Listamos os 25 melhores armadores em 2023/24 na NBA

Como em todos os anos, o Jumper Brasil listou os 25 melhores jogadores para a temporada 2023/24 da NBA e hoje é a vez dos armadores. Mas para chegarmos a um ranking, o site ouviu sua equipe, jornalistas, alguns leitores individualmente e coletivamente. Há algumas semanas, o Jumper Brasil fez uma enquete para que você pudesse votar. Então, os votos do leitor se transformaram, como a liga faz no All-Star Game.

Portanto, o primeiro lugar vale 25 pontos, o segundo recebe 24, o terceiro leva 23, até que o 25° fica com um. É importante salientar que a enquete tem pontuação diferente: o primeiro faz 20 pontos, o segundo 19, até o 20°, que soma um.

Votaram

Leitores convidados

Gustavo Macedo

Julio Luizelli

Ricardo Sicorski

Equipe do Jumper Brasil

Antonio Carlos Jr

Gustavo Freitas

Gustavo Lima

Higor Goulart

Lucas Piona

Matheus Carvalho

Ricardo Stabolito Jr

Vinicius Donato

Ex-redatores do Jumper Brasil

Bruno Pollice

Lucas Colisse

Michel Moral

Jornalistas convidados

Gabriel Martins (@caradossports)

Samy Vaisman (MPCRIO)

Vitor Camargo (Podcast Prancheta Basquete)

Votação final

25. Malcolm Brogdon: 45 pontos (NR)* **

Malcolm Brogdon, do Boston Celtics, atingiu 45 pontos no total, um a mais que Mike Conley, do Minnesota Timberwolves. Apesar de Brogdon ainda estar disponível para trocas, o armador foi eleito o melhor reserva da última temporada. No entanto, uma lesão o afetou nos playoffs e, desde então, a equipe de Massachusetts tenta algum negócio. Primeiro, com o Los Angeles Clippers. Depois, ele não gostou da forma que a direção o tratou e pode acabar pedindo para sair.

24. Derrick White: 46 pontos (NR)

Embora não seja exatamente um armador, Derrick White pode ganhar a posição no quinteto titular que era de Marcus Smart. Como o ídolo da torcida foi para o Memphis Grizzlies, agora resta uma vaga entre os cinco iniciais. Apesar de tudo, White deve teer muito mais tempo de quadra na próxima campanha, a não ser que o Boston Celtics faça mais algo com os armadores até o início de 2023/24.

23. D’Angelo Russell: 47 pontos (29)

Inicialmente, D’Angelo Russell não ficou muito feliz por perder a titularidade no confronto contra o Denver Nuggets nos playoffs. Entretanto, o armador estendeu seu contrato e espera ficar por um longo período. Mas mesmo assim, Russell ganhou um concorrente para a temporada 2023/24. Agora, ele vai dividir seus minutos com Gabe Vincent, ex-Miami Heat. De acordo com o técnico Darvin Ham, ainda não existe um titular na posição.

22. Scottie Barnes: 80 pontos (NR)

Na teoria, Scottie Barnes não é um armador. Na prática, era ele quem conduzia boa parte das jogadas do Toronto Raptors, mesmo com Fred VanVleet em quadra. Agora, sem VanVleet, ele deve assumir de vez a posição no time canadense. Existe um rumor de que ele pode ir para o Portland Trail Blazers em troca, mas a equipe não pensa em se desfazer do jovem atleta.

21. Russell Westbrook: 96 pontos (NR)

Russell Westbrook chegou ao Los Angeles Clippers após problemas no Lakers. Embora o encaixe com LeBron James fosse difícil, ele fez sua parte. Obviamente, os erros de ataque o acompanhariam. Mas não deu certo mesmo e ele foi em troca para o Utah Jazz. Depois, Westbrook conseguiu liberação e foi para o Clippers, onde está feliz. Aliás, muito feliz, mesmo com uma queda brusca em seu salário.

20. CJ McCollum: 118 pontos (NR)

Outro que não é armador de origem. Apesar de tudo, CJ McCollum vem desempenhando a função no New Orleans Pelicans desde que deixou o Portland Trail Blazers em troca. McCollum não é o cara que o torcedor gostaria de ter ali, mas é o que tem para hoje. Entretanto, ele passa longe de ser ruim, especialmente com o seu arremesso preciso de longa distância (39.5% na carreira).

19. Tyrese Maxey: 134 pontos (25)

Se tem alguém na lista dos melhores armadores da NBA para 2023/24 que deve dar um grande salto é Tyrese Maxey. James Harden não quer ficar, então o Philadelphia 76ers pode ter o jovem como o seu principal organizador de jogadas. Mas ainda tem um problema: Maxey vai para o seu último ano de contrato sem saber o que o Sixers vai virar na próxima campanha. E já viu aquela, né? Quando um jogador está como expirante, a tendência é que seus números melhorem ainda mais. Então, é só aguardar.

18. Cade Cunningham: 138 pontos (23)

Cade Cunningham impressionou (muito) nos treinos da seleção dos EUA, mas ele não quis ficar com uma das vagas. O armador do Detroit Pistons ainda não sentia que estava totalmente pronto para disputar um torneio de tal peso, enquanto vinha de recuperação física. No entanto, para a temporada 2023/24, Cunningham deve ser um dos armadores a darem um salto ainda maior. Ao menos, pelo que ele mostrou nos treinamentos, a campanha tem tudo para ser a sua melhor na NBA.

17. Marcus Smart: 141 pontos (24)

É bem verdade que Marcus Smart deverá fazer apenas os primeiros 25 jogos como armador. Enquanto Smart substitui o suspenso Ja Morant, o técnico Taylor Jenkins deve utilizar o atleta como ala-armador depois da volta do astro. De qualquer forma, o ex-jogador do Boston Celtics quer se encaixar rapidamente no elenco e brigar por um título na NBA.

16. Chris Paul: 156 pontos (5)

Falando em título, o veterano Chris Paul não pensa em outra coisa. Sua boa passagem pelo Phoenix Suns acabou ao fim de 2022/23, quando a equipe do Arizona o trocou para o Washington Wizards. Dias depois, mais uma negociação e ele foi para o Golden State Warriors. Apesar de ter 1214 jogos na carreira (todos como titular), o armador pode ser reserva no Warriors. Por enquanto, o técnico Steve Kerr ainda não anunciou quem começa.

15. Fred VanVleet: 204 pontos (21)

De time novo, o armador Fred VanVleet tenta ser a voz da experiência no elenco do Houston Rockets. Campeão com o Toronto Raptors, VanVleet vai jogar ao lado de diversos jovens na equipe texana. No entanto, seu salário foi um tanto acima do que todo mundo esperava por dois anos. Enquanto isso, o Rockets vai dar mais “rodagem” para Amen Thompson assumir a posição no futuro.

14. Bradley Beal: 205 pontos (17)

Outro que não é armador de origem, mas o Phoenix Suns vai utilizar Bradley Beal na posição. Beal chegou em troca com o Washington Wizards para substituir Chris Paul. Se a ideia foi deixar o time mais jovem, então conseguiu. Agora, é preciso ver o encaixe. Se der tudo certo, o Suns vem para brigar por título.

13. LaMelo Ball: 234 pontos (9)

A última temporada foi um fiasco para o Charlotte Hornets, mas boa parte disso é por conta da lesão de LaMelo Ball. Um dos melhores armadores jovens da NBA, Ball quer entrar em 2023/24 para esquecer o que houve na campanha anterior. O atleta é realmente muito bom, mas precisa de companheiros de um nível superior. Por enquanto, eles ainda estão “batendo cabeça”.

12. Jalen Brunson: 248 pontos (28)

O que Jalen Brunson calou bocas na última temporada, não está escrito. Ele chegou ao New York Knicks sob desconfiança geral, mas mostrou todo o seu potencial logo de cara. Até pelo seu salário, havia dúvida se Brunson seria capaz de ser o cara que o Knicks precisava. Bem, ele provou que sim.

11. Darius Garland: 257 pontos (16)

É fato que Darius Garland perdeu um pouco do status que tinha antes, mas fez uma ótima temporada ao lado de Donovan Mitchell. Apesar de uma quase imperceptível queda nos números, Garland melhorou ainda mais o arremesso e acertou 41% do perímetro em 2022/23. No entanto, já andam falando que Mitchell pode ir embora e tudo aquilo que o Cleveland Cavaliers construiu, iria pelos ares.

10. Jrue Holiday: 293 pontos (11)

Um dos melhores defensores na posição, Jrue Holiday parece estar dando sinais de que vai parar em breve. De acordo com rumores, sua presença no Milwaukee Bucks é algo que preocupa Giannis Antetokounmpo para o futuro. Tanto que o grego pensa em não estender seu contrato com a equipe e causar um alvoroço na NBA depois de 2023/24. Entretanto, a queda do Bucks na primeira rodada dos playoffs não caiu bem por lá. O próprio Holiday afirmou que foi dominado, então é algo para ficarmos de olho.

9. Tyrese Haliburton: 318 pontos (20)

O que aconteceu na seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo não mexeu no status de Tyrese Haliburton. Apesar de um resultado muito abaixo do que se esperava, Haliburton foi bem enquanto esteve em quadra. De fato, ele é um dos melhores armadores da NBA e, em 2023/24, vai querer recolocar o Indiana Pacers nos playoffs. O atleta já vinha fazendo isso na última campanha, mas ele sofreu uma contusão que o afastou por um longo período. Quando retornou, o Pacers já não conseguia brigar mais.

