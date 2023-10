Luka Doncic faz triplo-duplo e frustra estreia de Victor Wembanyama

Na estreia de Victor Wembanyama na NBA, quem levou a melhor foi Luka Doncic. O astro liderou a vitória do Dallas Mavericks sobre o San Antonio Spurs, fora de casa, por 126 a 119, nesta quarta-feira (25). Doncic, afinal, anotou um triplo-duplo de 33 pontos, 14 rebotes e dez assistências e foi o grande destaque da partida.

Apesar de Luka Doncic roubar a cena, Victor Wembanyama foi bem nos minutos que esteve em quadra. O jovem francês, no entanto, sofreu com o acúmulo de faltas e precisou passar um bom tempo no banco. Ao todo, ele disputou 23 minutos. Como resultado, anotou 15 pontos, pegou cinco rebotes e converteu três bolas do perímetro em cinco tentativas.

Apesar do número de pontos não ser tão expressivo, o novato do Spurs teve ótimo aproveitamento nos arremessos de quadra. Isso porque fez seis das nove tentativas. Além disso, distribuiu duas assistências, teve dois roubos de bola e um toco. Titular, ele contribuiu para um bom primeiro quarto de San Antonio.

O time do técnico Gregg Popovich começou melhor a partida, abriu vantagem no primeiro período e foi ao intervalo na liderança. Devin Vassell foi o destaque do primeiro tempo e terminou como cestinha do Spurs na partida. Foram 23 pontos e cinco rebotes em 34 minutos. Mas o jogo, para as duas equipes, foi muito coletivo.

Então, o duelo foi intenso com os dois times jogando em transição e velocidade. Assim, os ataques se sobressaíram em relação às defesas. Dessa forma, Mavs e Spurs tiveram bom número de jogadores com pontuação relevante. Pelo lado de San Antonio, todo o time titular somou ao menos 13 pontos. Além de Vassell e Wembanyama, destaque também para Keldon Johnson que flertou com um triplo-duplo. O ala anotou 17 pontos, nove rebotes e sete assistências.

Pelo lado do Mavericks Kyrie Irving foi o segundo principal pontuador com 22 pontos e foi importante nos minutos finais. No primeiro tempo, Tim Hardaway foi importante e terminou com 17 pontos. Na sua estreia oficial por Dallas, Grant Williams também fez 17 pontos convertendo quatro bolas de três.

O Mavericks volta à quadra na sexta-feira (27) contra o Brooklyn Nets. O Spurs, por sua vez, encara o Houston Rockets no mesmo dia.

O jogo

O Spurs começou melhor a partida e conseguiu uma corrida de 7 a 0. O Mavs chegou a encostar no placar, mas o time da casa voltou a abrir vantagem, forçando o pedido de tempo do técnico Jason Kidd. Então, Dallas devolveu a corrida e conseguiu sete ponto seguidos. A reação, entretanto, não durou muito tempo e San Antonio voltou a abrir 11 pontos. Vassell foi o destaque da equipe no primeiro tempo. Pelos visitantes, Hardaway Jr foi quem mais contribuiu, vindo do banco. 43 a 36 Spurs.

O segundo quarto começou no mesmo ritmo. Jogo de muita transição e bom aproveitamento dos dois times. Mas o Mavericks conseguiu encostar no placar nos primeiros minutos, sobretudo com boa atuação ofensiva de Doncic. No fim do período, o jogo passou a ser uma “trocação” entre as equipes. Lá e cá. Assim, o jogo permaneceu disputado, mas Dallas foi melhor que nos primeiros 12 minutos e levou o jogo acirrado para os vestiários.

Segundo tempo

O Mavs já tinha vencido o segundo quarto e voltou melhor do intervalo. Então, manteve a boa atuação, se recuperou de vez no jogo e chegou a passar à frente na metade período. A essa altura, Doncic já estava próximo de um triplo-duplo. Além dele, o novato pivô Dereck Lively começou a se destacar. Com quatro faltas, Wembanyama ficou no banco. Ainda assim, o Spurs se manteve na disputa e voltou a liderar após uma corrida de 7 a 0. Mas não durou muito. Dallas devolveu na mesma moeda e terminou com cinco pontos de vantagem. Sua maior na partida.

O jovem francês voltou à quadra, mas não por muito tempo. Isso porque logo cometeu sua quinta falta e retornou para o banco. Assim, o Mavs conseguiu abrir cinco pontos na primeira parte do período final. Mas Wembanyama voltou e botou fogo no jogo. Em pouco mais de um minuto, anotou seis pontos e o Spurs retomou a liderança. Com o placar igual nos três minutos finais, o duelo ficou mais disputado.

No entanto, já no minuto final, Irving e Doncic chamaram a responsabilidade e converteram bolas de três que praticamente sacramentaram a vitória ao abrir sete pontos.

(1-0) Dallas Mavericks 126 x 119 San Antonio Spurs (0-1)

Destaques

Dallas

Luka Doncic: 33 pontos, 14 rebotes, dez assistências e 3-11 do perímetro

Kyrie Irving: 22 pontos e seis assistências

Grant Williams: 17 pontos, seis rebotes e 4-8 do perímetro

Tim Hardaway Jr: 17 pontos, seis rebotes, quatro assistências e 3-10 do perímetro

Dereck Lively: 16 pontos e dez rebotes

Josh Green: 11 pontos

San Antonio

Devin Vassell: 23 pontos, cinco rebotes e 9-17 nos arremessos de quadra

Keldon Johnson: 17 pontos, nove rebotes e sete assistências

Tre Jones: 16 pontos, cinco rebotes e seis assistências

Victor Wembanyama: 15 pontos, cinco rebotes e 3-5 do perímetro

Zach Collins: 14 pontos e cinco rebotes

Jeremi Sochan: 13 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Cedi Osman: 12 pontos

Outros jogos

(1-0) Boston Celtics 108 x 104 New York Knicks (0-1)

Destaques

Boston

Jayson Tatum: 34 pontos, 11 rebotes, quatro assistências e 3-8 do perímetro

Kristaps Porzingis: 30 pontos, oito rebotes, quatro tocos e 5-9 do perímetro

Derrick White: 12 pontos e seis rebotes

Jaylen Brown: 11 pontos, seis rebotes e cinco assistências

New York

Immauel Quickley: 24 pontos, seis rebotes, quatro assistências e 5-7 do perímetro

RJ Barrett: 24 pontos

Julius Randle: 14 pontos, 11 rebotes, sete assistências e 3-8 do perímetro

Jalen Brunson: 15 pontos, três rebotes, seis assistências, três roubos de bola e 3-8 do perímetro

Quentin Grimes: 11 pontos, sendo 3-6 do perímetro

(0-1) Atlanta Hawks 110 x 116 Charlotte Hornets (1-0)

Destaques

Atlanta

Trae Young: 23 pontos, nove assistências e 1-9 do perímetro

Jalen Johnson: 21 pontos e sete rebotes

Clint Capela: 15 pontos e 13 rebotes

Saddiq Bey: 15 pontos, cinco rebotes e cinco roubos de bola

Dejounte Murray: 11 pontos e seis assistências

Charlotte

PJ Washington: 25 pontos e cinco rebotes e 12-18 nos arremessos de quadra

Terry Rozier: 24 pontos, cinco rebotes e seis assistências

LaMelo Ball: 15 pontos, seis rebotes, dez assistências e 4-11 do perímetro

Mark Williams: 13 pontos, 15 rebotes e três roubos de bola

Brandon Miller: 13 pontos, sendo 3-7 do perímetro

(0-1) Washington Wizards 120 x 143 Indiana Pacers (1-0)

Destaques

Washington

Kyle Kuzma: 25 pontos

Jordan Poole: 18 pontos, cinco assistências e 0-6 do perímetro

Tyus Jones: 16 pontos, três rebotes e seis assistências

Danilo Gallinari: 16 pontos

Corey Kispert: 11 pontos e cinco rebotes

Indiana

Bruce Brown: 24 pontos, sendo 6-8 do perímetro

Tyrese Haliburton: 20 pontos e 11 assistências

Bennedict Mathurin: 18 pontos, quatro rebotes e cinco assistências

Buddy Hield: 14 pontos, cinco assistências e 4-7 do perímetro

Jalen Smith: 13 pontos e oito rebotes

Andrew Nembhard: 12 pontos, quatro rebotes e dez assistências

Miles Turner: 11 pontos, oito rebotes e três tocos

Obi Toppin: 11 pontos e quatro rebotes

(0-1) Houston Rockets 86 x 116 Orlando Magic (1-0)

Destaques

Houston

Dillon Brooks: 14 pontos, quatro rebotes e 4-6 do perímetro

Alperen Sengun: 14 pontos, oito rebotes e seis assistências

Fred VanVleet: 14 pontos, cinco assistências e 4-6 do perímetro

Jalen Green: dez pontos

Orlando

Cole Anthony: 20 pontos e oito rebotes

Franz Wagner: 19 pontos, sendo 3-7 do perímetro

Paolo Banchero: 12 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

Gary Harris: 11 pontos e cinco rebotes

Jonathan Isaac: 11 pontos e quatro rebotes

Markelle Fultz: dez pontos, quatro rebotes e três roubos de bola

(1-0) Cleveland Cavaliers 114 x 113 Brooklyn Nets (0-1)

Destaques

Cleveland

Max Strus: 27 pontos, 12 rebotes e 7-13 do perímetro

Donovan Mitchell: 27 pontos, cinco rebotes, seis assistências, quatro roubos de bola e 4-10 do perímetro

Isaac Okoro: 18 pontos, seis rebotes e quatro assistências

Caris LeVert: 11 pontos, três rebotes, cinco assistências e 3-8 do perímetro

Evan Mobley: dez pontos e seis rebotes

Brooklyn

Cam Thomas: 36 pontos, sendo 13-21 nos arremessos de quadra

Mikal Bridges: 20 pontos, seis rebotes, quatro assistências e três roubos de bola

Cam Johnson: 12 pontos, cinco rebotes e três assistências

Dorian Finney-Smith: dez pontos e cinco rebotes

Dennis Smith Jr: dez pontos e quatro rebotes

(0-1) Detroit Pistons 102 x 103 Miami Heat (1-0)

Destaques

Detroit

Cade Cunningham: 30 pontos, nove assistências e 4-9 do perímetro

Jalen Duren: 17 pontos, 14 rebotes, quatro assistências e quatro tocos

Isaiah Stewart: 14 pontos e 14 rebotes

Killian Hayes: dez pontos

Miami

Bam Adebayo: 22 pontos e oito rebotes

Jimmy Butler: 19 pontos, 13 rebotes e quatro assistências

Tyler Herro: 16 pontos e três roubos de bola

Duncan Robinson: 15 pontos, sendo 3-5 do perímetro

Kevin Love: 13 pontos, dez rebotes e 3-6 do perímetro

(0-1) Minnesota Timberwolves 94 x 97 Toronto Raptors (1-0)

Destaques

Minnesota

Anthony Edwards: 26 pontos, 14 rebotes e 4-7 do perímetro

Karl-Anthony Towns: 19 pontos, dez rebotes e quatro tocos

Rudy Gobert: 15 pontos, 13 rebotes e quatro tocos

Mike Conley: 11 pontos e quatro rebotes

Naz Reid: dez pontos e quatro rebotes

Toronto

Dennis Schroder: 22 pontos, sete assistências e 4-8 do perímetro

OG Anunoby: 20 pontos, seis rebotes, três tocos e 4-9 do perímetro

Scottie Barnes: 17 pontos, oito rebotes e cinco assistências

Pascal Siakam: 15 pontos, sete rebotes e seis assistências

(1-0) Oklahoma City Thunder 124 x 104 Chicago Bulls (0-1)

Destaques

Oklahoma

Shai Gilgeous-Alexander: 31 pontos, cinco rebotes, dez assistências e 12-18 nos arremessos de quadra

Josh Giddey: 16 pontos, seis rebotes e seis assistências

Jalen Williams: 16 pontos e cinco assistências

Isaiah Joe: 14 pontos, cinco rebotes e 3-6 do perímetro

Cason Wallace: 13 pontos, sendo 3-3 do perímetro

Chet Holmgren: 11 pontos e quatro rebotes

Chicago

DeMar DeRozan: 20 pontos e cinco rebotes

Zach LaVine: 16 pontos e quatro rebotes

Coby White: 15 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Nikola Vucevic: 11 pontos, nove rebotes, quatro assistências e três roubos de bola

Torrey Craig: 11 pontos, sete rebotes e 3-4 do perímetro

(1-0) New Orleans Pelicans 111 x 104 Memphis Grizzlies (0-1)

Destaques

New Orleans

CJ McCollum: 24 pontos, quatro rebotes, seis assistências e 6-11 do perímetro

Zion Williamson: 23 pontos e sete rebotes

Brandon Ingram: 19 pontos, sete rebotes e seis assistências

Herb Jones: 13 pontos e oito rebotes

Jonas Valanciunas: 12 pontos e 12 rebotes

Memphis

Desmond Bane: 31 pontos, cinco rebotes, cinco assistências e 5-10 do perímetro

Marcus Smart: 17 pontos

Xavier Tillman: 17 pontos, 12 rebotes, quatro assistências e três roubos de bola

Jaren Jackson Jr: oito pontos, cinco rebotes e cinco tocos

(1-0) Sacramento Kings 130 x 114 Utah Jazz (0-1)

Destaques

Sacramento

Harrison Barnes: 33 pontos, quatro rebotes e 5-7 do perímetro

Domantas Sabonis: 22 pontos, 12 rebotes e cinco assistências

De’Aaron Fox: 18 pontos, cinco rebotes e seis assistências

Keegan Murray: 15 pontos, oito rebotes e 4-9 do perímetro

Malik Monk: dez pontos e sete assistencias

Utah

Jordan Clarkson: 24 pontos, quatro rebotes, seis assistências e 8-16 nos arremessos de quadra

Lauri Markkanen: 19 pontos e dez rebotes

John Collins: 15 pontos e 11 rebotes

