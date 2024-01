Luka Doncic faz 73 pontos e Mavericks bate Hawks

O astro Luka Doncic liderou o Dallas Mavericks na vitória sobre o Atlanta Hawks fora de casa por 148 a 143. Mas não foi uma performance qualquer. Doncic anotou 73 pontos e pegou dez rebotes, quebrando sua antiga marca, que era de 60. Além disso, ele superou o recorde da franquia e possui a quarta maior pontuação de todos os tempos em uma só partida. Enquanto isso, Josh Green adicionou 21 pontos. Por outro lado, Trae Young, que retornou de concussão, fez 30 para Atlanta.

Luka Doncic começou “quente”, enquanto fazia o Mavericks liderar sobre o Hawks com 12 dos primeiros 16 pontos de sua equipe. Então, ele anotou mais sete consecutivos e o Mavs vencia por 27 a 20. No entanto, Atlanta não só encostou, como virou em 31 a 27 após o esloveno ir para o banco descansar.

Publicidade

O Hawks aumentou a vantagem para seis no início do segundo quarto, mas Luka Doncic trouxe o Mavericks de volta e cortou para um. Mas Bogdan Bogdanovic teve uma grande sequência ofensiva e Atlanta liderava por 50 a 44. Entretanto, Doncic segue incrível e os visitantes empataram em 55. Depois, os dois times trocaram cestas e ninguém conseguia abrir mais. Então, ao fim do primeiro tempo, o jogo estava em 66 a 66, com 41 pontos do camisa 77.

Leia mais

Mas na volta do intervalo, o Mavericks finalmente começou a abrir vantagem sobre o Hawks, especialmente por conta de Luka Doncic. Então, Tim Hardaway Jr deixou em 83 a 76. Depois, Josh Green ampliou a diferença para 11. Apesar de Doncic brilhar, o resto do time não o acompanhava.

Publicidade

Luka Doncic colocou o Mavericks na frente por 114 a 105, mas o Hawks se recusava a deixar a diferença aumentar. A vantagem jamais passava dos 11 pontos, mas os anfitriões reagiram no fim. Quando restavam cerca de três minutos para o fim, o Mavs vencia por 137 a 127. Então, Jalen Johnson e Trae Young trataram de cortar a diferença para seis. Josh Green ampliou para oito, mas Saddiq Bey e, depois, Young, diminuíram para três com dez segundos para acabar. Mas em vão. Hardaway sofreu falta, converteu dois lances livres, enquanto Bogdanovic ainda tentou diminuir.

O Mavericks vinha de três derrotas consecutivas e, apesar de não contar com Kyrie Irving (lesão no dedo), conseguiu uma grande vitória. Por outro lado, o Hawks perdeu a quarta consecutiva, mas segue na zona de play-in.

Luka Doncic igualou Wilt Chamberlain e David Thompson com a quarta maior marca de todos os tempos da NBA na vitória do Mavericks sobre o Hawks. Agora, somente os dois, além de Kobe Bryant, fizeram mais pontos em um jogo que ele. Apenas como comparação, nos primeiros 75 anos, apenas cinco jogadores superaram a marca dos 70 pontos. Em um ano, outros quatro conseguiram: Donovan Mitchell, Damian Lilllard, Joel Embiid e, agora, Doncic.

Publicidade

(25-20) Dallas Mavericks 148 x 143 Atlanta Hawks (18-27)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 73 10 7 1 0 Josh Green 21 2 4 0 0 Tim Hardaway Jr 13 4 3 0 0 Dereck Lively 9 11 4 1 4 Grant Williams 9 5 4 0 0

Três pontos: 19-35; Doncic: 8-13

Publicidade

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 30 1 11 3 0 Jalen Johnson 25 3 3 1 1 Dejounte Murray 22 5 7 0 0 Bogdan Bogdanovic 24 4 2 2 0 Saddiq Bey 16 7 5 0 0

Três pontos: 15-44; Bogdanovic: 4-9

Publicidade

(21-23) Houston Rockets 138 x 104 Charlotte Hornets (10-33)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 36 9 4 2 0 Cam Whitmore 24 11 2 0 0 Fred VanVleet 14 3 3 1 5 Alperen Sengun 11 6 7 0 1 Amen Thompson 13 6 8 2 0

Três pontos: 13-33; Whitmore: 4-9

Publicidade

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Camisa 0 21 7 3 1 0 LaMelo Ball 15 2 8 2 0 Nick Richards 14 7 1 0 3 PJ Washington 12 2 2 0 3 Nick Smith 10 1 0 0 0

Três pontos: 9-29; Smith: 2-2

Publicidade

(26-19) Phoenix Suns 131 x 133 Indiana Pacers (26-20)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 62 5 4 1 2 Kevin Durant 20 7 6 1 1 Eric Gordon 14 2 2 1 0 Grayson Allen 11 3 1 0 1 Drew Eubanks 8 5 1 0 0

Três pontos: 13-30; Booker: 6-12

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 31 7 4 2 0 Obi Toppin 23 11 3 1 1 Andrew Nembhard 22 1 8 1 0 Aaron Nesmith 22 7 3 0 2 Jalen Smith 13 10 0 1 1

Três pontos: 8-26; Nesmith: 3-6

Publicidade

(29-14) Los Angeles Clippers 127 x 107 Toronto Raptors (16-29)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 22 10 13 1 1 Paul George 21 2 1 1 2 Russell Westbrook 20 5 3 2 2 Mason Plumkee 12 12 3 0 0 Norman Powell 17 4 0 1 0

Três pontos: 9-32; George: 3-9

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 23 5 4 1 0 RJ Barrett 22 6 4 1 0 Dennis Schroder 13 4 5 2 1 Thaddeus Young 12 6 4 1 1 Gary Trent Jr 13 1 3 0 0

Três pontos: 6-32; Trent: 3-8

Publicidade

(23-22) Orlando Magic 106 x 107 Memphis Grizzlies (18-27)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 27 5 6 2 1 Wendell Carter 20 9 2 2 2 Franz Wagner 18 5 4 1 1 Jonathan Isaac 10 5 0 0 0 Moritz Wagner 12 3 0 1 0

Três pontos: 9-34; F. Wagner: 4-8

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 30 8 2 1 1 Ziaire Williams 17 4 5 2 0 Luke Kennard 15 5 6 1 0 Santi Aldama 14 7 5 0 0 Vince Williams 11 5 4 0 2

Três pontos: 15-41; Kennard: 5-10

Publicidade

(27-16) Cleveland Cavaliers 112 x 100 Milwaukee Bucks (31-14)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 32 8 6 1 1 Jarrett Allen 24 14 1 1 2 Caris LeVert 12 4 5 1 0 Max Strus 11 7 4 2 0 Georges Niang 10 5 2 0 0

Três pontos: 14-36; Mitchell: 6-12

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 22 10 9 1 1 Damian Lillard 22 5 3 1 0 Khris Middleton 12 8 8 2 0 Brook Lopez 11 11 0 1 2 Bobby Portis 12 8 0 1 0

Três pontos: 13-34; Portis: 3-3

Publicidade

(32-13) Oklahoma City Thunder 107 x 83 New Orleans Pelicans (26-19)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 4 5 2 1 Chet Holmgran 20 13 0 1 2 Jalen Williams 15 4 7 0 0 Cason Wallace 12 2 1 4 0 Kenrich Williams 8 4 0 1 0

Três pontos: 10-33; Gilgeous-Alexander: 3-8

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Herb Jones 14 4 1 0 1 Jonas Valanciunas 14 9 0 0 0 Brandon Ingram 13 4 9 0 2 CJ McCollum 12 6 3 2 0 Jordan Hawkins 9 1 4 0 0

Três pontos: 9-36; Hawkins: 2-4

Publicidade

(13-32) Portland Trail Blazers 110 x 116 San Antonio Spurs (9-36)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 40 2 10 1 0 Deandre Ayton 20 12 2 2 0 Touomani Camara 12 4 1 2 1 Jabari Walker 3 9 2 2 1 Scoot Henderson 6 1 0 0 0

Três pontos: 10-37; Simons: 7-15

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeremy Sochan 31 14 2 2 0 Victor Wembanyama 23 12 4 2 2 Keldon Johnson 21 16 1 1 2 Devin Vassell 15 4 2 0 0 Tre Jones 9 1 7 3 0

Três pontos: 10-34; Sochan: 4-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA