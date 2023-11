LeBron James reclama de início dos jogos do Lakers na NBA

O astro LeBron James acredita que o Los Angeles Lakers vem com um problema grave na atual temporada da NBA: o início dos jogos. Embora o time californiano não faça uma campanha ruim, os resultados teriam grande influência pelo começo das partidas. De acordo com James, a equipe tem muita força ao longo dos embates e consegue competir.

“Demos a nós mesmos uma chance de lutar, mas é complicado quando você está perdendo por tantos pontos, especialmente quando está indo para o quarto período contra um ataque poderoso”, comentou James após a derrota para o Dallas Mavericks.

Diferentemente das últimas temporadas, o Lakers se encontra em uma boa posição este ano. No entanto, sem diversos jogadores por lesão, o time vem tendo problemas nas rotações. LeBron James acredita que a equipe também sofre por isso.

No intervalo, o time estava perdendo por 62 a 46, mas a diferença aumentou para 20 pontos durante o quarto período. Apesar de uma recuperação no minuto final, o Lakers perdeu, com Kyrie Irving selando a vitória do Mavericks com uma cesta de três pontos.

Embora o Lakers tenha conquistado várias vitórias de virada nos jogos da atual temporada da NBA, LeBron James sabe que a diferença não pode ser tão larga. Especialmente diante de equipes com ataques capazes de vencerem partidas por si só.

“Gostei da nossa defesa nos últimos 12 minutos. Mas só precisamos ser melhores nos primeiros 36. Eu amo o quarto período, obviamente. Só odeio entrar nessa situação com a desvantagem que estávamos”, acrescentou LeBron James.

O Lakers entrou na temporada atual com um objetivo claro: ir às Finais da Conferência. Embora tenha iniciado a campanha de 2023/24 de forma mais positiva do que o início de duas vitórias em 12 jogos do ano anterior, a equipe sabe que abordar os inícios lentos é vital para o sucesso.

Mais um recorde na NBA

LeBron James quebrou mais um recorde na NBA durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz na terça-feira (21). O astro, afinal, se tornou o primeiro jogador na história da liga a atingir a marca de 39 mil pontos. Além disso, foi importante no triunfo ao anotar 17 pontos, sete rebotes e nove assistências durante os 24 minutos que esteve em quadra.

LeBron James, já tinha o recorde de maior pontuador de todos os tempos da NBA. Isso porque superou a marca de Kareem Abdul-Jabbar na temporada passada. Agora, elevou ainda mais seu total de pontos na carreira, chegando aos 39 mil. O lance que o fez ultrapassar tal marca aconteceu logo no início da partida, com uma bola de três pontos.

Uma curiosidade: o astro passou dos 39 mil pontos na carreira restando 39 dias para completar 39 anos de idade. Coincidência ou não, James faz aniversário em dezembro e está na sua 21ª temporada como profissional. Dentre nomes importantes que estiveram pelo mesmo período de tempo na liga, ele é disparado o com melhores médias.

