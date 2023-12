Luka Doncic faz triplo-duplo monstruoso, mas Thunder supera “apagão” e bate Mavericks

Foi um jogo de reviravoltas, às vezes, absurdas. E, além disso, teve (mais) uma atuação individual extraordinária de um dos maiores astros da NBA. Mas, apesar do triplo-duplo fantástico de Luka Doncic, o Oklahoma City Thunder superou um “apagão” terrível e derrotou o Dallas Mavericks. A equipe “sobreviveu” no último período, dominou o minuto final e venceu por 126 a 120.

O Mavericks começou a partida tomando a dianteira e, assim, passou a maior parte do primeiro quarto em vantagem. O bom início de Doncic contribuiu para a disparada inicial dos texanos. No entanto, com a entrada dos reservas em quadra, o jogo virou em favor do Thunder. Jaylin Williams e Isaiah Joe, em particular, marcaram a virada dos donos da casa no placar. Oklahoma City já vencia por seis pontos ao fim do período inicial.

O domínio dos locais, em seguida, consolidou-se em um segundo quarto dominante no ataque. A equipe estendeu a diferença para 17 pontos ainda com os reservas, o que levou o técnico Jason Kidd a parar o jogo. Mas não adiantou. Os texanos contiveram a disparada só por alguns minutos e, depois, a partida voltou para as mãos do time de Mark Daigneault. E eles deram uma nova disparada no marcador.

Nos três minutos derradeiros, o Thunder contou com uma sequência de cestas de Shai Gilgeous-Alexander para colocar a vantagem acima dos 20 pontos. Doncic lutava e era o cestinha da partida, mas foi pouco para consolidar uma reação. No máximo, conteve o dano. O Mavericks perdia por 16 pontos no intervalo (72-56). E, aliás, soava como um resultado bom para os visitantes diante do domínio adversário.

Leia mais sobre o Oklahoma City Thunder

Segundo tempo

O segundo tempo começou da forma que terminou anterior. Ou seja, domínio dos donos da casa. O Thunder marcou dez dos primeiros 12 pontos do terceiro quarto e, com isso, elevou a diferença para a casa dos 20. Mas, com a ajuda do calouro Dereck Lively, o Mavs deu sinais de recuperação mais uma vez. Emplacou uma série de cestas que até derrubaram a diferença de volta para dígitos simples.

No entanto, nos três minutos finais do período, veio uma nova “porrada” para Doncic e companheiros. Afinal, a equipe fechou o quarto tomando uma parcial de 17 a três. A recuperação foi por água abaixo e, assim, o jogo entrou nos 12 minutos finais com uma diferença de 23 pontos em favor de Oklahoma City.

Então, veio um inesperado apagão – e, de certa forma, até histórico. O Thunder passou sete minutos sem pontuar e sofreu absurdos 30 pontos sem resposta do Mavericks. Sem exageros: foram 30 pontos. O torcedor viu um placar que estava em 111 a 87 virar para 117 a 111. A disparada foi marcada por seis cestas de três pontos dos texanos, vindas da mão de Doncic e Seth Curry.

Reação

Como reagir a algo assim? Retomar o rumo a quatro minutos do fim da partida? Seja como for, o Thunder conseguiu. Pois os locais permitiram só uma cesta de quadra ao time até o término do confronto.

Jalen Williams e Chet Holmgren foram os nomes da reação final e improvável dos donos da casa. Ambos combinaram para dez pontos nos minutos finais. Duas cestas seguidas do novato empataram a partida em 120 pontos a 40 segundos do fim. Williams, em seguida, confirmou a virada após erro de arremesso de Curry. Na posse seguinte, Gilgeous-Alexander roubou uma bola e quase assegurou a vitória em transição.

Coube a Williams, nos lances livres, dar números finais ao resultado: 126 a 120.

Mas a rodada desse sábado teve mais do que só a atuação fantástica de Luka Doncic na derrota do Mavericks para o Thunder. O Nets, por exemplo, encerrou a maior série de vitórias da história do Magic com show de Mikal Bridges. Giannis Antetokounmpo, enquanto isso, liderou a vitória do Bucks sobre o Hawks com mais um triplo-duplo. E o calvário do Detroit Pistons não parece ter fim. Então, confira tudo o que aconteceu:

(13-6) Oklahoma City Thunder 126 X 120 Dallas Mavericks (11-8)

