pontos: 14-28; Holmgren: 4-5

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 22 15 5 0 0 Jordan Poole 24 0 5 0 0 Deni Avdija 17 4 4 1 0 Tyus Jones 18 0 9 3 0 Landry Shamet 15 2 1 2 2

Três pontos: 15-32; Poole: 4-8

(18-17) Houston Rockets 113 x 120 Miami Heat (21-15)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 32 5 7 0 2 Alperen Sengun 22 11 2 3 0 Jalen Green 11 5 6 0 0 Cam Whitmore 11 6 0 1 0 Jabari Smith Jr 10 6 0 0 0

Três pontos: 14-41; VanVleet: 7-14

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 28 3 3 0 0 Bam Adebayo 22 12 3 1 0 Kevin Love 15 7 4 1 0 Jaime Jaquez Jr 14 4 4 1 0 Duncan Robinson 14 3 7 1 0

Três pontos: 15-36; Herro: 5-10

