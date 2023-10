LeBron James reage ao saber que é o jogador mais velho da NBA

O astro LeBron James é, oficialmente, o jogador mais velho da NBA. Prestes a completar 39 anos, o jogador do Los Angeles Lakers era o segundo da lista há até pouco tempo. Mas, recentemente, Udonis Haslem (43), lenda do Miami Heat, se aposentou das quadras. Desse modo, LeBron se tornou o “vovô” da liga.

Ao receber a notícia de que é o jogador mais velho em atividade na NBA, LeBron simplesmente deu um “gritinho”. Na sequência, finalizou uma jogada no treino com uma enterrada. Ou seja, levou com bom humor e mostrou do que é capaz em quadra.

LeBron James receives the news that’s he’s officially the oldest player in the NBA😅 pic.twitter.com/VkLuo61SGR Publicidade — NBACentral (@TheDunkCentral) October 5, 2023

LeBron James caminha para a sua 21ª temporada como jogador da NBA. Maior cestinha da história da liga, o astro tem quatro títulos no currículo. Foram dois pelo Miami Heat (2012 e 2013), um pelo Cleveland Cavaliers (2016) e o último pelo Lakers (2020).

Mesmo com a idade avançada, LeBron segue jogando em alto nível. Na última temporada, ele alcançou médias de 28,9 pontos, 8,3 rebotes e 6,8 assistências, em 55 jogos. Além disso acertou 50% dos arremessos de quadra. Assim, foi um dos responsáveis por levar o Lakers às finais do Oeste. No entanto, a equipe foi “varrida” pelo futuro campeão Denver Nuggets.

A boa forma e o comprometimento de LeBron nos treinos impressionaram o gerente-geral da franquia, Rob Pelinka. De acordo com o executivo, o astro parece um novato da liga.

“É impressionante. Um jogador que já tem 20 anos de experiência e parece um novato se preparando para o 21º. Ele está treinando às 6 da manhã. Provavelmente esteve em nossa quadra tanto quanto qualquer jogador nesta offseason. Além disso, esteve na sala de musculação tanto quanto qualquer outro atleta. Seu trabalho dá o tom”, afirmou Pelinka.

O técnico Darvin Ham também fez questão de elogiar o veterano. O comandante ressaltou o cuidado que LeBron tem com o próprio corpo. Afinal, é o instrumento de trabalho do astro. Desse modo, o treinador confia em uma grande temporada da equipe.

“Ele faz um ótimo trabalho cuidando de si mesmo. Além disso, há uma equipe que está ao seu redor. Temos peças em cada lugar. Esses caras vão se apresentar e fazer muito trabalho pesado desde o início”, garantiu Ham.

LeBron tem contrato garantido somente até o final da temporada. Assim, na offseason de 2024, o veterano terá a opção de testar o mercado. Ou seja, poderemos ver a última campanha dele em Los Angeles.

‘The Last Dance’ com LeBron James?

LeBron já disse em outras oportunidades que pretende jogar com o filho, Bronny, antes de se aposentar. O primogênito do astro, aliás, deverá vir para a liga na temporada 2024/25.

Mas, a aposentadoria de James é um tema que começa a ganhar forma. De acordo com John Ireland, jornalista da ESPN que cobre o Lakers, filmagens ao redor do astro começaram a ser feitas na última temporada.

“Andy Thompson, irmão de Mychal Thompson, passou bastante tempo com a gente neste ano. Foi ele quem filmou o The Last Dance e já trabalha há 30 anos na NBA. Então, se um dia LeBron quiser o documentário, acho que Andy está guardando o material para ter a oportunidade de contar a história”, afirmou Ireland durante o Awful Announcing Podcast.

A série The Last Dance demorou mais de 20 anos para ser lançada. Assim, não há garantia se tal material sobre LeBron vai sair no futuro próximo. No entanto, é esperado que o seu sucesso pelo menos iguale o do documentário de Michael Jordan.

