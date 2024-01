LeBron James decide e Lakers bate Warriors após duas prorrogações

Foi uma batalha. Um dos melhores jogos da temporada com dois dos maiores astros da liga em quadra, certamente. Mas, no fim das contas, só quem saiu com um sorriso no rosto foram os visitantes. LeBron James anotou um triplo-duplo, decidiu a partida nos lances livres e o Los Angeles Lakers superou o Golden State Warriors nesse sábado. Após duas prorrogações, os visitantes ganharam por 145 a 144.

O primeiro período ficou marcado pela troca de cestas dos dois lados. Nós tivemos sete mudanças de liderança, enquanto nenhum dos times abriria vantagem superior a duas posses de bola. Os visitantes levaram a melhor no quarto por causa de uma arrancada final. A equipe marcou uma parcial de 12 a seis nos três minutos derradeiros e, assim, garantiu a dianteira por 33 a 30.

Curiosamente, o segundo quarto teve um roteiro bem semelhante. O Warriors reagiu no início do período e, com isso, voltamos à troca de pontos e lideranças. Aliás, a equipe da casa assumiu a ponta do marcador e passou boa parte do tempo na frente. Mas, no fim, mais uma arrancada do Lakers veio. Dessa vez, foram 13 pontos nos dois minutos que antecederam o vestiário para os forasteiros.

A sequência, como resultado, levou os californianos para o intervalo em vantagem. O time ganhava por 68 a 63.

Segundo tempo

Golden State ficou conhecido, em seus melhores momentos, pelos terceiros quartos de arrasar. E foi o que vimos nesse sábado. O Warriors voltou dos vestiários com tudo e anotou 15 dos primeiros 17 pontos do quarto. Com isso, uma desvantagem de cinco virou uma dianteira de três posses de bola. Logo em seguida, três cestas consecutivas de longa distância elevaram a dianteira para 14 pontos.

Mas o gás acabou. Afinal, depois da sequência, o Lakers tomou as rédeas do jogo. Os comandados de Darvin Ham marcaram 14 pontos consecutivos e, assim, voltaram ao jogo. Os locais retornaram ao controle, mas a diferença nunca mais voltaria ao nível em que chegou. No começo do último quarto, a diferença estava em oito pontos (99-91) para a equipe do técnico Steve Kerr.

Pode-se dizer que, a princípio, o Warriors fez um ótimo trabalho defendendo a liderança na maior parte do último período. Chegou aos quatro minutos finais de partida, afinal, com nove pontos de diferença em favor. No entanto, quando desandou, tudo quase foi colocado a perder. Tomou 12 pontos seguidos e só voltaria a pontuar com 15 segundo para o fim do tempo regular.

Então, Stephen Curry apareceu para salvar os donos da casa. Ele converteu uma cesta com cinco segundos para o final que empatou o jogo em 118 pontos. Na verdade, foi a bola que levou o confronto para o tempo extra.

Prorrogações

O Warriors flertou com o perigo nas duas prorrogações – e, por fim, pagou por isso. Na primeira, ficou atrás do marcador o tempo inteiro. Chegou a estar perdendo por duas posses de bola a dois minutos do final. No entanto, nos segundos decisivos, a equipe acabou salva por Klay Thompson. O ala-armador converteu uma cesta de três pontos que empatou o duelo a sete segundos do fim e, assim, forçou o segundo tempo extra.

Na segunda prorrogação, mais uma vez, Golden State esteve perdendo por duas posses de bola em certo momento. Mas, com duas cestas de longa distância, virou a partida a 80 segundos do estouro do cronômetro. Em seguida, com cinco segundos para o fim, Curry converteria mais um arremesso para deixar o time à frente. Tudo dependia só de uma boa defesa. Mas o Warriors não conseguiu.

LeBron teve tempo para receber a bola e conseguir uma falta em cima de Draymond Green. E, nos lances livres, o astro fez o trabalho: acertou os dois arremessos e confirmou a vitória pela diferença mínima.

Mas a rodada de sábado não teve só LeBron James liderando o Lakers contra o Warriors. O Clippers, por exemplo, deu uma prova de força e derrotou o Celtics em Massachussets. O Sixers lutou, mas, sem Joel Embiid, não foi páreo para o Denver Nuggets. E o Spurs venceu o Timberwolves com um lance livre decisivo de Keldon Johnson. Então, confira tudo o que aconteceu nessa noite:

(24-23) Los Angeles Lakers 145 X 144 Golden State Warriors (19-24)

Destaques

LA Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 36 20 12 0 0 Anthony Davis 29 13 3 0 4 D’Angelo Russell 28 3 5 2 1 Austin Reaves 17 2 6 2 0 Jarred Vanderbilt 14 9 5 4 0

Três pontos: 9-27; D’Angelo Russell: 5-8

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 46 3 7 1 0 Klay Thompson 24 4 4 2 0 Jonathan Kuminga 22 9 2 0 0 Andrew Wiggins 22 5 3 2 1 Brandin Podziemski 10 7 5 1 0

Três pontos: 23-59; Stephen Curry: 9-22

(8-37) Washington Wizards 118 X 104 Detroit Pistons (5-40)

Destaques

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 30 6 4 1 1 Jordan Poole 17 1 2 1 0 Daniel Gafford 15 13 1 3 0 Marvin Bagley 13 8 2 1 0 Tyus Jones 12 1 9 2 1

Três pontos: 11-34; Kyle Kuzma: 3-13

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Bojan Bogdanovic 30 3 3 1 0 Cade Cunningham 20 4 12 0 0 Isaiah Stewart 11 7 2 0 0 Jalen Duren 10 18 3 0 0 Jaden Ivey 10 4 2 0 1

Três pontos: 9-32; Bojan Bogdanovic: 4-10

(24-22) Miami Heat 109 X 125 New York Knicks (29-17)

Destaques

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 28 8 4 3 0 Duncan Robinson 19 1 3 1 0 Tyler Herro 18 1 3 0 0 Bam Adebayo 12 13 1 0 0 Terry Rozier 10 5 7 0 0

Três pontos: 14-37; Duncan Robinson: 5-11

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 32 5 8 1 1 Julius Randle 19 9 3 0 0 OG Anunoby 19 1 4 2 0 Josh Hart 14 9 5 0 0 Quentin Grimes 12 4 1 1 0

Três pontos: 17-33; Jalen Brunson: 4-8

(21-24) Houston Rockets 104 X 106 Brooklyn Nets (18-27)

Destaques

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 19 10 1 1 0 Cam Whitmore 19 9 1 0 1 Dillon Brooks 19 5 2 1 0 Alperen Sengun 15 11 2 0 0 Fred VanVleet 13 4 8 1 0

Três pontos: 10-37; Dillon Brooks: 1-7

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 37 3 3 1 0 Dorian Finney-Smith 19 7 3 2 2 Mikal Bridges 19 5 1 3 1 Nicolas Claxton 10 13 4 1 1 Spencer Dinwiddie 10 2 9 1 1

Três pontos: 12-34; Dorian Finney-Smith: 4-8

(29-15) Philadelphia 76ers 105 X 111 Denver Nuggets (32-15)

Destaques

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul Reed 30 13 1 2 0 Kelly Oubre Jr 25 5 4 0 2 Patrick Beverley 17 4 11 0 2 Marcus Morris 17 4 2 0 0 KJ Martin 7 4 1 0 0

Três pontos: 6-22; Marcus Morris: 1-5

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 26 16 7 2 0 Jamal Murray 23 3 7 1 1 Michael Porter 20 8 2 0 0 Aaron Gordon 18 4 2 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 8 1 2 0 0

Três pontos: 13-37; Jamal Murray: 6-10

(30-14) Los Angeles Clippers 115 X 96 Boston Celtics (35-11)

Destaques

LA Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 26 7 2 2 2 Daniel Theis 18 7 2 1 2 Paul George 17 6 1 2 0 Terance Mann 14 6 3 0 0 James Harden 9 8 7 0 0

Três pontos: 10-40; James Harden: 0-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 21 11 1 0 1 Payton Pritchard 12 4 2 0 0 Luke Kornet 11 5 0 0 1 Jaylen Brown 8 6 2 0 1 Neemias Queta 8 5 2 0 1

Três pontos: 10-40; Jrue Holiday: 1-7

(24-23) Utah Jazz 134 X 122 Charlotte Hornets (10-34)

Destaques

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 33 12 3 1 0 Collin Sexton 24 4 13 2 0 John Collins 20 10 0 0 2 Jordan Clarkson 14 1 2 0 0 Walker Kessler 10 4 0 0 3

Três pontos: 17-41; Lauri Markkanen: 7-12

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK PJ Washington 43 2 3 2 0 Nick Richards 26 13 1 0 4 Camisa #0 21 9 6 2 2 Brandon Miller 12 1 3 1 0 Cody Martin 9 7 6 0 0

Três pontos: 13-32; PJ Washington: 7-9

(26-20) New Orleans Pelicans 117 X 141 Milwaukee Bucks (32-14)

Destaques

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 26 6 1 0 0 Zion Williamson 23 2 2 1 0 Jonas Valanciunas 13 10 6 0 0 Larry Nance 10 5 0 0 0 Herb Jones 9 0 0 0 1

Três pontos: 9-23; Jordan Hawkins: 2-6

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 30 12 4 2 0 Damian Lillard 26 6 9 2 0 Brook Lopez 24 3 0 1 0 Bobby Portis 20 7 2 1 0 Cameron Payne 11 2 5 2 0

Três pontos: 20-45; Brook Lopez: 6-9

(32-14) Minnesota Timberwolves 112 X 113 San Antonio Spurs (10-36)

Destaques

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 32 6 12 1 0 Rudy Gobert 19 7 1 1 1 Karl-Anthony Towns 19 5 4 1 2 Naz Reid 13 2 0 0 3 Nickeil Alexander-Walker 11 4 7 1 0

Três pontos: 14-26; Anthony Edwards: 6-8

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Vassell 25 4 5 2 0 Victor Wembanyama 23 10 6 2 2 Keldon Johnson 14 7 2 2 2 Jeremy Sochan 13 4 2 0 1 Tre Jones 12 3 11 0 0

Três pontos: 13-30; Doug McDermott: 3-5

(26-18) Sacramento Kings 120 X 115 Dallas Mavericks (25-21)

Destaques

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 34 3 5 2 2 Harrison Barnes 20 6 3 1 1 Kevin Huerter 18 4 5 0 2 Domantas Sabonis 17 11 4 0 0 Keegan Murray 15 4 2 0 3

Três pontos: 11-30; Harrison Barnes: 4-7

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 28 10 17 2 1 Grant Williams 27 8 3 3 1 Tim Hardaway Jr 19 4 1 0 0 Dereck Lively 13 9 0 1 0 Josh Green 11 3 5 0 0

Três pontos: 16-46; Grant Williams: 7-10

