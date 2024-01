LeBron e Davis lideram e Lakers bate Thunder

LeBron James e Anthony Davis somaram 52 pontos na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Oklahoma City Thunder por 112 a 105 em seus domínios. Enquanto LeBron registrou 25 pontos, sete rebotes e cinco assistências, Davis produziu 27 pontos, 15 rebotes e cinco passes decisivos. Por outro lado, Jalen Williams liderou o Thunder com 25. Com a derrota, o time de Oklahoma City deixou escapar a chance de liderar o Oeste ao lado do Minnesota Timberwolves.

No início do primeiro quarto, os visitantes exploraram muito o arremesso de três, enquanto a equipe californiana pouco conseguia pontuar. Assim, o placar estava em 11 a 4. No entanto, os donos da casa tiveram uma sequência de 11 a 2 e viraram em 15 a 13. Gilgeous-Alexander fez de três e o Thunder virou para cima do Lakers em 19 a 17, mas Anthony Davis e LeBron James tomaram conta do ataque. Então, Davis fez seis dos próximos oito pontos de Los Angeles e o time voltou a liderar, por 27 a 19. Só que Oklahoma City não deixava a diferença aumentar tanto e, pouco depois, cortou para um.

Já no começo do segundo período, as equipes trocaram de liderança diversas vezes. Em lances livres, Shai Gilgeous-Alexander deixou o Thunder na frente por 46 a 44. Mas nos últimos três minutos do primeiro tempo, D’Angelo Russell e Gilgeous-Alexander tiveram um duelo particular. Só os dois pontuaram. Enquanto Russell fez duas cestas de três, o astro de Oklahoma City voltou a explorar os lances livres. Por fim, os times foram para os vestiários com o placar igual: 50 a 50.

Então, na volta do intervalo, LeBron James apareceu rapidamente com duas cestas para os donos da casa. Naquele momento, Davis, Russell e LeBron tinham 12 pontos cada para o Lakers, enquanto Shai Gilgeous-Alexander liderava o Thunder com 16. Os anfitriões cometeram alguns erros de ataque e Oklahoma City puniu com cestas de três em sequência. Os visitantes lideravam por 62 a 56, mas Austin Reaves e Davis comandaram mais uma virada para Los Angeles, em 63 a 62. LeBron ampliou a sequência para nove pontos a zero, enquanto o Thunder forçava arremessos. Mas ela acabou logo depois, quando Jalen Williams acertou de três e empatou em 65.

Los Angeles vencia por 73 a 69, porém não conseguia aumentar a vantagem. Ousmane Dieng acertou de três para Oklahoma City, mas LeBron respondeu na mesma moeda. Então, Anthony Davis tomou conta do ataque do Lakers, que liderava por 83 a 74 em cima do Thunder, mas Shai Gilgeous-Alexander descontou em seguida. Assim, o placar apontava 84 a 76.

Nos últimos 12 minutos, o Lakers abriu 11 em cima do Thunder, enquanto Davis e LeBron comandavam para os donos da casa. Então, Oklahoma City converteu duas cestas de três consecutivas e cortou para cinco. Mas os antitriões voltaram a abrir vantagem quando restavam cerca de cinco minutos para o fim. No entanto, quando parecia que o jogo estava garantido, a equipe de Oklahoma City cortou para seis. No entanto, a reação dos visitantes parou por ali e o Lakers confirmou o resultado.

(27-12) Oklahoma City Thunder 105 x 112 Los Angeles Lakers (20-21)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 25 3 6 3 0 Shai Gilgeous-Alexander 24 3 6 1 1 Lu Dort 11 7 1 1 0 Chet Holmgren 9 8 4 1 3 Josh Giddey 8 5 3 0 1

Três pontos: 15-49; Dort: 3-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 27 15 5 2 1 LeBron James 25 7 6 0 0 D’Angelo Russell 14 2 6 2 1 Austin Reaves 15 3 7 0 1 Rui Hachimura 12 3 0 0 2

Três pontos: 8-24; Hachimura: 2-3

(18-22) Golden State Warriors 107 x 116 Memphis Grizzlies (15-25)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 26 8 4 2 1 Jonathan Kuminga 20 11 0 0 0 Andrew Wiggins 16 5 1 0 2 Dario Saric 13 3 0 0 1 Draymond Green 7 7 4 1 0

Três pontos: 10-31; Saric: 3-5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Vince Williams 24 7 4 2 1 GG Jackson 23 6 1 2 2 Jaren Jackson Jr 18 5 5 4 1 David Roddy 12 7 2 0 0 Luke Kennard 11 2 5 1 0

Três pontos: 20-54; GG Jackson: 5-8

(19-23) Chicago Bulls 91 x 109 Cleveland Cavaliers (23-15)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 18 4 3 1 2 Zach LaVine 17 4 4 0 0 Nikola Vucevic 17 10 4 0 0 Ayo Dosunmu 10 3 3 0 0 Alex Caruso 10 3 3 3 1

Três pontos: 9-32; LaVine: 3-6

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 34 3 7 2 0 Caris LeVert 16 7 7 0 0 Sam Merrill 15 3 2 2 0 Jarrett Allen 10 14 3 2 1 Dean Wade 12 7 3 3 0

Três pontos: 20-57; Merrill: 4-6

(24-16) Miami Heat 96 x 95 Brooklyn Nets (16-23)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 31 5 4 2 0 Tyler Herro 29 11 2 0 0 Bam Adebayo 11 20 4 1 1 Caleb Martin 9 3 1 1 1 Josh Richardson 9 5 1 0 1

Três pontos: 8-31; Herro: 4-11

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 29 6 2 2 2 Cam Thomas 23 2 3 0 0 Royce O’Neale 15 9 5 0 1 Nic Claxton 9 14 2 0 2 Dorian Finney-Smith 5 7 2 0 2

Três pontos: 12-55; O’Neale: 5-10

(31-9) Boston Celtics 105 x 96 Toronto Raptors (15-25)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jrue Holiday 22 6 7 1 2 Jayson Tatum 19 14 6 1 1 Derrick White 22 2 1 0 0 Kristaps Porzingis 15 6 2 0 2 Al Horford 10 11 2 1 0

Três pontos: 16-39; White: 5-9

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 24 9 4 0 0 Immanuel Quickley 21 6 3 1 1 Pascal Siakam 17 5 5 1 0 Dennis Schroder 13 7 2 0 0 Scottie Barnes 10 13 2 2 0

Três pontos: 4-32; Quickley: 2-7

(23-17) Indiana Pacers 107 x 132 Utah Jazz (22-20)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Nembhard 14 0 4 1 0 Buddy Hield 14 2 0 0 0 Jalen Smith 12 6 3 0 1 Jarace Walker 8 4 4 4 2 Bennedict Mathurin 11 1 2 0 0

Três pontos: 9-31; Hield: 3-5

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 32 10 3 0 1 Collin Sexton 30 3 5 0 0 Jordan Clarkson 17 4 2 2 0 Keyonte George 19 0 5 1 0 John Collins 10 6 1 0 0

Três pontos: 11-25; Sexton: 4-5

