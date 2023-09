Letônia atropela e elimina o Brasil da Copa do Mundo

Grande surpresa da Copa do Mundo de Basquete, a estreante Letônia atropelou e eliminou o Brasil da competição. Neste domingo (3), os letões levaram a melhor por 104 a 84. O jogo coletivo dos europeus foi o diferencial na partida.

O Brasil, por sua vez, não repetiu a boa atuação que teve contra o Canadá. A seleção brasileira se manteve no jogo no primeiro tempo. Mas, na segunda metade, a Letônia passeou em quadra. Foi dominante tanto no ataque quanto na defesa. Um basquete simples, sem individualidades, mas eficiente.

Agora, a Letônia já pensa nas quartas de final. O adversário sairá de Eslovênia x Alemanha, que se enfrentam neste domingo.

O jogo

O Brasil começou mal o jogo. Assim, a Letônia abriu 13 a 6 nos primeiros sete minutos. Mas, após um pedido de tempo de Gustavo De Conti, a seleção brasileira arrumou a defesa. Além disso, movimentou mais a bola. Como resultado, a partida ficou equilibrada. O Brasil virou o placar, mas levou um balde de água fria no estouro do cronômetro. Com uma cesta espírita de Arturs Kurucs, os europeus venceram o período por 22 a 20.

No segundo quarto, a Letônia voltou mais ligada. Trabalhou bem a bola, como de costume, e contou com os erros do Brasil nas bolas de três. Assim, os letões abriram dez pontos de vantagem.

Mas, após um novo pedido de tempo, a seleção brasileira reagiu. A defesa por zona funcionou e os arremessos do perímetro começaram a cair. Lucas Dias, aliás, entrou muito bem. Marcou 13 pontos e matou três bolas de longa distância.

O veterano Marcelinho Huertas também veio bem do banco. O armador comandou as ações ofensivas, atuando como um verdadeiro maestro em quadra. Desse modo, o jogo voltou a ficar equilibrado. A Letônia foi para o intervalo três pontos à frente no placar: 45 a 42.

Segundo tempo

Como nos períodos anteriores, os letães entraram melhor. A situação piorou com a quarta falta cometida por Bruno Caboclo. Assim, o ala-pivô brasileiro foi para o banco de reservas. A Letônia se aproveitou da ausência do melhor defensor do Brasil na Copa do Mundo e deitou e rolou no ataque.

Com um jogo coletivo de encher os olhos, os letões sempre achavam o melhor jogador em condição de arremesso. Atacou bem a defesa por zona, com destaque para Andrejs Grazulis na cabeça do garrafão, e atropelou o Brasil no período (36 a 21). Assim, abriu 18 pontos de vantagem e praticamente matou o jogo.

No último período, a Letônia seguiu atropelando. Arturs Zagars deu show com a bola nas mãos. Com uma leitura de jogo espetacular e ótima tomada de decisões, o armador letão colocou o jogo “no bolso”. Como diz Galvão Bueno, “virou passeio”.

Para se ter uma ideia da superioridade da Letônia, os europeus fizeram 49 a 42 no segundo tempo. Foram 16 bolas de três convertidas em 33 tentativas. Ou seja, um aproveitamento de 48%. Além disso, acertou 58% dos arremessos de quadra (38-66).

Estreante na competição, a Letônia elimina o Brasil e avança à fase de quartas de final da Copa do Mundo. Isso depois de bater potências do basquete europeu como França e Espanha. Além disso, os letães estão sem o seu melhor jogador, Kristaps Porzingis. O novo reforço do Boston Celtics não jogou o Mundial por conta de uma lesão.

Brasil

Agora, o Brasil torce para a Espanha vencer o Canadá e a Sérvia superar a República Dominicana. Então, se isso ocorrer, a seleção brasileira garante uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. Caso contrário, o Brasil terá que disputar o Pré-Olímpico.

Vale lembrar que são duas vagas olímpicas via Copa do Mundo para as Américas.

Brasil 84 x 104 Letônia

Brasil

Bruno Caboclo: 20 pontos, sete rebotes e 7-11 nos arremessos de quadra

Yago: 14 pontos e quatro assistências

Lucas Dias: 13 pontos e sete rebotes

Letônia

Andrejs Grazulis: 24 pontos, cinco assistências e 11-15 nos arremessos de quadra

Arturs Zagars: 17 pontos e 5-7 nos arremessos de quadra

Davis Bertans: 14 pontos e 4-9 nas bolas de três

Arturs Kurucs: 12 pontos e 4-4 nos arremessos de quadra

Austrália 100 x 84 Geórgia

Austrália

Patty Mills: 19 pontos e cinco assistências

Dante Exum: 18 pontos e quatro assistências

Duop Reath: 16 pontos

Josh Giddey: 15 pontos e quatro assistências

Geórgia

Goga Bitadze: 20 pontos e cinco rebotes

Thaddus McFadden: 18 pontos, quatro rebotes e nove assistências

Giorgi Shermadini: 16 pontos

Sandro Mamukelashvili: 12 pontos e nove rebotes

Rati Andronikashvili: 12 pontos e oito assistências

Itália 73 x 57 Porto Rico

Itália

Stefano Tonut e Giampaolo Ricci: 15 pontos cada

Simone Fontecchio: 12 pontos e 12 rebotes

Luigi Datome: 11 pontos

Nicolò Melli: sete pontos e 12 rebotes

Porto Rico

Tremont Waters:13 pontos, nove assistências e sete turnovers

Jordan Howard: 11 pontos e quatro rebotes

Grécia 69 x 73 Montenegro

Grécia

Ioannis Papapetrou: 16 pontos

Leftheris Bochoridis: 13 pontos e seis rebotes

Kostas Papanikolaou: 13 pontos e quatro rebotes

Thomas Walkup: 11 pontos e seis assistências

Montenegro

Nikola Vucevic: 19 pontos e sete rebotes

Dino Radoncic: 12 pontos

Regulamento da Copa do Mundo

– Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase.

– Na segunda fase, os 16 classificados são divididos em quatro grupos: I, formado por seleções oriundas dos grupos A e B; J, formado por seleções oriundas dos grupos C e D; K, formado por seleções classificadas dos grupos E e F; e L, formado por seleções classificadas dos grupos G e H, que pode ser o do Brasil. Os dois melhores colocados de cada grupo passam à fase de quartas de final.

– A partir das quartas teremos o mata-mata, com o seguinte chaveamento: I1 x J2 e K1 x L2 (em um lado da chave) e J1 x I2 e L1 x K2 (em outro lado). Os vencedores se enfrentam nas semifinais. Posteriormente, os sobreviventes disputarão a grande final, no dia 10 de setembro, em Manila.

