Luka Doncic lidera convocação da Eslovênia para Copa do Mundo

Com o astro Luka Doncic, o técnico Aleksander Sekulic anunciou a convocação da Eslovênia para a Copa do Mundo da FIBA de 2023. A seleção europeia vai disputar o Mundial pela quarta vez em sua história, após Japão-2006, Turquia-2010 e Espanha-2014. Ou seja, será a primeira vez do ídolo do Dallas Mavericks no torneio, o único dos grandes campeonatos de seleções que ele não disputou.

Entretanto, o elenco terá dois desfalques de peso. Primeiro, Vlatko Cancar, ala que foi campeão da liga pelo Denver Nuggets, teve uma grave lesão. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em amistoso contra a Grécia. Além disso, deve ser problema para a franquia do Colorado na próxima temporada. Depois, também não vai contar com Goran Dragic. No entanto, ele ficou fora por opção pessoal. O armador, que ainda está de olho em um retorno na NBA, anunciou sua aposentadoria após o Euro Basket de 2022.

O ala Kremen Pepelic, o armador Jaka Blazic e o pivô Mike Tobey (nascido nos EUA), são outros destaques da seleção. Portanto, para que Sekulic fizesse as últimas duas dispensas, ele sacou Jordan Morgan e o ala Aljaz Kunc.

“Temos a lista final. É uma pena que tivemos que cortar Morgan e Kunc e eu os agradeço pelo trabalho feito. Não foi uma decisão fácil. Mas, pela situação de perdas de jogadores que tivemos, precisávamos de mais nomes experientes em outras posições. Infelizmente, só jogam 12 na Copa do Mundo”, afirmou o treinador.

A equipe disputou sete amistosos preparatórios, vencendo apenas três. Primeiro, contra a China 75 a 73. Depois, bateu Montenegro (104 a 100). Por fim, atropelou o Japão (103 a 68). Já as derrotas foram para a Grécia (duas vezes, 98 a 91 e 88 a 77), Espanha (99 a 79) e Estados Unidos (96 a 62).

Confira os 12 jogadores na convocação da Eslovênia para a Copa do Mundo de 2023

Armadores: Luka Doncic (Dallas Mavericks), Ziga Samar (Alba Berlim-ALE) e Aleksej Nikolic (Élan Chalon-FRA)

Alas-armadores/alas: Klemen Prepelic (agente livre), Jaka Blazic (Cedevita Olimpija-SLO), Gregor Hrovat (Dijon-FRA), Zoran Dragic (Cedevita Olimpija-SLO) e Gregor Glas (Mornar Bar-MON)

Alas-pivôs/pivôs: Mike Tobey (Estrela Vermelha-SER), Ziga Dimec (agente livre), Bine Prepelic (Spirou-BEL) e Jakob Cebasek (agente livre)

