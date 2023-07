Los Angeles Lakers: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

A offseason do Los Angeles Lakers poderia ser uma tragédia, mas não foi e, assim, seu elenco está ainda melhor. A equipe californiana conseguiu fechar todos aqueles negócios possíveis no mercado, manteve quem precisava e, agora, tenta ir mais longe nos playoffs. Por enquanto, vamos mostrar o que a equipe fez até aqui.

Chegaram

Jaxson Hayes (Pelicans), Jalen Hood-Schifino (calouro), Maxwell Lewis (calouro), D’Moi Hodge (calouro), Taurean Prince (Timberwolves), Cam Reddish (Blazers), Gabe Vincent (Heat)

Saíram

Mo Bamba (Sixers), Malik Beasley (Bucks), Troy Brown (Timberwolves), Wenyen Gabriel (agente livre), Shaquille Harrison (agente livre), Scotty Pippen Jr (agente livre), Dennis Schröder (Raptors), Cole Swider (agente livre), Tristan Thompson (agente livre), Lonnie Walker (Nets)

Publicidade

Mercado e elenco

Partindo do princípio que Kyrie Irving e Draymond Green não passavam de uma utopia, a direção do Los Angeles Lakers tratou de fechar negócios o mais cedo possível para seu elenco. Deu certo. Assim, o time estendeu os contratos de Rui Hachimura, D’Angelo Russell e, principalmente, Austin Reaves. Depois, acertou com Taurean Prince, Gabe Vincent, Jaxson Hayes e Cam Reddish.

Por mais que Hayes não seja exatamente o pivô dos sonhos para o banco, é bom lembrar que ele ainda é jovem (23 anos) e gosta de lutar pelo rebote ofensivo. Só aí, já ajuda muito. Então, menos mal. Enquanto isso, Reddish é muito talentoso, muito explosivo, mas que deixa algumas dúvidas. Por que Atlanta Hawks, New York Knicks e Portland Trail Blazers quiseram se livrar de um jogador assim?

Publicidade

Décima escolha do Draft de 2019 (aliás, o Lakers conta, agora, com as picks oito, nove e dez daquele ano), Reddish surgiu como o próxmo 3 and D. Ou seja, bom arremessador e defensor. Enquanto ele mostrou que defende bem, o arremesso do perímetro teve apenas lampejos de qualidade. Até aqui, jamais teve uma temporada consistente no quesito. Talvez, em 2021/22, ainda pelo Hawks. Mas após 34 jogos daquela campanha, Atlanta o trocou para o Knicks.

Depois, tem Prince, outro que sabe defender. Entretanto, ao contrário de Reddish, ele tem um arremesso de três muito bom (37.2% na carreira), sendo duas temporadas com 40% ou mais. Mas como o seu novo colega, suas breves passagens pelos times incomodam. Nunca passou de três temporadas em um lugar.

Publicidade

Por fim, Vincent. O armador, que se destacou pelo Miami Heat, é um autêntico quente-frio. Ou seja, em uma noite, ele é capaz de acertar cinco, seis cestas de longa distância. Na outra, o atleta erra tudo.

Leia mais

Mas o fato é que o Lakers fez um trabalho realmente bom na agência livre. Mesmo mirando em caras como Bruce Brown (e não tinha chances), o time acertou nas contratações. Talvez, Hayes não esteja ao mesmo nível de seus colegas. Só que é um caso dentro de todo um grupo.

Publicidade

Rob Pelinka soube “gastar dinheiro” em peças úteis e de qualidade. Existe, ainda, a chance de a equipe acertar com o pivô Christian Wood, agente livre do Dallas Mavericks. Mas é aquilo: sem condições de pagar um grande salário, por conta das limitações de seu teto, Los Angeles só pode dar a ele um mínimo para veteranos. Hoje, seria algo em torno de US$2.9 milhões.

O técnico

O Los Angeles Lakers segue com o técnico Darvin Ham para comandar o elenco em 2023/24. Embora seja alvo de críticas, seu trabalho no primeiro ano foi bom. Isso porque, ele conseguiu convencer um antigo MVP a sair do banco para ajudar (Russell Westbrook), fez boa gestão de grupo e não deixou de assumir falhas. Então, Ham fica para a próxima campanha.

Publicidade

E o treinador sabe que o Lakers tem prazo de validade. LeBron James pode fazer o seu último ano pela equipe, embora seja mais realista dizer que ele vai cumprir todo o contrato. O problema é que, aos 38 anos, as lesões andam perturbando mais do que em qualquer fase de sua carreira. Assim, cabe a Ham administrar seus minutos e dar a ele “folgas” em determinados jogos.

Sendo assim, o técnico deve “passar a tocha” para que Anthony Davis seja a primeira opção ofensiva. Ao menos, na fase regular. Sim, James faz 25 pontos por jogo desde o seu segundo ano na liga, mas o tempo é seu maior inimigo. Quanto mais saudável ele chegar para os playoffs, melhor.

Publicidade

Armadores*

1. D’Angelo Russell (1,93m, 87kg, 27 anos)

7. Gabe Vincent (1,90m, 88kg, 27 anos)

0. Jalen Hood-Schifino (1,98m, 97kg, 20 anos)

x. D’Moi Hodge (1,93m, 85kg, 24 anos)

10. Max Christie (1,98m, 86kg, 20 anos)

15. Austin Reaves (1,96m, 93kg, 25 anos)

Alas**

23. LeBron James (2,06m, 113kg, 38 anos)

12. Taurean Prince (2,01m, 98kg, 29 anos)

28. Rui Hachimura (2,03m, 104kg, 25 anos)

5. Cam Reddish (2,03m, 98kg, 23 anos)

21. Maxwell Lewis (2,01m, 88kg, 21 anos)

2. Jarred Vanderbilt (2,06m, 97kg, 24 anos)

x. Colin Castleton (2,11m, 113kg, 23 anos)

Publicidade

Pivôs

3. Anthony Davis (2,08m, 114kg, 30 anos)

11. Jaxson Hayes (2,11m, 99kg, 23 anos)

*armadores e alas-armadores

** alas e alas-pivôs

Análise final

O Los Angeles Lakers pode não ter, hoje, o melhor elenco da NBA. Mas a direção conseguiu o que dava para fazer. Assim, é suficiente para ir aos playoffs. Se as coisas funcionarem, sem lesões (principalmente), existe a chance de brigar por coisas maiores. Por enquanto, tem um bom grupo no papel e, como são várias “caras novas”, é preciso dar tempo para Darvin Ham trabalhar.

Publicidade

Claro que, após dois anos ruins na agência livre, o trabalho na offseason de 2023 é quase perfeito. Rob Pelinka conseguiu fazer mudanças importantes (leia-se: desfazer bobagens) na última trade deadline. Por enquanto, o encaixe parece bom, o elenco está mais profundo. Dizer que não falta nada, também, seria absurdo.

Publicidade

Ainda restam duas vagas para contratos regulares e mais uma como two-way (Hodge e Castleton são os outros dois). Então, se a equipe conseguir um veterano para a armação ou para o garrafão, melhor ainda. Vale lembrar que o time contava com D’Angelo Russell e Dennis Schroder na segunda metade de 2022/23. Portanto, a direção pode deixar o que resta para outras posições, já que tem Gabe Vincent.

Aliás, Vincent pode ser o titular no começo da temporada, de acordo com rumores. Tudo vai depender dos primeiros treinamentos de Ham.

O Lakers tem tudo para começar a campanha bem melhor do que em 2022/23, quando perdeu dez dos 12 jogos iniciais.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp