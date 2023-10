Luka Doncic tenta, mas Timberwolves bate Mavericks de novo

Luka Doncic bem que tentou, mas o Minnesota Timberwolves venceu o Dallas Mavericks pela segunda vez consecutiva na pré-temporada por 104 a 96. Doncic anotou 18 pontos no primeiro tempo, enquanto Jaden Hardy assumiu a posição de Kyrie Irving, poupado. Hardy fez 22 pontos para liderar Dallas. Entretanto, Naz Reid e Karl-Anthony Towns foram os cestinhas do Timberwolves, com 14 pontos cada. Vale lembrar que no primeiro jogo, o Minnesota superou o Dallas por 111 a 99.

No primeiro quarto, após Josh Green deixar o Mavs na frente por 13 a 11, o Timberwolves virou e anotou oito pontos consecutivos. Então, a diferença começou a aumentar aos poucos. Anthony Edwards colocou Minnesota em vantagem por 29 a 20, enquanto não havia resposta de Dallas.

Shake Milton e, em seguida, Jordan McLaughlin, de três, ampliaram para 35 a 20 no segundo quarto. A vantagem pulou para 18, mas Jaden Hardy e Luka Doncic tentaram deixar o Mavs vivo no jogo. Ainda assim, o Timberwolves liderava por 45 a 29 sobre o Mavericks. Doncic conseguiu cortar para 12, mas não por muito tempo. Minnesota, com Karl-Anthony Towns e Edwards, aumentou para 19. No entanto, Dallas reagiu novamente e diminuiu para dez após cesta de Doncic. Ao fim do primeiro tempo, o Timberwolves vencia por 53 a 43.

Mas o terceiro período não teve grandes mudanças. Apesar de Luka Doncic não atuar na segunda metade, Mavericks e Timberwolves seguiam no mesmo ritmo. Então, Naz Reid brilhou e anotou 12 pontos apenas no terceiro quarto. Enquanto isso, Tim Hardaway Jr e Hardy seguiam tentando deixar Dallas com condições de lutar pela vitória. Ainda assim, o Timberwolves continuava com vantagem por dígitos duplos.

Por fim, no quarto decisivo, o Mavs reagiu de vez. Primeiro, Minnesota estava na frente por 16 após cesta de Luka Garza. Aí, Hardy fez sete pontos consecutivos para Dallas. Olivier-Maxence Prosper, AJ Lawson, Greg Brown e Jordan Walker fizeram a equipe texana encostar e a diferença despencou para dois. No entanto, o calouro Leonard Miller assumiu o ataque do Timberwolves e voltou a deixar o time na frente por nove. Restava apenas um minuto para o fim, enquanto o Mavericks ainda tentou voltar. Mas sem sucesso. O Timberwolves garantiu o resultado e levou também o segundo embate.

Dallas Mavericks 96 x 104 Minnesota Timberwolves

Dallas

Jaden Hardy: 22 pontos, oito rebotes, seis erros de ataque

Luka Doncic: 18 pontos, seis assistências, cinco rebotes

Minnesota

Naz Reid: 14 pontos

Karl-Anthony Towns: 14 pontos

Anthony Edwards: 13 pontos

Leonard Miller: dez pontos

