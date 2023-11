LeBron James leva susto ao saber que é mais velho que técnico do Jazz

O astro LeBron James comemora 39 anos em dezembro, mas tem técnico na NBA mais novo que ele, como Will Hardy, do Utah Jazz. Então, após a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Jazz na última terça-feira, jornalistas questionaram o fato de ele ser mais velho que Hardy. James não sabia, mas sua reação foi incrível.

Ao ser questionado, James respondeu com outra pergunta.

“Eu sou mais velho do que quem mesmo? Sou mais velho que o técnico? Uau. Mas eu nem fico bravo com isso. Essa é boa, mas você me pegou nessa. Eu realmente não sabia. Então, isso é louco”, afirmou.

Enquanto James está com 38, Hardy tem apenas 35.

Além do técnico do Jazz, LeBron James é mais velho que Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder), de 38 anos e Joe Mazzulla (Boston Celtics), 35. Então, isso prova ainda mais a longevidade do astro do Los Angeles Lakers.

Desde 2003 na NBA, James não tem prazo para encerrar a carreira, entretanto. Antes disso, ele afirmou que pretende atuar ao lado de seu filho, Bronny.

Leia mais sobre o Lakers

Enquanto Bronny se prepara para o seu primeiro ano no basquete universitário, James faz a sua vigésima primeira temporada na NBA. Ou seja, seu filho deve fazer apenas um ano por USC e, depois, jogar na principal liga de basquete do mundo.

Mas mesmo próximo de chegar aos 39, LeBron James “não tira o pé do acelerador”.

No momento, ele possui médias de 25.7 pontos, 8.1 rebotes e 6.7 assistências nos primeiros 15 jogos que disputou em 2023/24. Portanto, James faz, pelo menos, 25 pontos por jogo, desde o seu segundo ano na liga. Contra o Jazz, por exemplo, ele superou a barreira dos 39 mil pontos.

Na última temporada, ele bateu Kareem Abdul-Jabbar e se tornou o maior cestinha de todos os tempos na liga. Apesar de liderar a NBA em pontos apenas uma temporada (2007/08), sua consistência o fez chegar lá.

São mais de 1.400 jogos na carreira, jogando em absolutamente todas as posições. No Cleveland Cavaliers, por exemplo, ele atuou como ala-armador e ala. Depois, no Lakers, ele foi armador na campanha 2019/20. Não por menos, LeBron James foi o líder em assistências naquele ano. Mas nas últimas três temporadas, James foi ala-pivô e até pivô.

MVP?

Embora o Los Angeles Lakers seja apenas o sétimo do Oeste no momento, LeBron James já começa a ver seu nome nas listas de MVP. No ranking quinzenal do Jumper Brasil, por exemplo, ele apareceu em décimo, ao lado de Tyrese Maxey.

Mas sua temporada não tinha isso como meta. De acordo com o técnico Darvin Ham, a ideia era fazer com que James diminuísse seu tempo em quadra. No entanto, logo na segunda partida da temporada a ideia foi para o espaço.

Embora ele atue cerca de dois minutos a menos que em 2022/23, James precisou jogar mais por conta das lesões de seus colegas. E foram muitas.

Então, LeBron James, perto dos 39 anos, consegue números jamais vistos por alguém em sua idade.

