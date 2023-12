LeBron James reclama de arbitragem em derrota

LeBron James não gostou nada da decisão da arbitragem em lance crucial na derrota do Los Angeles Lakers para o Minnesota Timberwolves. De acordo com o astro, a cesta que ele fez nos últimos segundos de jogo deveria ser de três. No entanto, após uma longa revisão, o lance foi marcado como dois pontos. Naquele momento, o Lakers empataria a partida em 107 pontos, o que levaria o jogo para a prorrogação.

“Para que serve o replay, então? Por que temos replay se até com ele a arbitragem marca errado?”, questionou LeBron James, após a derrota. “Então, quem faz parte da central de replays? Foi uma cesta de três, obviamente. Meu pé estava atrás da linha, então havia ainda um espaço entre o meu pé e a linha. Você consegue ver claramente a madeira no chão, o espaço entre meu pé e a linha de três. Até Stevie Wonder pode ver”.

Como resultado, o Lakers ficou com 106 pontos ali. Na próxima posse de bola, o time colocou Anthony Edwards na linha do lance livre. Ele falhou em um dos dois, então a equipe ainda tinha 1.4 segundo para tentar empatar. No entanto, LeBron James não conseguiu arremessar antes do tempo, o que confirmou o resultado.

“A jogada foi marcada como de dois pontos em quadra”, afirmou o árbitro Tony Brothers. “Mas após revisão, não ficou claro e conclusivo que havia evidência para mudar a marcação de dois para três e, por isso, segue como de dois”.

“Na visão que eu tinha, foi claramente uma cesta de três”, disse o técnico Darvin Ham. “Nossos caras reviram o lance, então todos pensamos que foi de três”.

Apesar de o vídeo não mostrar com clareza que LeBron James pisou na linha, imagens com zoom detectaram que o lance teve marcação correta da arbitragem. No entanto, por ser apenas por algo provavelmente menor que um centímetro, a ponta do pé do jogador encosta no último momento antes do salto.

Por outro lado, James voltou a criticar a NBA.

“Espero que a liga não apresente no relatório do jogo o erro, pois vai ficar muito feio”, disse.

No entanto, ele acredita que o Lakers poderia fazer melhor durante a temporada e a campanha com 17 vitórias em 33 jogos é ruim.

“Temos o que? São 33 jogos, né? Vencemos 17 e perdemos 16, mas ainda estamos tentando entender qual é a formação ideal da equipe. Precisamos entender como fazer o time funcionar”, concluiu.

O Lakers volta à quadra neste domingo, às 21h (horário de Brasília), diante do New Orleans Pelicans.

