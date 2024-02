LeBron James “explode” no último quarto e Lakers vira sobre Clippers

LeBron James liderou o Los Angeles Lakers na grande virada sobre o Los Angeles Clippers por 116 a 112. Era o último jogo de mando do Clippers na Crypto.com Arena diante do Lakers. Isso porque a partir da próxima temporada, a equipe terá o seu próprio ginásio. Mas o dono do jogo foi LeBron. O camisa 23 conseguiu a maior virada de sua carreira desde 2003, após o Clippers liderar por 21 no início do último período.

No primeiro quarto, Clippers e Lakers trocaram a liderança sete vezes, enquanto Kawhi Leonard e LeBron James comandavam seus times. Mas a situação mudou bastante a partir do segundo período. Após o time do técnico Tyronn Lue terminar o primeiro na frente por 30 a 29, os reservas fizeram a diferença. Assim, o Clippers liderava por 45 a 36. O Lakers tentava cortar, mas em vão. Sempre vinha uma resposta dos donos da casa.

James Harden ampliou para 52 a 42, enquanto Terance Mann aumentou com quatro pontos consecutivos. Assim, o Clippers vencia o Lakers por 56 a 42, apesar de todos os esforços de LeBron James. Ao fim do primeiro tempo, o Clippers vencia por 66 a 52.

Então, na volta do intervalo, o Clippers continuou ampliando sobre o Lakers mesmo com LeBron James e Anthony Davis tentando em vão. O Clippers utilizou os últimos minutos do terceiro período para ampliar ainda mais com uma corrida de 12 a 2. Portanto, não havia nada que o Lakers pudesse fazer. Afinal, a diferença estava em 19.

Mason Plumlee fez o Clippers liderar por 21, então o time ficava cada vez mais próximo da vitória. Mas não foi bem assim.

LeBron James apareceu com seis cestas de três no último quarto, enquanto o Lakers conseguiu virar sobre o Clippers restando três minutos para o fim. Então, Rui Hachimura ampliou para 111 a 106. O detalhe é que o Lakers não liderava desde o primeiro quarto (29 a 28). Harden cortou para três, mas D’Angelo Russell acertou do perímetro, deixando em 114 a 108. Kawhi Leonard fez quatro pontos rápidos para o Clippers e teve a chance do empate ou até mesmo da vitória. No entanto, ele errou seu arremesso, LeBron pegou o rebote e mandou para Cam Reddish colocar ponto final em 116 a 112.

(32-28) Los Angeles Lakers 116 x 112 Los Angeles Clippers (37-20)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 34 6 8 0 2 Anthony Davis 20 12 2 2 3 D’Angelo Russell 18 2 6 0 0 Rui Hachimura 17 2 0 1 0 Austin Reaves 13 8 5 1 0

Três pontos: 14-36; James: 7-12

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 26 7 6 1 0 James Harden 23 3 9 1 0 Terance Mann 16 2 6 0 1 Norman Powell 14 4 2 1 0 Daniel Theis 9 5 2 0 1

Três pontos: 10-37; Leonard: 3-6

(35-25) New Orleans Pelicans 114 x 123 Indiana Pacers (34-26)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 30 6 4 0 0 Zion Williamson 23 3 4 0 0 CJ McCollum 23 6 3 0 0 Herb Jones 14 4 1 0 1 Trey Murphy 11 4 7 1 0

Três pontos: 11-29; McCollum: 5-8

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 24 11 5 0 2 Tyrese Haliburton 17 3 13 1 1 Obi Toppin 16 6 2 0 2 Bennedict Mathurin 16 4 2 0 0 Ben Sheppard 11 1 1 2 1

Três pontos: 14-38; Mathurin: 4-9

(34-25) Dallas Mavericks 136 x 125 Toronto Raptors (22-37)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 30 11 16 2 0 Kyrie Irving 29 1 3 2 1 PJ Washington 23 6 0 0 3 Tim Hardaway Jr 16 4 4 0 0 Dereck Lively 9 4 1 2 5

Três pontos: 15-43; Washington: 5-10

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 28 5 9 2 0 RJ Barrett 26 5 6 0 0 Scottie Barnes 19 11 7 3 1 Jakob Poeltl 16 7 6 4 2 Kelly Olynyk 13 0 2 1 0

Três pontos: 13-35; Quickley: 5-11

(20-39) Memphis Grizzlies 101 x 110 Minnesota Timberwolves (42-17)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 33 13 1 3 1 Ziaire Williams 16 8 2 0 0 GG Jackson 14 3 0 0 0 Vince Williams 11 6 6 1 0 Santi Aldama 11 5 1 2 1

Três pontos: 11-37; Jaren Jackson Jr: 3-10

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 34 2 4 0 1 Naz Reid 19 6 2 0 2 Karl-Anthony Towns 13 11 2 3 1 Nickeil Alexander-Walker 12 1 5 0 4 Jaden McDaniels 12 2 3 0 3

Três pontos: 14-35; Reid: 4-6

(38-20) Cleveland Cavaliers 123 x 132 Chicago Bulls (28-31)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 25 13 1 1 4 Darius Garland 23 2 5 1 0 Donovan Mitchell 19 2 5 3 0 Caris LeVert 14 7 15 2 2 Max Strus 11 5 6 1 0

Três pontos: 22-54; Garland: 7-14

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 35 10 5 0 1 Nikola Vucevic 24 13 5 2 2 Andre Drummond 17 26 1 0 3 Ayo Dosunmu 21 3 4 1 1 Coby White 14 8 12 1 1

Três pontos: 13-37; Dosunmu: 4-9

(33-25) Sacramento Kings 96 x 117 Denver Nuggets (40-19)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Keegan Murray 21 4 1 0 1 Chris Duarte 18 3 1 2 2 Domantas Sabonis 13 10 7 1 0 Malik Monk 14 5 5 0 0 Trey Lyles 8 5 2 0 0

Três pontos: 12-35; Duarte: 4-8

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 33 3 6 1 0 Nikola Jokic 14 14 11 3 1 Aaron Gordon 17 6 6 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 16 2 4 3 0 Michael Porter 14 5 1 0 1

Três pontos: 15-35; Murray: 5-6

