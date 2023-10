LeBron James revela treinos especiais com Rui Hachimura: “Sr Miyagi”

LeBron James e Rui Hachimura estreitaram as relações durante a offseason. O astro revelou, durante entrevista no Media Day do Los Angeles Lakers, que aproveitou o período para passar ensinamentos ao jovem companheiro. Com isso, até fez referência a Daniel-san e Sr. Miyagi, do filme Karate Kid.

“Eu vejo muito nele. Vejo o seu potencial, não apenas para ele individualmente, mas também para o nosso time. Eu o chamo de meu Daniel-san e eu sou o Sr. Miyagi”, contou LeBron.

Hachimura também falou sobre o privilégio de acompanhar a lenda da NBA. “Você nunca vê os treinos dele durante o verão. Fiquei honrado por me juntar a ele em seus treinos e observar os pequenos detalhes”, contou Hachimura.

Segundo o japonês, James é uma inspiração e passou grandes aprendizados durante os treinos. “Não apenas no basquete, na academia, mas também no que ele faz para cuidar de seu corpo e enfrentar o envelhecimento”, relatou.

“Consegui aprender muitas coisas com ele neste verão. Não dá para colocar um preço nisso, estou muito feliz com isso. Isso vai me ajudar ao longo de toda a minha carreira”, seguiu.

O ala-pivô de 25 anos foi um dos grandes achados de Rob Pelinka na última temporada. Afinal, chegou em troca de Kendrick Nunn e outras duas escolhas de segunda rodada. Assim, teve impacto imediato, com médias de 12.0 pontos, 6.6 rebotes e converteu 41.2% dos arremessos de três em cerca de 28 minutos.

O jogador, aliás, ganhou a confiança do técnico Darvin Ham. De acordo com o site The Athletic, Hachimura pode ser titular no Los Angeles Lakers para a temporada 2023/24. O jogador japonês estaria disputando a vaga com Christian Wood, que chegou recentemente. No entanto, Hachimura seria o favorito, enquanto Wood viria do banco para substituir Anthony Davis como pivô.

Após a trade deadline, Jarred Vanderbilt assumiu a posição na equipe principal, mas sua situação mudou nos playoffs. Então, o técnico Darvin Ham sacou o ala-pivô e utilizou Dennis Schroder em uma formação mais baixa.

Entretanto, o Lakers foi melhor quando Hachimura jogou ao lado de LeBron James, D’Angelo Russell e Austin Reaves. Assim, o time californiano anotou 52 pontos a mais que seus oponentes. Enquanto isso, com Vanderbilt, a diferença era de 12.

Na última semana, inclusive, Ham elogiou o jogador, mas sem garantir sua presença. “Eu espero um grande ano de Rui”, afirmou o treinador, na última quinta-feira. “Ele ainda é jovem, mas possui diferentes níveis de jogo e ele já está no mais alto possível. Então, vamos ver como fica, mas ele estará na rotação”.

Portanto, com a possibilidade, LeBron James e Rui Hachimura podem colocar em prática os treinos da pré-temporada.

