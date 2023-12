LeBron James: “Acho difícil o Lakers competir contra os melhores times da NBA”

Após a derrota do Los Angeles Lakers para o Boston Celtics na rodada de Natal da NBA, LeBron James foi honesto em sua entrevista pós-jogo. Na opinião do astro, a equipe ainda não está no mesmo nível dos melhores times da liga. A derrota para o maior rival marcou a sexta queda nos últimos oito jogos após o título da Copa da NBA.

Além disso, o camisa 23 também falou de um choque que teve com Jaylen Brown, onde machucou o joelho. Ele também citou os problemas do time, que não está 100% saudável no momento, segundo LeBron.

Publicidade

“É difícil comparar no momento. Acho que apenas não temos o suficiente para competir em um jogo como esse contra os melhores times da liga atualmente. É claro que temos tempo para mudar isso; são 82 jogos e ainda estamos em dezembro. Mas no momento, ainda não somos tão bons assim. Temos que mudar algumas coisas para que possamos alcançar esse nível”, explicou.

James não teve uma grande atuação nesta segunda-feira (25). Ele anotou 16 pontos, nove rebotes e oito assistências. Porém, acertou apenas cinco de 14 tentativas, além de cometer três erros de ataque. O camisa 23 definiu o Celtics como um dos grandes times da liga no momento.

Publicidade

“Boston está saudável. Acho que o mesmo se aplica ao Minnesota Timberwolves ou Oklahoma City Thunder. São grandes equipes com grandes trabalhos, mas também têm essa vantagem até aqui. É apenas algo que não temos no momento, não estamos 100% nesse momento. Portanto, difícil comparar”, ressaltou.

Leia mais sobre o Lakers!

LeBron James disse que o próximo passo do Los Angeles Lakers na NBA é, sobretudo, focar nos detalhes em todas as posses. A execução está falha, segundo o veterano.

Publicidade

“Quando você está se descobrindo, precisa ter atenção. Isso é o mais importante para mim, entender o que se passa em cada posse de bola. Quando você é capaz de executar e entender isso, o seu sucesso pode ser alcançado de uma forma mais fácil. Então, acho que é muito sobre concluir o trabalho. Defendemos duro em algumas posses, 24 segundos fazendo coisas certas. Mas aí nós cedemos um rebote ofensivo. Temos um bom ataque, e demoramos a nos recompor. Muitas cestas em transição. Em suma, muitas coisas para ajustar”, opinou o astro de 38 anos.

Dores

Por fim, ele deixou claro que, apesar de ter finalizado o jogo e voltado para a quadra pouco depois do ocorrido, o choque com Jaylen Brown deixou seu joelho esquerdo dolorido. O ala de Boston chegou a voltar aos vestiários após o lance que aconteceu no fim do segundo quarto, com um problema nas costas. Ambos seguiram até o fim.

Publicidade

“O que posso dizer é que está dolorido agora. Que bom que pelo menos teremos uma folga de dois dias até o próximo jogo. Enfim, ele está ao nosso favor em algum momento. Apenas um lance estranho com Brown, mas tudo certo para nós dois. No fim, acho que isso que importa. Consegui fechar a partida e estou feliz por isso. Porém, está doendo agora”, admitiu.

O próximo jogo de LeBron James e do Los Angeles Lakers é na próxima quinta-feira (28), um duelo com o Charlotte Hornets, na Califórnia.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA