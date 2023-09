Luka Doncic promove torneio de basquete flutuante

O astro Luka Doncic, do Dallas Mavericks, pretende fazer um torneio de basquete de forma flutuante. Ídolo esloveno, Doncic revelou revelou planos para um torneio de basquete 3×3, diferente de qualquer coisa que já tenhamos visto.

De acordo com o site BasketNews, o inovador torneio de Luka Doncic está programado para acontecer em uma quadra de basquete flutuante situada no meio de um lago em sua terra natal, a Eslovênia. Embora seja pouco (ou nada) comum, a ideia vai oferecer aos jogadores e espectadores uma vista panorâmica enquanto eles se enfrentam na quadra.

Luka Doncic will host a 3v3 tournament on a lake 🔥 Publicidade (Via @BasketNews_com ) pic.twitter.com/xCXoEcAiV5 — NBACentral (@TheDunkCentral) September 16, 2023

A competição ganhou o nome de “Luka 2 Lake Bled”, que serve a um propósito duplo – ela não apenas traz um sabor único ao mundo do basquete, mas também serve como uma propaganda. Isso porque a Jordan Brand estaria por trás da ideia. A mistura de esporte e estilo deve tornar o torneio um evento inesquecível para entusiastas do basquete.

Enquanto o torneio de basquete de Luka Doncic tenha uma ideia mais promicional por parte da Jordan Brand, trata-se de algo totalmente inovador para a modalidade. No entanto, vale ressaltar que há 12 anos, Roger Federer e Rafael Nadal “jogaram” tênis em Doha em condições similares.

Luka Doncic

O astro Luka Doncic vem para a sua quinta temporada na NBA, sempre pelo Dallas Mavericks. O esloveno foi ao All-Star Game em quatro dos cinco anos após sua chegada e vem sendo apontado como um dos principais candidatos ao prêmio de MVP. No entanto, o Mavs não foi bem na última campanha, ficando fora dos playoffs. Assim, sua cotação para 2023/24 caiu em relação aos últimos anos.

Mas o foco de Doncic para a nova temporada é já chegar em boa forma física para suportar todo o torneio. Em anos recentes, o armador chegou um pouco fora de forma para o início das campanhas, mas se recuperava ao longo do tempo. Agora, ele pretende ficar saudável e levar o Mavericks aos primeiros lugares do Oeste.

Vale lembrar que, em 2021/22, ele conduziu Dallas às finais de Conferência e só caiu diante do campeão daquele ano, o Golden State Warriors. Agora, ao lado de Kyrie Irving desde o início de uma temporada, ele deve mostrar seu valor em quadra e voltar a brilhar nos playoffs.

Em 2022/23, ele produziu médias de 32.4 pontos, 8.6 rebotes, 8.0 assistências, mas converteu cerca de 34.2% dos arremessos de três.

