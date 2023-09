Los Angeles Clippers é o favorito a receber a primeira multa por descansar jogadores

O Los Angeles Clippers é conhecido por descansar, simultaneamente, seus principais jogadores, Kawhi Leonard e Paul George. Por isso, a franquia é a favorita a receber a primeira multa por descansar estrelas na NBA. É o que projeta a casa de apostas betonline_ag.

A nova regra foi aprovada após votação do Conselho de Administração da NBA, na última quarta-feira (13). Em resumo, a liga ganha maior autoridade de supervisão sobre a maneira que os times poupam seus principais jogadores. Além disso, dá a oportunidade de poder multar em até US$1 milhão as franquias que violarem a norma.

De acordo com a ESPN, a punição será feita após a liga investigar cada ocorrência. Caso os astros fiquem de fora por múltiplos jogos, em especial os que foram televisionados ou da Copa da NBA, serão investigados. Se duas estrelas de um mesmo time não participarem do mesmo confronto também poderão ser punidos.

Publicidade

A nova regra impacta um total de 25 times e 50 jogadores, o que seria quase 11% da liga. Dos 30 times da NBA, 15 deles possuem mais de um jogador nomeado All-Star ou All-NBA nos últimos três anos. No entanto, essa lista pode mudar após o All-Star de 2024.

Leia mais!

Paul George revela reação após troca para o Clippers

NBA aprova regra para punir times que pouparem jogadores

LeBron James vai se beneficiar de nova regra na NBA

Publicidade

No caso do Clippers, o favoritismo acontece em razão do histórico dos seus astros. Kawhi Leonard, por exemplo, ficou ausente de 60 partidas nas últimas três temporadas. Em 2021/22, quando o camisa 2 esteve lesionado, a ausência não foi considerada. Paul George, por outro lado, se ausentou de 105 confrontos nas últimas três temporadas.

Outro ponto que reforça a possibilidade de multa para o Los Angeles Clippers é o número de partidas desses jogadores juntos. Desde que foram contratados, há quatro anos, Kawhi e George estiveram presentes na quadra simultaneamente em 118 de 328 jogos. Ou seja, em pouco mais de 30%.

Publicidade

Exceções

Claro, a franquia pode se aproveitar de uma exceção garantir na regra. Afinal, a NBA permitirá a ausência de múltiplos astros de um time se eles estiverem lesionados.

Nesse caso, se um time achar que seu astro não consegue jogar duas partidas seguidas, terá que explicar por escrito para a liga com uma semana de antecedência. Será necessário convencer a NBA que é o melhor para o jogador. Desse modo, será possível utilizar o histórico de lesões do atleta para justificar.

Publicidade

Tanto Leonardo, como George, são jogadores com histórico conhecido de lesões. Assim, não é difícil imaginar que percam partidas por este motivo. Ou que o Clippers busque justificar as ausências dessa forma.

Outra exceção é de que uma estrela pode perder dois jogos seguidos caso tenha pelo menos 35 anos na estreia da temporada. O mesmo serve caso ele já tenha 34 mil minutos jogados em temporadas regulares ou mil em playoffs em sua carreira. Os jogadores do Clippers não se encaixam nesses quesitos.

Publicidade

Com essa ‘permissão’ citada, o número de astros impactados cai de 49 para 42. Também se imaginou que 15 times poderiam sofrer as punições. Contudo, o número cai para 13.

Outras exceções: motivos pessoais; circunstâncias raras; flexibilidade em final de temporada.

Multas

Segundo o insider Adrian Wojnarowski, da ESPN, sob as novas regras, a NBA deve punir os times que pouparem jogadores pela primeira vez em US$100 mil. Se acontecer de novo, a multa será de US$250 mil. Por fim, o valor sobe para US$1 milhão do que a penalidade anterior para cada violação adicional.

Publicidade

Se Los Angeles não tiver boas justificativas, portanto, o peso pode ser grande.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA