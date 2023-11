Luka Doncic e Mavericks atropelam Clippers

Ainda não aconteceu a vitória de James Harden pelo Los Angeles Clippers. O astro, que chegou em troca com o Philadelphia 76ers recentemente, perdeu a terceira consecutiva em sua nova equipe. A culpa? Desta vez, de Luka Doncic e o Dallas Mavericks, que fizeram 144 a 126 sobre o Clippers no Texas. Doncic anotou 44 pontos, enquanto Kyrie Irving fez 27. Por outro lado, Kawhi Leonard ficou com 26 pelo time de Los Angeles.

No entanto, o início do jogo foi todo dos visitantes, que anotaram os oito primeiros pontos. O Clippers chegou a liderar por 12 a 3, mas pouco depois, Luka Doncic anotou seis consecutivos para o Mavericks, que cortou para três. Em pouco tempo, os donos da casa viraram. Doncic fez de três, mas Leonard respondeu na mesma moeda. Então, Harden fez dez pontos seguidos para Los Angeles e o placar estava em 29 a 19. A diferença foi para 12, mas o Mavs reagiu com 11 pontos (oito de Irving) sem resposta do oponente. Ainda assim, o Clippers liderava por 33 a 30.

Publicidade

Mas a partida acabou no segundo período. Em poucos minutos, o Mavericks virou para 39 a 33, enquanto Luka Doncic e Kyrie Irving não davam a menor chance ao Clippers. Assim, Irving deixou em 61 a 42. Os visitantes simplesmente não conseguiam fazer mais nada. Para piorar, Paul George acumulava faltas e a situação estava ficando incontrolável. Então, Luka Doncic fez sete pontos consecutivos e o Mavericks vencia o Clippers por 74 a 48. Ao fim do primeiro tempo, o marcador apontava 77 a 51.

Leia mais

O Clippers até esboçou alguma reação na volta do intervalo, mas Luka Doncic e o Mavericks seguiam controlando o jogo. Doncic, então, anotou 15 pontos consecutivos e o placar já estava em 90 a 58. Russell Westbrook e Leonard eram os únicos que tentavam algo diferente, enquanto George finalmente pontuou. A diferença chegou aos 32, mas a equipe de Los Angeles não tinha muito o que fazer. Antes do último quarto, o Mavs vencia por 115 a 89.

Publicidade

Então, nos 12 minutos finais, a quadra estava cheia de reservas e o Clippers começou a cortar. Bones Hyland e Terance Mann lideraram uma espécie de reação, mas a vantagem dos anfitriões era muito grande. No entanto, quando restavam seis minutos para o fim, a diferença caiu para 17. Então, Doncic voltou e em pouco tempo a vitória se confirmou. Apesar de Los Angeles pressionar no fim, a margem ficou na casa dos 20 pontos até os últimos instantes.

Agora, o Clippers soma três vitórias em oito jogos (tinha campanha positiva antes da troca por Harden). Enquanto isso, o Mavs possui sete triunfos e apenas duas derrotas.

(3-5) Los Angeles Clippers 126 x 144 Dallas Mavericks (7-2)

Publicidade

Los Angeles

Kawhi Leonard: 26 pontos, quatro assistências

Bones Hyland: 17 pontos, seis assistências, quatro rebotes

Russell Westbrook: 14 pontos, cinco rebotes, três roubos de bola

James Harden: 14 pontos, cinco rebotes

Ivica Zubac: 12 pontos, oito rebotes

Moussa Diabate: 11 pontos, dez rebotes

Terance Mann: 11 pontos, seis rebotes

Publicidade

Dallas

Luka Doncic: 44 pontos, seis rebotes, seis assistências, 6-9 em três pontos

Kyrie Irving: 27 pontos, seis rebotes, 5-9 em três pontos

Tim Hardaway Jr: 17 pontos

Derrick Jones: 11 pontos, dez rebotes, três roubos de bola

Jaden Hardy: 11 pontos

Publicidade

(7-1) Philadelphia 76ers 114 x 106 Detroit Pistons (2-8)

Philadelphia

Joel Embiid: 33 pontos, 16 rebotes, cinco erros de ataque, 16-19 em lances livres

Tyrese Maxey: 29 pontos, 11 assistências, seis rebotes, três roubos de bola, 9-9 em lances livres

Tobias Harris: 24 pontos, cinco rebotes

Publicidade

Detroit

Killian Hayes: 23 pontos, seis assistências, cinco rebotes

Cade Cunningham: 21 pontos, sete assistências, quatro rebotes

Ausar Thompson: 12 pontos, 13 rebotes, quatro assistências, três bloqueios

Isaiah Stewart: dez pontos, seis rebotes

Publicidade

(3-5) Charlotte Hornets 124 x 117 Washington Wizards (2-6)

Charlotte

Gordon Hayward: 27 pontos, nove assistências, cinco rebotes, quatro roubos de bola

LaMelo Ball: 25 pontos, seis rebotes, seis assistências

Mark Williams: 21 pontos, 21 rebotes

Nick Richards: 15 pontos, seis rebotes

PJ Washington: 11 pontos, dez rebotes, quatro assistências

Brandon Miller: 12 pontos

Publicidade

Washington

Kyle Kuzma: 17 pontos, seis rebotes

Tyus Jones: 16 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Jordan Poole: 14 pontos, seis assistências

