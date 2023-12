Los Angeles Lakers estuda trocas para a trade deadline da NBA

O Los Angeles Lakers é sempre muito citado em especulações de mercado, e não é diferente na temporada 2023/24 da NBA. A equipe segue atenta às opções que possam estar disponíveis e que melhorem suas chances de um novo título. Dessa vez, porém, não é um rumor sobre grandes astros ou algo do tipo. O time observa outras equipes que podem “implodir” ao longo da campanha e, assim, ceder jogadores úteis para sua rotação.

A informação é do jornalista Jovan Buha, do portal The Athletic. De acordo com ele, há várias possibilidades de negociação para a franquia da Califórnia até a trade deadline em fevereiro.

“Nesse momento, ele [Lakers] ainda está avaliando o que deu certo e o que deu errado após 21 jogos na campanha. É importante dizer que estão observando equipes que possam fazer trocas de jogadores importantes após um começo de temporada ruim. Não necessariamente estrelas, mas jogadores que podem fazer a diferença na rotação de um time que é candidato ao título”, explicou.

“Eu citaria cinco times para isso. Washington Wizards, Utah Jazz, Brooklyn Nets, Toronto Raptors e Charlotte Hornets. Cada uma dessas equipes, afinal, tem bons veteranos em sua rotação. Se houver uma oportunidade, Los Angeles deve agir e buscar ainda mais melhorias”, afirmou.

Buha cita, entretanto, que as trocas do Los Angeles Lakers na NBA não acontecerão logo, mas que também podem ocorrer antes mesmo da trade deadline em 8 de fevereiro. As negociações devem começar a esquentar a partir de 15 de dezembro, data em que muitos dos atletas que assinaram contrato durante a agência livre passam a ser negociáveis no mercado.

Leia mais sobre o Lakers!

“Pelo que sei, não espere que algo aconteça agora. O Lakers quer dar o máximo de oportunidades para o elenco atual, e será paciente. Isso é de acordo com fontes diretas da franquia. No entanto, um negócio também pode acontecer antes mesmo do fim do período de trocas. A chegada de Rui Hachimura, cerca de duas semanas antes da deadline de 2022/23 é um exemplo. Portanto, não há nada de concreto no momento. Mas é justo dizer que estão atentos”, ressaltou.

Por fim, o jornalista relembrou que a franquia tem interesse em três jogadores do Chicago Bulls.

“Los Angeles observa com atenção a situação de Chicago. Eles têm interesse em Zach LaVine. Porém, também olham para DeMar DeRozan e Alex Caruso. O interesse na dupla, aliás, é maior do que no próprio astro. O contrato de DeRozan expira em 2023/24. Já Caruso tem uma garantia parcial para 2024/25. Além de uma tentativa, a chegada dos dois traria alívio salarial futuro. E o último já provou o quão bom é ao lado de LeBron James e Anthony Davis”, concluiu.

No ano passado, o Lakers adquiriu vários nomes perto da data limite do mercado. O que inclui: D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Malik Beasley, Rui Hachimura, Mo Bamba e Davon Reed. As trocas foram fundamentais para a chegada até as finais do Oeste em 2022/23.

