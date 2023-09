Luka Doncic pode ser o primeiro jogador da NBA a ganhar US$70 milhões em salário

A próxima extensão de contrato de Luka Doncic pode o tornar o primeiro jogador da história da NBA a ganhar US$70 milhões em salário. Isso porque se o astro de 24 anos for nomeado para mais um time All-NBA atingirá o recorde. O analista Bobby Marks, da ESPN, explicou a situação do esloveno.

“Luka Doncic está caminhando para ser o primeiro jogador da NBA a ganhar US$70 milhões em salário”, disse Marks. “Se ele for nomeado All-NBA em 2023/24, poderá assinar uma extensão de cinco anos por até US$318 milhões”.

Marks explica que ele não poderá assinar a extensão na próxima temporada por estar apenas seis anos na NBA. No entanto, ele já terá atingido o critério para fazer história. O jogador precisa ser duas vezes All-NBA nas últimas três temporadas. Desse modo, poderá assinar o acordo em 2025, fazendo com que ele se inicie em 2026/27.

Jamal Murray, De’Aaron Fox, Pascal Siakam, Brandon Ingram, Bam Adebayo, Jaren Jackson Jr. e Shai Gilgeous-Alexander podem conseguir uma extensão máxima na próxima temporada. Mas nenhum deles conseguiria atingir US$70 milhões em um ano como Doncic.

Ainda segundo o jornalista, se o teto salarial da NBA subir em 10% nos próximos três anos, há uma possibilidade impressionante. Luka Doncic pode conseguir US$83,6 milhões em salários na NBA no último ano de seu contrato.

Valores do teto salarial da NBA

Para a temporada 2023/24, o teto de gastos dos times da NBA, será de US$136 milhões. No entanto, o aumento estimado para as próximas temporadas, tornará o valor atual comum de forma rápida. Segundo Quinn, os tetos salariais dos próximos anos serão:

2024/25: US$149.623.100 milhões

2025/26: US$164.585.410 milhões

2026/27: US$181.043.951 milhões

2027/28: US$199.148.346 milhões

Os valores, como dito anteriormente, são projetados. Alterações podem acontecer devido aos contextos econômicos. Todos os anos têm um aumento de 10% anual. Número máximo imaginado pelos executivos da NBA.

Regras e exceções

Jogadores com seis ou menos anos de experiência, podem receber 25% do espaço salarial no primeiro ano de um novo acordo. Atletas com sete a nove anos, podem receber 30%. Por fim, jogadores com mais de dez anos de experiência, podem receber até 35%.

Nomes que renovam seu contrato com a mesma equipe, portanto, podem receber aumentos anuais de até 8%. Enquanto isso, jogadores que mudam de equipe são restringidos a, no máximo, 5%. Também vale mencionar que mudar de time influencia também na duração do contrato.

Equipes que renovam, podem assinar com seus jogadores por até mesmo cinco anos. Por outro lado, os que mudam de franquia somente assinam por, no máximo, quatro anos.

Há também exceções para jogadores que venceram o MVP, o prêmio de defensor do ano, ou até a eleição para o time ideal da liga (caso de Jaylen Brown em 2022/23). Isso pode levar a aumentos de 5% em cada uma das regras acima, mas apenas se o jogador estiver em sua primeira equipe. Ou, então, uma outra que tenha trocado por ele, dentro de seu acordo de calouro.

De acordo com Sam Quinn, do canal CBS, isso tem afetado por exemplo, a agência livre da NBA.

“Com as regras atuais, os jogadores preferem assinar um acordo máximo com sua antiga franquia, e depois solicitar uma troca. Testar o mercado, atualmente, é menos lucrativo. Jogadores podem chegar ao destino ideal um ano depois de assinarem o acordo máximo. Algo que não viria se eles resolvessem mudar de equipe durante o mercado”, explicou.

