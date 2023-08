Lesão de Kristaps Porzingis fez Nenê pensar em se aposentar no passado

Na terça-feira (15), Kristaps Porzingis anunciou que não participará da Copa do Mundo de Basquete para tratar sua fascite plantar, lesão responsável por Nenê Hilário pensar em se aposentar em 2013. O machucado no pé é comum em jogadores da NBA, mas pode chegar a um nível preocupante. De acordo com o pivô brasileiro, a dor era tão grande que pensou em se despedir das quadras ainda em seu auge.

“O quão doloroso era? O bastante para eu pensar em me aposentar”, disse Nenê em entrevista ao canal ESPN em 2013. “Era tão difícil eu jogar da maneira que eu jogo. Pensei em encerrar minha carreira porque doía muito. Meu corpo não conseguia suportar. Fico feliz em ter terminado a última temporada. Mas passei por algo que desejo nunca mais passar”.

Nenê pensou em se aposentar por conta da atual lesão de Kristaps Porzingis dois anos após assinar o maior contrato de sua carreira. Em 2011, fechou uma extensão de cinco anos por US$65 milhões com o Denver Nuggets. Mas foi trocado para o Washington Wizards já em 2012. Segundo o jornal CBS, a franquia do Colorado pensou que o pivô nunca se recuperaria por completo.

A lesão começou a se tornar algo constante na liga durante a última década. Damian Lillard, Pau Gasol, Jason Kidd, Marcus Camby, Joe Johnson, Ty Lawson e Joakim Noah são alguns dos jogadores que já enfrentaram ela.

“Parece que você tem agulhas debaixo dos pés enquanto joga”, afirmou Noah em 2013.

O que é Fascite Plantar?

Fascite plantar é um processo inflamatório ou degenerativo que afeta a planta do pé, perto do calcanhar. Ela pode ser causada pelo esforço repetitivo, sendo comum em atletas.

Seu tempo de recuperação depende do quão grave é a lesão. De acordo com o portal Saúde Bem Estar, é necessário quatro a seis semanas de repouso caso não exista dor. No entanto, pode chegar a meses dependendo do caso.

Qual é a gravidade no caso de Porzingis?

Não foi divulgado o quão grave é a lesão de Kristaps Porzingis. No entanto, ele ficará de fora do Mundial de Basquete com o objetivo de estar bem para a próxima temporada da NBA. De acordo com o atleta, caso jogasse pela seleção da Letônia, não iria conseguir dar o seu melhor dentro de quadra.

“É difícil ficar de fora, porque sinto a responsabilidade de representar o país, mas foi tomada a decisão de que vou ficar fora do Mundial. Depois de focar na recuperação por várias semanas e uma ressonância magnética, chegamos a uma conclusão de que ainda não estou 100%. Não vou conseguir entregar o meu melhor se estiver em quadra”, explicou o letão.

“A decisão parte de um consenso entre o staff da seleção, assim como o da minha franquia na NBA. O conselho geral foi de que precisamos continuar com o tratamento e a reabilitação. Mas não está sendo fácil para mim. Então, foi uma decisão muito difícil de tomar. Mas eu estarei lá, com a equipe, os apoiando e incentivando”, finalizou.

