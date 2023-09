Luka Doncic defende Dillon Brooks: “Muitos não gostam, mas o respeito”

O Canadá bateu a Eslovênia e se garantiu na semifinal da Copa do Mundo de Basquete. O duelo colocou frente a frente Luka Doncic e outros rivais da NBA, como Dillon Brooks. O novo reforço do Houston Rockets, aliás, foi um dos principais marcadores do astro esloveno. Mas, após o embate, o armador do Dallas Mavericks defendeu o polêmico jogador.

“Acho que Dillon jogou muito bem. Ele foi muito físico, como sempre faz. Muitas pessoas não gostam dele. Mas eu o respeito por tudo que faz. Ele cumpre seu papel muito bem”, admitiu o camisa 77.

No entanto, Luka Doncic não gostou do comportamento da arbitragem na partida e mencionou um fato envolvendo Dillon Brooks. Vale lembrar que o craque foi expulso da partida na metade do último quarto.

“Acho que todo mundo sabe o quanto aquilo me frustrou. Jogar pela seleção de seu país faz com que você tenha muitas emoções”, afirmou. “Mas muitas vezes eu não consigo me controlar com quando estou tendo problemas com ele. Mas os árbitros pensam: ‘não vamos marcar falta dele (Dillon Brooks) porque ele vai reclamar com a gente’. Então, eu acho que isso não é justo”, completou.

Os cestinhas canadenses no triunfo foram Shai Gilgeous-Alexander, com 31 pontos e RJ Barrett com 34. Entretanto, Brooks foi responsável por marcar o principal jogador adversário, mas também foi bem no ataque. Afinal, terminou com 14 pontos e três bolas do perímetro convertidas.

Já Doncic foi o principal pontuador da Eslovênia. Em 29 minutos, anotou 26 pontos, pegou quatro rebotes e distribuiu cinco assistências. Além disso, converteu quatro das seis tentativas em bolas de três.

A partida aconteceu em Manila, nas Filipinas. Os torcedores locais, então, ficaram ao lado de Doncic. Isso porque não gostaram da expulsão do astro e protestaram aos gritos: “árbitros, vocês são péssimos!”. O técnico da Eslovênia, Aleksander Sekulic, defendeu Doncic por seu hábito de reclamar com os árbitros. Para ele, é difícil proteger sua estrela de “forma legal”. Publicidade “É difícil jogar um jogo onde você é atingido constantemente. Durante todo a partida. É difícil controlar as emoções, mas trabalhamos muito nisso. É frustrante para Luka. Então, muito difícil para ele. Por isso que as emoções vêm à tona”, disse Sekulic. Publicidade

Com a derrota, a Eslovênia foi eliminada do Mundial de Basquete. Da mesma forma, na disputa para o quinto lugar geral, perdeu para a Lituânia nesta quinta-feira (7). Agora, fará duelo contra a Itália, que perdeu para a Letônia, em busca da sétima posição.

Além disso, eslovenos e lituanos não garantiram vaga nas Olimpíadas. Portanto, assim como o Brasil, disputarão o pré-olímpico mundial. O torneio acontecerá em julho de 2024 e dará quatro vagas diretas ao Jogos de Paris.

Por outro lado, o Canadá avançou à semifinal e terá pela frente a Sérvia. Se vencer, estará na grande final da Copa do Mundo. Na outra chave, EUA e Alemanha se enfrentam. Assim, sérvios e alemães se classificaram para os Jogos Olímpicos com as duas vagas do Mundial dedicadas à Europa.