Corey Kispert: 15 pontos, quatro rebotes

Deni Avdija: 11 pontos, seis rebotes, cinco assistências

Daniel Gafford: dez pontos, nove rebotes, quatro bloqueios

Landry Shamet: 11 pontos

Bilal Coulibaly: dez pontos

Publicidade

(4-5) Brooklyn Nets 107 x 121 Boston Celtics (6-2)

Brooklyn

Lonnie Walker: 20 pontos, sete rebotes, quatro assistências

Dennis Smith: 14 pontos, sete assistências, quatro rebotes

Trendon Watford: 14 pontos, sete rebotes

Spencer Dinwiddie: 12 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Mikal Bridges: 12 pontos, cinco rebotes

Cam Johnson: 11 pontos, cinco rebotes

Publicidade

Boston

Jaylen Brown: 28 pontos, cinco assistências, 5-9 em três pontos

Jayson Tatum: 23 pontos, dez rebotes

Jrue Holiday: 13 pontos, 12 rebotes, nove assistências

Sam Hauser: 15 pontos, 5-10 em três pontos

Payton Pritchard: 13 pontos, cinco rebotes

Derrick White: 11 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Publicidade

(4-5) New Orleans Pelicans 101 x 104 Houston Rockets (5-3)

New Orleans

Brandon Ingram: 31 pontos, seis rebotes, cinco assistências

Zion Williamson: 24 pontos, oito rebotes, cinco erros de ataque

Jonas Valanciunas: 15 pontos, nove rebotes, quatro assistências

Jordan Hawkins: 14 pontos, sete rebotes

Dyson Daniels: dez pontos, dez rebotes

Publicidade

Houston

Jalen Green: 25 pontos, quatro rebotes

Alperen Sengun: 24 pontos, oito rebotes

Fred VanVleet: 20 pontos, oito assistências

(3-7) Utah Jazz 127 x 121 Memphis Grizzlies (1-8)

Publicidade

Utah

Lauri Markkanen: 26 pontos, sete rebotes

Jordan Clarkson: 26 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

John Collins: 18 pontos, quatro bloqueios

Ochai Agbaji: 15 pontos, seis rebotes

Talen Horton-Tucker: 13 pontos

Collin Sexton: dez pontos, seis assistências

Keyonte George: sete pontos, 11 assistências

Publicidade

Memphis

Desmond Bane: 37 pontos, oito assistências, quatro rebotes, 7-13 em três pontos

Bismack Biyombo: 15 pontos, 14 rebotes

Jacob Gilyard: 14 pontos, oito assistências, cinco rebotes

Jaren Jackson Jr: 14 pontos, quatro rebotes

Luke Kennard: 14 pontos

Publicidade

(6-2) Minnesota Timberwolves 117 x 110 San Antonio Spurs (3-6)

Minnesota

Karl-Anthony Towns: 29 pontos, 12 rebotes

Anthony Edwards: 28 pontos, sete rebotes, cinco assistências

Rudy Gobert: 11 pontos, dez rebotes

Mike Conley: 11 pontos, seis assistências

San Antonio

Publicidade

Victor Wembanyama: 29 pontos, nove rebotes, quatro assistências, quatro bloqueios

Devin Vassell: 29 pontos, quatro assistências, 6-11 em três pontos

Jeremy Sochan: 14 pontos, sete rebotes, cinco assistências, três roubos de bola, seis erros de ataque

Zach Collins: 11 pontos, cinco assistências

(4-5) Los Angeles Lakers 122 x 119 Phoenix Suns (4-5)

Publicidade

Los Angeles

LeBron James: 32 pontos, 11 rebotes, seis assistências

D’Angelo Russell: 19 pontos, nove assistências

Anthony Davis: 18 pontos, 11 rebotes, quatro assistências

Cam Reddish: 17 pontos, três roubos de bola, 5-8 em três pontos

Austin Reaves: 15 pontos, sete assistências

Publicidade

Phoenix

Kevin Durant: 38 pontos, nove rebotes, cinco assistências

Bradley Beal: 24 pontos, quatro rebotes

Jusuf Nurkic: 14 pontos, nove rebotes, oito assistências

Eric Gordon: 13 pontos, três roubos de bola

Keita Bates-Diop: 11 pontos, cinco rebotes

Publicidade

(5-4) Oklahoma City Thunder 98 x 105 Sacramento Kings (4-4)

Oklahoma City

Shai Gilgeous-Alexander: 33 pontos, sete rebotes, seis assistências

Jalen Williams: 14 pontos, cinco rebotes

Josh Giddey: 13 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

Chet Holmgren: 12 pontos, sete rebotes

Publicidade

Sacramento

Kevin Huerter: 28 pontos, nove rebotes

Keegan Murray: 24 pontos, 11 rebotes, três roubos de bola

Domantas Sabonis: 17 pontos, 13 rebotes, 13 assistências, cinco erros de ataque

Malik Monk: 12 pontos, oito assistências

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA