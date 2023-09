Direção do Los Angeles Clippers se irrita com Taylor Swift por falta de título na NBA

Existe uma grande piada que envolve o Los Angeles Clippers na NBA e a cantora, Taylor Swift. Isso irritou a franquia. Basicamente, a artista pop tem um banner pendurado na Crypto.com Arena, enquanto a equipe que divide o ginásio com o Los Angeles Lakers, não. Mas você sabe o motivo pelo painel da cantora?

Em uma tour de shows nos EUA em 2015, Swift comandou cinco espetáculos em Los Angeles. Com os outros shows que já tinha feito por lá ao longo da carreira, ela atingiu a marca de 16 eventos com lotação máxima na cidade. O último deles, justamente no Staples Center, antigo nome do ginásio das franquias.

À época, o Lakers também tinha 16 campeonatos e vivia os últimos anos de Kobe Bryant em atividade. A filha do atleta, Bianka, de apenas seis anos, era uma grande fã da artista. Isso viralizou, acima de tudo, por um vídeo feito por sua mãe, Vanessa Bryant. Swift, então, aproveitou a ocasião para mandar um abraço a garota em um dos primeiros shows feitos no local. No último, a homenagem veio.

O próprio Kobe subiu ao palco e presenteou a artista com um banner no ginásio, comemorando a quantidade de shows com lotação máxima. Portanto, ela tinha uma homenagem na arena, mas o Clippers não.

Na liga, os campeões são homenageados com o famoso poster de campeão, que fica pendurado em cada ginásio. Franquias sem tantos títulos, costumam comemorar também alguns títulos de conferência, ou até de divisão. No entanto, o Clippers nunca foi um time muito tradicional em conquistas. Isso porque a equipe possui apenas dois títulos de divisão em sua história (2013 e 2014).

Até a temporada 2020/21, por exemplo, o time angelino não tinha sequer uma final de conferência no currículo. A derrota para o Phoenix Suns em seis jogos, foi o melhor resultado do Los Angeles Clippers em todos os tempos na NBA.

Ou seja, não há banners da franquia no ginásio, nem sequer de números de camisa aposentados. Entre os membros do Hall da Fama que já atuaram pela equipe, apenas Bob McAdoo estava em seu auge. Mas, mesmo assim, não tem número aposentado.

Já o “primo rico” da cidade possui 17 taças. Além disso, 13 jogadores possuem camisas homenageadas incluindo duas de Kobe Bryant.

Uma curiosidade é que o banner de Taylor Swift foi retirado da arena. E não por conta da brincadeira ou da raiva do Clippers sobre isso. Mas sim porque o Lakers venceu o campeonato de 2019/20. Além disso, a franquia aposentou a camisa de Pau Gasol.

Então, não havia espaço hábil para tanta coisa. No entanto, há planos para a cantora voltar para as vigas do ginásio assim que o outro time da cidade mudar de casa.

Nova casa

A partir de 2024 as franquias de Los Angeles não vão mais dividir a mesma arena. O time do empresário Steve Ballmer vai ter uma nova casa. O Intuit Dome é projeto milionário que busca,sobretudo, criar uma identidade diferente do rival.

O contrato do time com a Crypto.com Arena termina no próximo ano. Ou seja, é esperado que em algum momento após o ano novo, a equipe inaugure a nova casa. No entanto, ainda não há uma data confirmada para a estreia.

Guia Futebol