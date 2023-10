Luka Doncic: jogando como um MVP da NBA

Luka Doncic faz temporadas de MVP há alguns anos na NBA. Desde que chegou ao Dallas Mavericks, o esloveno lidera a equipe texana com números impressionantes. No entanto, o time texano quase nunca o ajudou para conquistar o prêmio. Ou nunca. Mas tudo pode mudar a partir de 2023/24.

Apesar de o time do Mavs não ser aquela maravilha, a campanha é perfeita: três vitórias em três jogos. Enquanto isso, Doncic produz 39.0 pontos, 11.7 rebotes, 9.7 assistências e 48.6% de aproveitamento em três pontos. E de média distância, ele acerta mais de 60% das tentativas. Claro, a amostragem é muito pequena para termos uma ideia se alguns dos números serão sustentátveis a longo prazo, mas são “de cair o queixo”.

E não é só em cima dos números. É pela forma como ele vem jogando. Contra o Brooklyn Nets, por exemplo, Luka Doncic fez a melhor jogada da temporada da NBA até o momento. Sem equilíbrio, sob forte marcação, ele acerta de três com uma mão, estourando o relógio, com o jogo empatado. Veja só:

Publicidade

Luka Doncic, como um verdadeiro MVP da NBA, acertou nove das 14 tentativas de três. E é uma das áreas que ele não é dominante, viu? Na carreira, o esloveno possui cerca de 34% de aproveitamento no perímetro. Então, imagine se ele realmente dominar o quesito. É um absurdo.

Publicidade

Leia mais sobre Luka Doncic

E Doncic chegou em grande forma física, após a disputa da Copa do Mundo de Basquete. Ou seja, ele está “passando o carro” porque, acima de tudo, está muito bem fisicamente. Até porque, se você perceber contra quem o Mavericks jogou vai notar que não tem nenhum “bicho papão”. Foi contra o San Antonio Spurs em reformulação de elenco, Brooklyn Nets sem pivô (Nic Claxton não jogou, por lesão) e Memphis Grizzlies sem Ja Morant e Steven Adams.

Apesar de ainda não enfrentar um time com condições de brigar, ele vem fazendo total diferença. Até porque o técnico Jason Kidd teve que repensar diversas vezes na formação do quinteto titular. E a pré-temporada foi um sinal muito ruim de que o time não é isso tudo. Bem longe, aliás.

Publicidade

Provavelmente, isso explica o fato de Dallas estar invicto até o momento.

É claro que contra times como Denver Nuggets, Phoenix Suns e os de Los Angeles, Luka Doncic terá mais dificuldades, mas nada que ele não conheça.

O fato é que, no momento, ele está carregando um grupo apenas razoável. Poderia ser melhor sem Kidd, mas é o que tem para hoje. E mesmo assim, ele já começa com cotações para ser o MVP de 2023/24 da NBA.

Publicidade

Aliás, em sua carreira, Doncic está entre os primeiros na votação para o prêmio desde 2019/20. Naquela ocasião, ele ficou em quarto. Depois, em 2020/21, o sexto. Em seguida, ele foi o quinto e, na última campanha, apesar de o Mavs sequer ir aos playoffs, foi o oitavo. Ou seja, ele é isso tudo mesmo.

Principais concorrentes

Os de sempre, né? Nikola Jokic com o Denver Nuggets invicto após quatro jogos, parece ser o principal concorrente no momento. De novo, com uma amostra de três ou quatro jogos em um universo de 82. Joel Embiid em um Philadelphia 76ers sem James Harden também pode brigar, assim como Jayson Tatum no Boston Celtics.

Publicidade

Um nome que ainda não explodiu foi Giannis Antetokounmpo, mas é questão de tempo para que Damian Lillard e ele se entendam totalmente. E mesmo sem tal explosão, ele sustenta números como 27.3 pontos, 10.0 rebotes e 1.7 bloqueio. Imagine quando der tudo certo.

E ainda tem Stephen Curry fazendo chover bolas de três pelo Golden State Warriors.

Mas o principal adversário de Luka Doncic para o seu primeiro MVP na NBA é o próprio Dallas Mavericks.

Publicidade

Veja. Se o time não render e ficar fora da classificação direta até o quarto lugar no Oeste, pode esquecer. Raramente acontece de alguém receber o prêmio com a quinta ou a sexta posição na Conferência. E o Mavs não parece ter um grupo forte o suficiente para se manter no topo.

E com as regras que forçam times a jogarem mais seriamente a temporada regular, tudo fica ainda mais difícil. Portanto, vai depender de seu talento, sim. Mas se Dallas não fizer sua parte, dificilmente ele fica com o MVP.

De acordo com as principais casas de apostas, Jokic é o favorito, pagando R$5.00 (para cada Real apostado) pelo MVP, mas Doncic é o segundo, com cotação de R$5.25. O próximo? Antetokounmpo, com R$7.50. Ou seja, no momento, está mais entre os dois primeiros.

Publicidade

Kyrie Irving

Até o momento, Kyrie Irving tem um papel muito mais secundário no Dallas Mavericks. Ele atuou duas vezes, mas ficou fora contra o Memphis Grizzlies. Irving tem uma lesão no pé que vem o importunando desde a pré-temporada. Mas será que isso explica o fato de ele ter apenas 16.7% de aproveitamento no perímetro?

Ao contrário de Luka Doncic, Irving é um dos melhores arremessadores de três da NBA, com 39.1% na carreira. Até aqui, ele acertou apenas duas das 12 tentativas. Mas não é nada que ele não consiga reverter e, no próximo jogo acertar cinco de sete. Ou algo assim.

Publicidade

Por enquanto, Irving vem na contramão do Mavs, que tem o terceiro melhor índice de acertos em três pontos na atual temporada. O time acertou 40.8%, é o terceiro que mais arremessou e lidera em cestas de longa distância, com 53. Então, se alguém precisa melhorar ali é o campeão de 2015/16 pelo Cleveland Cavaliers.

Até porque, com o time que o Mavericks possui hoje, toda ajuda é necessária.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA