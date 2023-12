Luka Doncic faz triplo-duplo no primeiro tempo em vitória do Mavericks

A estrela do Dallas Mavericks, Luka Doncic, alcançou uma conquista histórica ao registrar o primeiro triplo-duplo de 26 pontos no primeiro tempo na história da NBA. O feito aconteceu durante a vitória dominante da equipe sobre o Utah Jazz, na noite da quarta-feira (6). Ainda no início do segunda quarto, o astro já somava 23 pontos, sete rebotes e sete assistências.

A linha estatística do armador foi espetacular. Isso porque contribuiu com 29 pontos, dez rebotes e dez assistências apenas no primeiro tempo. Então, na vitória do Mavericks, Luka Doncic conquistou seu 60º triplo-duplo de sua carreira. Dessa forma, ultrapassou a lenda da NBA Larry Bird. Como resultado, garantiu a nona posição de todos os tempos no quesito.

Publicidade

Doncic atingiu o feito restando 90 segundos restantes para o fim do segundo quarto. Ele garantiu um rebote após um lance livre perdido e, em seguida, deu uma assistência para Dereck Lively concluir com uma enterrada. Assim, a torcida do Mavs American Airlines Center explodiu em aplausos, celebrando o feito histórico do craque.

O desempenho geral de Doncic na partida foi igualmente impressionante. Afinal, terminou o confronto com com 40 pontos, 11 rebotes e dez assistências. Isso, aliás, mesmo jogando apenas três períodos, já que não entrou em quadra no último quarto. A vitória marcou uma recuperação para o Mavericks, que vinha de duas derrotas consecutivas.

Publicidade

Leia mais sobre Luka Doncic!

Em uma entrevista pós-jogo, Doncic expressou sua alegria pela conquista. Sobretudo por ultrapassar Larry Bird. O esloveno também admitiu saber que estava próximo de mais um triplo-duplo no fim do primeiro tempo.

“Isso é bastante incrível. Não sei o que dizer, honestamente. Todos nós sabemos quem foi Larry Bird. Então, é bem especial. Eu busquei uma assistência último arremesso, sim”, disse o camisa 77.

O companheiro de equipe Tim Hardaway Jr. também reconheceu a grande atuação de Doncic.

Publicidade

“Luka ditou o tom hoje. Ele estava acertando arremesso após arremesso. Sinceramente, achei que fosse terminar com 50 [pontos], 20 [rebotes] e 20 [assistências]”, disparou.

O jogo em si foi histórico para o Mavericks. Afinal, a equipe alcançou sua maior pontuação na temporada, ficando apenas dois pontos aquém de sua melhor performance em um jogo da temporada regular. A vantagem de 52 pontos nos minutos finais deixou a um ponto do recorde da franquia.

Publicidade

Por outro lado, o Jazz enfrentou uma de suas piores derrotas na história da franquia,. Então, o técnico Will Hardy descreveu a atuação como uma “performance absolutamente horrenda”. Ochai Agbaji liderou o Jazz com 21 pontos, mas foi pouco para acompanhar o ritmo do adversário durante todo o confronto.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA