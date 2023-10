Luka Doncic tem atuação épica em vitória do Dallas Mavericks

Luka Doncic começou a temporada em nível elite e o Dallas Mavericks se mantém invicto. Na quarta-feira (25), o esloveno fez um triplo-duplo no triunfo sobre o San Antonio Spurs por 126 a 119. Foram 33 pontos, 13 rebotes e dez assistências. Assim, ele levou a melhor no aguardado embate de talentos geracionais com Victor Wembanyama.

Mas, no duelo dessa sexta (27) contra o Brooklyn Nets, o astro de 24 anos teve uma atuação assombrosa. Sem exagero, o desempenho de Luka Doncic na vitória do Dallas Mavericks por 125 a 120 foi um dos mais espetaculares dos últimos anos na NBA. Em 36 minutos, o armador fez 49 pontos, dez rebotes e sete assistências. Além disso, acertou 16 dos 25 arremessos que tentou (64%) e nove bolas de três pontos. E sem cometer um turnover sequer.

Não bastassem as estatísticas absurdas, Doncic protagonizou um lance que vai entrar para a história. A 26 segundos do fim do jogo, o placar estava em igualdade (120 a 120). Mas, o esloveno tirou um coelho da cartola. Desequilibrado, no corner direito, ele acertou uma bola de três quase no estouro do relógio. Detalhe: o arremesso foi apenas com uma das mãos (direita) e bateu na tabela antes de cair. Portanto, quase um gancho da linha de três pontos.

Publicidade

No matter how many angles you watch Luka's wild game-winner from… it's still incomprehensible 🤯 https://t.co/DJiuGN8NIE pic.twitter.com/Pi8eyrLEam — NBA (@NBA) October 28, 2023

Como resultado, os fãs presentes ao American Airlines Center foram à loucura. Os gritos de “MVP, MVP” tomaram conta da arena. Afinal tinham acabado de testemunhar algo extraordinário.

Publicidade

Além da cesta “espírita”, Doncic converteu os últimos quatro arremessos da equipe de Dallas. Todos do perímetro. Ou seja, vimos uma atuação insana no clutch time (momentos finais do jogo).

Leia mais sobre Luka Doncic e o Dallas Mavericks!

“Trabalhei muito nesse arremesso, trabalhei bem com a tabela. Pode perguntar para os treinadores. Eu faço uma dessas pelo menos nos treinos”, brincou o astro esloveno. “Mas, falando sério. Provavelmente foi o arremesso mais difícil da minha carreira. Vi que faltavam uns dois ou três segundos no relógio. Eu pensei que só precisava arremessar para termos uma nova chance. Enfim, realmente não sei como fiz a cesta”, concluiu.

Publicidade

O técnico do Dallas Mavericks, Jason Kidd, por sua vez, destacou o poder de decisão de Luka Doncic. Para o comandante, o armador sempre encontra um jeito de brilhar nos momentos finais dos jogos.

“Isso foi um especial do Luka. Ele gosta da bola nas mãos nos finais das partidas. Adora essas situações e encontra um jeito de decidir. Não sei mais o que dizer. Estou feliz por não ter pedido o tempo antes da finalização da jogada. Eu queria porque pensei que ele estava preso na marcação. Mas de alguma forma, eu não pedi. E ele fez todo o resto”, afirmou Kidd.

Publicidade

Luka Doncic e o Dallas Mavericks voltam à quadra nesta segunda-feira (30). O adverário será o Memphis Grizzlies, fora de casa. A expectativa, desde já, é de mais uma grande atuação do esloveno.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA