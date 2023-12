LeBron James marca 40 pontos e Lakers derrota Thunder fora de casa

O Los Angeles Lakers estava em crise. Afinal, o time sofreu quatro derrotas seguidas e só ganhou um jogo desde o título da Copa da NBA. As críticas sobre o desempenho da equipe, como resultado, aumentavam. Os californianos, no entanto, deram uma resposta nesse sábado. O Lakers viajou até Oklahoma City e surpreendeu o favorito Thunder liderado pelos 40 pontos de um inspirado LeBron James.

O primeiro período foi marcado por um grande equilíbrio, mas os visitantes estiveram no comando do placar. Os angelinos passaram a maior parte do tempo à frente, embora a vantagem nunca foi além dos cinco pontos. Tanto que, no minuto final, o duelo estava empatado. O Thunder assumiu a liderança e saiu do quarto em vantagem por causa de cestas de David Bertans e Jalen Williams.

Mas, na sequência, viria o melhor momento do Lakers no jogo. Em primeiro lugar, a equipe abriu o segundo período marcando 10 dos primeiros 13 pontos. Abriu, assim, a maior vantagem no confronto até aquele momento. O Thunder estancou a disparada, mas sofreu outra sequência ruim no fim do quarto. Os visitantes anotaram 11 dos últimos 15 pontos antes do intervalo.

Por isso, uma diferença que parecia controlada em duas posses de bola transformou-se em uma vitória de dígitos duplos dos californianos. O placar marcava 71 a 59 em favor dos comandados de Darvin Ham na ida para os vestiários.

Segundo tempo

A torcida local esperava uma reação do Thunder no retorno dos vestiários. O roteiro, no entanto, foi o contrário. A vantagem seguiu no mesmo patamar até seis minutos para o final, quando o Lakers emplacou uma nova sequência. O time marcou oito pontos em 55 segundos e, com isso, a diferença alcançou a casa dos 20 pontos. Em seguida, com uma cesta de longa distância de Anthony Davis, o placar atingiu 101 a 76.

É verdade que os donos da casa ainda tentariam uma reação antes do fim da partida. O “abismo” no marcador caiu para 16 pontos antes do fim do terceiro quarto. Em seguida, no início do último quarto, a desvantagem acabou reduzida a oito pontos. Na sequência, no entanto, os angelinos marcaram dez dos 14 pontos da partida para reabrir a dianteira.

O jogo só voltaria a ficar com diferença de um dígito, por fim, nos segundos derradeiros. Quando o Thunder deixou o placar em 129 a 120, o resultado final.

Mas a rodada de sábado não teve só a fantástica atuação de LeBron James liderando o Lakers contra o Thunder. Celtics e Bucks, por exemplo, venceram nos jogos da tarde. Luka Doncic fez mais um triplo-duplo e, com isso, o Mavericks passou pelo Spurs, que não contou com Victor Wembanyama. E não teve jeito: o Pistons igualou a maior série de derrotas em uma mesma temporada. Então, confira tudo o que aconteceu nessa noite:

(16-14) Los Angeles Lakers 129 X 120 Oklahoma City Thunder (18-9)

Destaques

LA Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 40 7 7 2 2 Anthony Davis 26 11 7 1 2 Rui Hachimura 21 6 2 1 0 D’Angelo Russell 15 1 3 0 0 Austin Reaves 11 3 9 0 0

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 5 7 3 0 Jalen Williams 28 6 3 0 0 Chet Holmgren 19 10 0 1 3 Kenrich Williams 11 2 5 1 1 Luguentz Dort 8 5 0 0 1

(21-10) Denver Nuggets 102 X 95 Charlotte Hornets (7-20)

Destaques

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 22 5 1 1 2 Jamal Murray 20 12 5 3 0 Nikola Jokic 18 10 9 1 1 Aaron Gordon 14 2 1 1 1 Christian Braun 11 7 1 0 2

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Camisa #0 22 8 2 2 3 PJ Washington 20 8 2 4 2 Nick Smith Jr. 19 3 2 0 0 Nick Richards 12 15 3 1 3 Gordon Hayward 8 6 4 1 2

(17-11) Orlando Magic 117 X 110 Indiana Pacers (14-14)

Destaques

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 34 7 4 1 0 Franz Wagner 24 6 0 1 0 Gary Harris 15 1 3 2 0 Cole Anthony 12 6 3 1 0 Anthony Black 8 3 2 1 1

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 29 2 14 3 0 Myles Turner 24 7 0 1 4 Buddy Hield 20 7 2 1 1 Andrew Nembhard 17 1 5 0 0 Jalen Smith 11 2 1 0 0

(15-12) Houston Rockets 106 X 104 New Orleans Pelicans (17-13)

Destaques

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 37 11 6 1 1 Jabari Smith 26 11 2 1 1 Fred VanVleet 10 0 3 1 0 Jalen Green 9 4 2 1 0 Tari Eason 8 4 0 2 0

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 28 8 4 2 1 Brandon Ingram 19 3 5 0 2 Trey Murphy III 14 6 0 2 0 CJ McCollum 13 5 2 1 1 Jonas Valanciunas 10 11 5 2 1

(9-19) Memphis Grizzlies 125 X 119 Atlanta Hawks (12-17)

Destaques

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 37 6 6 1 1 Ja Morant 30 6 11 1 1 Jaren Jackson Jr. 20 2 0 0 0 Bismack Biyombo 8 11 3 1 0 Vince Williams 5 11 1 2 0

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 30 5 13 1 1 Dejounte Murray 26 4 4 2 0 Clint Capela 20 12 1 0 2 Bogdan Bogdanovic 16 4 3 0 0 Saddiq Bey 14 6 2 2 0

(2-27) Detroit Pistons 115 X 126 Brooklyn Nets (14-15)

Destaques

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 23 6 7 0 2 Cade Cunningham 22 3 6 0 0 Isaiah Stewart 20 5 5 1 1 Bojan Bogdanovic 19 8 4 2 0 Kevin Knox 14 1 0 0 0

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 29 6 7 1 1 Cam Thomas 20 2 3 1 0 Cameron Johnson 18 2 2 2 0 Spencer Dinwiddie 14 4 7 1 0 Nicolas Claxton 11 7 2 2 2

(12-18) Utah Jazz 126 X 119 Toronto Raptors (11-18)

Destaques

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 30 9 5 3 0 Jordan Clarkson 30 3 6 1 0 Collin Sexton 16 0 3 1 0 Walker Kessler 10 8 1 0 2 John Collins 10 5 0 0 0

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 32 14 7 0 1 Pascal Siakam 19 9 6 1 0 OG Anunoby 19 2 4 2 0 Gary Trent Jr. 16 0 0 0 0 Dennis Schroder 11 3 7 3 0

(17-13) Cleveland Cavaliers 109 X 95 Chicago Bulls (13-18)

Destaques

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Max Strus 26 1 7 2 1 Jarrett Allen 19 17 7 1 1 Craig Porter 19 7 8 1 1 Isaac Okoro 12 3 3 0 0 Dean Wade 11 7 1 2 0

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 21 5 8 3 0 Nikola Vucevic 20 12 4 1 1 Coby White 17 4 7 0 1 Patrick Williams 13 2 2 0 1 Alex Caruso 10 4 1 0 1

(4-24) San Antonio Spurs 119 X 144 Dallas Mavericks (17-12)

Destaques

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeremy Sochan 23 9 4 0 0 Keldon Johnson 16 5 2 0 0 Zach Collins 14 5 4 2 2 Sandro Mamukelashvili 14 5 3 0 1 Malaki Branham 12 3 4 0 0

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 39 12 10 1 1 Tim Hardaway Jr. 23 6 3 0 0 Dante Exum 20 7 4 0 1 AJ Lawson 17 7 3 2 0 Dwight Powell 14 4 1 1 1

(7-21) Portland Trail Blazers 106 X 126 Golden State Warriors (15-14)

Destaques

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 25 2 2 1 0 Malcolm Brogdon 17 6 12 3 1 Jerami Grant 17 2 3 0 0 Deandre Ayton 13 6 2 3 0 Scoot Henderson 12 1 2 3 0

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 28 3 0 0 0 Stephen Curry 27 3 2 0 0 Brandin Podziemski 15 10 7 1 1 Tracey Jackson-Davis 13 5 3 1 0 Jonathan Kuminga 11 6 5 0 0

(22-6) Minnesota Timberwolves 110 X 98 Sacramento Kings (17-11)

Destaques

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 34 5 10 1 1 Rudy Gobert 21 17 1 0 2 Jaden McDaniels 20 5 1 4 1 Mike Conley 12 7 9 2 0 Kyle Anderson 10 5 5 0 1

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 27 4 6 2 0 Keegan Murray 20 7 0 3 1 Domantas Sabonis 17 10 10 1 0 Harrison Barnes 12 3 1 0 0 Trey Lyles 10 7 3 0 0

