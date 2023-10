Lonzo Ball esclarece sobre seu futuro na NBA

O futuro de Lonzo Ball na NBA parece uma incógnita. O armador do Chicago Bulls está distante das quadras desde janeiro de 2022. Desde então, enfrenta seguidas cirurgias no joelho e não deve retornar para a temporada 2023/24. Assim, conversou com jornalistas nesta segunda-feira (2), durante o Media Day da franquia. Ball informou que a recuperação tem sido positiva e atualizou seu estado físico.

“A reabilitação está indo bem. Provavelmente já foi cerca de metade do processo”, disse Ball. “Ainda tenho um longo caminho pela frente, mas tenho progredido a cada semana. Estou apenas tentando manter uma atitude positiva e levar um dia de cada vez (…) A reabilitação tem sido longa, parece que todo dia é quase igual. Mas comecei a melhorar a cada semana, é tudo o que posso pedir”, seguiu.

Lonzo entrou em quadra pela última vez no dia 14 de janeiro, em confronto diante do Golden State Warriors. Na época, vivia seu melhor momento na carreira, após ser selecionado na 2ª escolha do Draft de 2017. Antes da lesão, era um dos pilares do Bulls, com médias de 13 pontos, 5.4 rebotes e 5.1 assistências.

Publicidade

No entanto, sua carreira mudou de rumo após três cirurgias no joelho. Algo que, aliás, levantou dúvidas de especialistas sobre seu futuro na NBA e se ele seria de retornar um dia. Lonzo, então, tratou de esclarecer os questionamentos e garantiu que quer voltar.

“Definitivamente, planejo jogar novamente”, afirmou Ball. “Como eu disse, tenho apenas 25 anos, e sinto que o processo de reabilitação tem corrido bem até agora, sem contratempos. Então, para mim, é apenas manter a cabeça erguida e continuar fazendo o trabalho”.

Publicidade

Leia mais!

Durante o processo, inclusive, o armador informou que dividirá sua vida entre Chicago e Los Angeles, uma vez que seus médicos de confiança estão na Califórnia.

Enquanto espera por ele, Chicago projeta um retorno aos playoffs. A última participação aconteceu, justamente, na temporada 2021/22. No último ano, contudo, caiu no play-in para o Miami Heat e não concluiu o objetivo.

Publicidade

A ausência de Lonzo, aliás, foi um problema. Nomes como Coby White, Patrick Baverley e Alex Caruso até tentaram ocupar a vaga. Entretanto, não puderam oferecer o dinamismo de Ball. Logo, DeMar DeRozan e Zach Lavine ficaram sozinhos.

Para a próxima temporada, o técnico Billy Donovan informou Jevon Carter, Dosunmu e White disputam a responsabilidade. A escolha deve acontecer durante os campos de treinamento.

Portanto, durante mais esta ausência, Lonzo Ball apenas comenta sobre o futuro na NBA e diz que vai ajudar o Bulls no que puder. “Ainda faço parte da equipe, estou disponível e estou aqui para ajudar da maneira que puder”, finalizou.

Publicidade

Dá para competir?

Sem grandes reforços e também sem Ball, o Chicago Bulls se torna uma força secundária na Conferência Leste. Afinal, adversários diretos, como Milwaukee Bucks e Boston Celtics, garantiram nomes como Damian Lillard e Jrue Holiday, respectivamente.

DeMar DeRozan, durante o Media Day, falou sobre o nível do Leste. Algo que, para ele, pode servir de motivação para o Bulls.

“Amo essas coisas [movimentações das equipes]. O nível de competitividade deve querer tirar o melhor de você. Isso é uma coisa que eu disse aos caras, vocês precisam ter mais fome. Então, adoro isso do ponto de vista competitivo e do ponto de vista dos fãs”.

Publicidade

Por fim, apesar das poucas movimentações, o astro acredita que contam com boas peças. Logo, basta ajustar os erros da última temporada para bater de frente com as forças da conferência.

“Vou ser bem sincero. Acho que muitas pessoas que pedem isso não entendem de basquete. Para mim é simples. Entendo que é uma questão de ajustar os erros. É hora de nos unirmos para corrigir isso ao máximo. Tivemos muitas falhas. Então, precisamos encontrar essas respostas. Mesmo com as falhas, acredito que não estamos tão longe do melhor nível da NBA. Precisamos criar uma grande cultura vencedora e acredito que vamos conseguir”, finalizou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA