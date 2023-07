LeBron James: “Minha aposentadoria da NBA não será hoje”

LeBron James descartou oficialmente sua aposentadoria da NBA, na quarta-feira (12). Em participação ao ESPYS, premiação do canal ESPN para os melhores atletas do ano, o ala de 38 anos confirmou que jogará sua 21º temporada. Assim, se tornará o sexto jogador da história a alcançar essa marca e ficará apenas uma campanha atrás de Vince Carter, que possui o recorde de longevidade da liga.

James subiu no palco do evento ao ser apresentado por sua família. O astro recebeu o prêmio de melhor quebra de recorde do ano após ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar e se tornar o líder em pontos totais da história da NBA.

“Quando a temporada terminou, disse que não sabia se iria jogar. Não sei o que os analistas disseram, mas estou aqui para falar por mim”, afirmou James. “Naquele momento, estava me perguntando se ainda podia jogar sem trapacear. Será que ainda posso dar tudo de mim em jogo? A verdade é que faço essa pergunta para mim mesmo há dois anos, no final de cada temporada. No entanto, nunca tinha falado sobre isso em público”.

“Não me importo com mais quantos pontos eu fizer e o que posso ou não fazer em quadra. A principal pergunta é: Ainda posso jogar sem trapacear? O dia que eu não puder dar tudo de mim em quadra será o dia que irei parar. Para a sorte de vocês, esse dia não é hoje”.

Ao descartar sua aposentadoria da NBA, LeBron James foi aplaudido pelo público do evento. As câmeras apontaram para Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Chris Paul e Kentavious Caldwell-Pope, seus amigos.

James, no entanto, também utilizou o espaço para falar um pouco de Bronny e Bryce, seus filhos. O primeiro, de 18 anos, fará seu primeiro ano de NCAA pela USC e está cotado para entrar na NBA pelo Draft de 2024. Ao mesmo tempo, o segundo entrará no seu penúltimo ano de High School, no qual irá jogar pela Campbell Hall. Além disso, LeBron possui Zhuri, uma menina de oito anos.

“O que me traz de volta todo ano é assistir e treinar meus filhos e seus colegas de time”, disse o quatro vezes MVP. “Eu vejo eles e lembro de onde eu vim. Além disso, eles me lembram onde eu preciso estar. O puro amor por esse lindo jogo. Então sim, ainda tenho um pouco a fazer. Muito a fazer. Amo vocês e obrigado por acompanharem essa jornada”.

