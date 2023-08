Com grave lesão no joelho, Raulzinho está fora da Copa do Mundo

O Brasil estreou com vitória, mas Raulzinho sofreu uma grave lesão e está fora da Copa do Mundo. De acordo com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), o armador rompeu o tendão patelar do joelho direito. A lesão ocorreu no início do terceiro quarto da partida contra o Irã. No fim, o Brasil venceu por 100 a 59, em Jacarta, na Indonésia.

Após sofrer uma queda, Raulzinho foi atendido de imediato. O armador brasileiro deixou a quadra de maca. Posteriormente, a ressonância magnética feita no hospital oficial da Copa confirmou a gravidade da lesão. O diretor de Saúde e médico da seleção, Carlos Vicente Andreoli, acompanhou o atleta.

Segundo a CBB, Raulzinho sofreu a ruptura no movimento de salto. Ele foi imobilizado, já está no hotel com a delegação e sob os cuidados do departamento médico. Neste momento, a entidade trata das questões logísticas do jogador de 31 anos.

De acordo com o jornalista Gustavo Hofman, da ESPN, o armador vai passar por uma cirurgia. Raulzinho, aliás, deve fazer toda a recuperação em Utah, onde atuou entre 2015 e 2019.

Recentemente, o jogador brasileiro assinou um contrato de uma temporada com o Fenerbahçe, da Turquia. Dessa forma, Raulzinho deixou a NBA após oito campanhas.

Com a lesão de Raulzinho, a seleção brasileira terá um desfalque de peso na Copa do Mundo. Titular contra o Irã, o armador fazia uma atuação de gala. Em 15 minutos, ele fez oito pontos, quatro assistências e cinco roubos de bola. Além disso, converteu todos os arremessos de quadra, incluindo três lances livres.

Agora, o técnico Gustavo De Conti tem duas opções. A princípio, Georginho larga como favorito para a vaga. Sobretudo pela altura privilegiada e capacidade defensiva. Sem contar o ótimo encaixe com Yago, titular incontestável.

A outra opção seria o veterano Vítor Benite. Em teoria, o Brasil ganharia poder de fogo no ataque, mas sofreria na parte defensiva.

A próximo jogo do Brasil é o mais difícil da primeira fase. Afinal, o adversário será a Espanha, atual campeã mundial. Ambas as seleções estrearam com triunfo. Assim, o duelo será fundamental para definir o primeiro colocado do grupo G.

A partida entre Brasil e Espanha vai ocorrer nesta segunda-feira (28). A bola subirá a partir das 10h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2 e do Star+.

