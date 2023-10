Luka Doncic revela diferença entre a NBA e o basquete europeu

O Real Madrid derrotou o Dallas Mavericks na quarta-feira (10), em partida amistosa realizada na Espanha. Luka Doncic, revelado pelo clube europeu, então, falou sobre as diferenças entre a NBA e o basquete do velho continente. O astro participou pouco da partida, mas foi o centro das atenções. Isso porque era um embate entre os dois times que defendeu como profissional.

Em uma das entrevistas concedidas na Espanha, Luka Doncic falou sobre sua relação com o ex-time e voltou a fazer comparações entre o a NBA e o basquete europeu.

“Acho que é um tipo de basquete muito diferente. No final você tem uma quadra mais larga e a linha de três pontos fica mais distante. Mas na Europa você joga mais em equipe. Acho que não há muitas jogadas na NBA. Então, o coletivo é muito importante”, comentou.

Aliás, essa não é a primeira vez que Doncic compara os dois estilos de jogo. Em 2022, durante entrevista ao podcast de JJ Redick, ele garantiu ser mais fácil pontuar na NBA.

“Eu vou dizer uma coisa: é 100% mais fácil fazer 30 pontos na NBA do que na Europa”, afirmou. “É por causa das regras diferentes, mas existem vários fatores. O basquete europeu é mais coletivo, tem mais táticas, mas é muito diferente. A quadra é menor, as faltas são diferentes, as regras são diferentes. Tudo é diferente, mas você ainda tem menos tempo. Pontuar é mais fácil na NBA por causa dessas regras, do tempo”.

O armador também fez outra comparação. Em 2023/24, a NBA terá uma Copa disputada no meio da temporada pela primeira vez. Um projeto antigo que será posto em prática. Então, ele viu semelhanças com competições disputadas na Espanha.

“Joguei a Copa do Rei aqui. É algo especial para mim. Não sei como será na NBA. É o primeiro ano que eles fazem isso. Ainda não sei as regras e como está tudo construído. Mas acho que será bom. E é bom que sempre haja chances de vitória”, brincou.

Doncic está na NBA há cinco temporadas. No entanto, já garantiu que, se um dia voltar ao basquete europeu, defenderá o Real Madrid novamente.

“Se um dia voltar à Europa, certamente voltarei a Madrid, isso é 100%. Não sei como será o futuro, mas se voltar, certamente será para o Real Madrid. Há meses que espero por esse encontro. Com certeza será um dos jogos mais especiais para mim. Senão o mais. Já contei muitas vezes ao Mark Cuban, e ele sempre me disse que esse jogo ia acontecer”, contou o craque.

Por fim, Doncic mostrou gratidão ao time que o revelou para o mundo do basquete. Assim, admitiu que se não tivesse defendido o Real Madrid, não estaria no Mavericks.

“Aprendi tudo. Conversar, estudar e jogar basquete. Se pudesse levar alguém para o Mavs, seriam alguns dos meus antigos companheiros de equipe. Rudy [Fernandez], [Sergio] Llull, algum treinador, algum fisioterapeuta”.