8. Trae Young: 326 pontos (7)

Bem, o Atlanta Hawks está passando por um momento de transição. Nada muito grande, mas o suficiente para mexer com o time. No entanto, a única coisa certa é que Trae Young é o principal responsável pelo que acontece em quadra. Líder em assistências totais em 2022/23 (terceiro em média), Young quer fazer o Hawks vencedor. Agora, com o técnico Quin Snyder comandando a equipe desde o começo de uma campanha, será interessante ver como o armador vai produzir. Não foi ao último All-Star Game, mas deveria ter ido.

7. Jamal Murray: 330 pontos (NR)

Campeão! Jamal Murray derrubou a desconfiança de todos e teve os melhores números da carreira. E ele fez isso depois de ficar um ano fora por contusão. Então, nos playoffs, Murray brilhou ainda mais (26.1 pontos, 7.1 assistências, 5.7 rebotes, 1.5 roubo e quase 40% de aproveitamento no perímetro) e ajudou o Denver Nuggets a conquistar o título. Agora, sabia que ele nunca foi ao All-Star Game? Mas como venceu um campeonato, é bem provável que ele estará na lista dos melhores (e mais votados) armadores da NBA em 2023/24.

6. De’Aaron Fox: 348 pontos (26)

E não é que a troca de Tyrese Haliburton fez bem a De’Aaron Fox e ao Sacramento Kings? Aliás, a negociação por Domantas Sabonis foi uma das raras em que todo mundo saiu ganhando. O fato é que o Kings foi aos playoffs e, mesmo com a queda diante do Golden State Warriors, o otimismo é que o time siga lutando pelos primeiros lugares do Oeste.

5. Ja Morant: 372 pontos (3)

Imagine se Ja Morant fosse jogar a temporada toda. Morant vinha se tornando um dos melhores armadores da NBA, mas as confusões durante a última temporada lhe renderam uma suspensão de 25 partidas. A parte boa é que ele saiu dos holofotes e vem treinando muito para a próxima campanha. Tem tudo para deixar os problemas no passado e brilhar. Ao menos, é o que toda a liga deseja. Não se desperdiça tanto talento com bobagens.

4. Damian Lillard: 390 pontos (6)

A novela mais chata da offseason tem prazo de validade. Pelo menos, é o que os rumores dizem. Mas Damian Lillard, ao estabelecer apenas o Miami Heat como o seu time do futuro fez com que as outras equipes praticamente desistissem da troca. Então, toda a concorrência baixou a guarda e deixou que Portland Trail Blazers e Heat negociassem. No entanto, Toronto Raptors, Boston Celtics e Milwaukee Bucks apareceram recentemente nas especulações. Vai que dá, né? Por enquanto, segue como está, mas ele deve ter uma nova casa até os próximos dias. Tomara.

3. Shai Gilgeous-Alexander: 413 pontos (14)

O canadense Shai Gilgeous-Alexander está em outro patamar. Apesar de ele ficar no “cheirinho” do título na Copa do Mundo, o armador fez uma ótima campanha em nível internacional. Então, a NBA pode esperar por mais uma grande temporada dele e, agora, do Oklahoma City Thunder.

2. Stephen Curry: 456 pontos (2)

A lista dos melhores armadores da NBA em 2023/24 conta dom os mesmos dois que lideraram na última campanha. Mas Stephen Curry segue em segundo aqui. Apesar de as notícias recentes apontarem que Luka Doncic terá menos minutos, Curry ficou em segundo. Talvez seja o fato de o Golden State Warriors contar com Chris Paul para a mesma posição. De qualquer forma, o melhor arremessador de todos os tempos vem para brilhar ainda mais. Ele quer a vaga de melhor da posição de todos os tempos, né? Então, senta que lá vem outra temporada incrível.

1. Luka Doncic: 462 pontos (1)

Foi por pouco, mas deu Luka Doncic em primeiro. Embora o astro do Dallas Mavericks venha de uma nova contusão, ele deve estar pronto quando a bola subir. Agora, o que todo mundo espera é um Mavs mais forte para a próxima temporada. Após ficar fora até do play-in (por querer e levar multa “salgada” depois), o time fez uma boa offseason. Portanto, o Mavericks precisa dar condições a Doncic para não ter de carregar um bando sozinho. Por enquanto, no papel, tudo está bem melhor.

* Entre parênteses, a posição do ranking na última temporada

** Lista envolvia armadores e alas-armadores

Não entraram na lista final dos 25 melhores armadores da NBA em 2023/24

Mike Conley: 44 pontos

Scoot Henderson: 44 pontos

Dennis Schroder: 21 pontos

Kyle Lowry: 21 pontos

Spencer Dinwiddie: 18 pontos

Gabe Vincent: 16 pontos

Markelle Fultz: dez pontos

Immanuel Quickley: nove pontos

Tyus Jones: oito pontos

Ben Simmons: um ponto

Collin Sexton: um ponto

