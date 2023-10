Lenda da NBA, Kevin Garnett ainda recebe do Boston Celtics

Kevin Garnett foi um dos responsáveis pelo último título do Boston Celtics na NBA. No entanto, o ex-jogador ainda recebe US$5 milhões anuais de sua antiga equipe. De acordo com a NBC Sports, Celtics e Garnett fizeram um acordo específico para ele receber após a aposentadoria.

Ao fim da temporada 2011/12 da NBA, Kevin Garnett estendeu seu contrato com o Celtics por mais três anos. Entretanto, o acordo previa que o MVP de 2003/04 recebesse US$35 milhões depois de parar de jogar. Apesar de ser algo incomum, ele ganhou, a partir de 2016, o valor parcelado em sete anos. Ou seja, este ano será o último.

Garnett chegou ao Celtics em 2007/08 em troca com o Minnesota Timberwolves. Na época, a negociação causou grandes mudanças em toda a liga. Isso porque o time de Massachusetts ainda recebeu Ray Allen. Assim, o Los Angeles Lakers se reforçou com Pau Gasol. Não por menos, Lakers e Celtics fizeram a final daquela campanha.

Campeão com o Celtics, Garnett deixou a equipe em troca em 2013 e foi para o Brooklyn Nets. No entanto, em seu novo time, ele não conseguiu repetir as mesmas atuações e pouco tempo depois retornou ao Timberwolves.

Ao longo de sua carreira, Kevin Garnett acumulou 15 seleções para o All-Star Game, nove vezes eleito para as equipes ideais da NBA, além de 12 vezes para os times de defesa. Em 21 temporadas, ele obteve médias de 17.8 pontos, 10.0 rebotes, 1.4 bloqueio e 1.3 roubo de bola. Um dos jogadores mais dominantes da liga parou de atuar aos 39 anos.

Garnett foi a quinta escolha do Draft de 1995, saindo do colégio diretamente para a NBA. Mas não demorou muito para ele começar a aparecer no Timberwolves. Logo em seu segundo ano, ele já era titular e foi para o seu primeiro Jogo das Estrelas. Por quatro anos consecutivos, o ex-jogador liderou a liga em rebotes.

Em salários, Kevin Garnett acumulou mais de US$340 milhões na NBA.