Destaques

Oklahoma City

Jalen Williams: 23 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

Shai Gilgeous-Alexander: 17 pontos, nove assistências e cinco roubos de bola

Cason Wallace: 15 pontos e seis rebotes

Davis Bertans: 15 pontos em 11 minutos

Jaylin Williams: 14 pontos em 15 minutos

Chet Holmgren: 11 pontos, 11 rebotes e cinco tocos

Luguentz Dort: dez pontos (4-13 FG) e cinco rebotes

Dallas

Luka Doncic: 36 pontos, 15 rebotes, 18 assistências e sete erros de ataque

Derrick Jones Jr.: 24 pontos

Dereck Lively: 20 pontos, 16 rebotes e sete tocos

Seth Curry: 12 pontos (4-15 FG) e cinco rebotes

AJ Lawson: 12 pontos

(9-11) Golden State Warriors 112 X 113 Los Angeles Clippers (9-10)

Destaques

Golden State

Stephen Curry: 22 pontos e 11 assistências

Draymond Green: 21 pontos e nove rebotes

Moses Moody: 21 pontos e cinco rebotes

Klay Thompson: 17 pontos e seis rebotes

Brandin Podziemski: 12 pontos e seis rebotes

LA Clippers

Paul George: 25 pontos, seis rebotes e seis assistências

James Harden: 21 pontos, cinco rebotes e nove assistências

Kawhi Leonard: 20 pontos, oito rebotes e sete assistências

Ivica Zubac: 12 pontos e sete rebotes

Daniel Theis e Norman Powell: 12 pontos cada

(15-4) Minnesota Timberwolves 123 X 117 Charlotte Hornets (6-12)

Destaques

Minnesota

Karl-Anthony Towns: 28 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Rudy Gobert: 26 pontos, 12 rebotes e três tocos

Naz Reid: 23 pontos e cinco rebotes

Mike Conley: 14 pontos, cinco rebotes e dez assistências

Kyle Anderson: 11 pontos e seis rebotes

Charlotte

Terry Rozier: 23 pontos, seis rebotes e sete assistências

Camisa #0: 22 pontos

PJ Washington: 18 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Gordon Hayward: 17 pontos

Brandon Miller: 14 pontos e cinco rebotes

Mark Williams: 11 pontos e seis rebotes

(14-6) Orlando Magic 101 X 129 Brooklyn Nets (10-9)

Destaques

Orlando

Franz Wagner: 20 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Cole Anthony: 20 pontos e cinco rebotes

Paolo Banchero: 19 pontos, dez rebotes e oito assistências

Moritz Wagner: 18 pontos

Brooklyn

Mikal Bridges: 42 pontos e cinco rebotes

Spencer Dinwiddie: 22 pontos

Cam Thomas: 20 pontos (7-23 FG), sete rebotes e cinco assistências

Cameron Johnson: 14 pontos e sete rebotes

Dennis Smith: dez pontos, 11 rebotes e seis assistências

(11-9) Cleveland Cavaliers 110 X 101 Detroit Pistons (2-18)

Destaques

Cleveland

Max Strus: 22 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

Darius Garland: 22 pontos (9-23 FG), cinco assistências e três roubos de bola

Donovan Mitchell: 20 pontos

Jarrett Allen: 19 pontos (8-9) e 11 rebotes

Georges Niang: 12 pontos

Detroit

Cade Cunningham: 23 pontos, oito rebotes e 11 assistências

Bojan Bogdanovic: 22 pontos em 27 minutos

Jalen Duren: 17 pontos e 12 rebotes

Killian Hayes: 13 pontos e seis rebotes

Isaiah Stewart: 11 pontos, sete rebotes e cinco assistências

(9-10) Atlanta Hawks 121 X 132 Milwaukee Bucks (14-6)

Destaques

Atlanta

Trae Young: 32 pontos e 12 assistências

Dejounte Murray: 30 pontos (12-19 FG)

Saddiq Bey: 17 pontos e nove rebotes

Bogdan Bogdanovic: 14 pontos

De’Andre Hunter: 12 pontos

Clint Capela: dez pontos (4-13 FG) e 17 rebotes

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 32 pontos, 11 rebotes e dez assistências

Damian Lillard: 25 pontos, seis rebotes e nove assistências

Cameron Payne: 18 pontos

Malik Beasley: 16 pontos

Bobby Portis: 15 pontos e 11 rebotes

Khris Middleton: 12 pontos e cinco rebotes

Brook Lopez: 11 pontos

(10-8) Indiana Pacers 144 X 129 Miami Heat (11-9)

Destaques

Indiana

Bruce Brown: 30 pontos

Obi Toppin: 22 pontos (4-5 3pt.)

TJ McConnell: 20 pontos (10-11 FG) e 11 assistências

Aaron Nesmith: 20 pontos

Myles Turner: 17 pontos e dez rebotes

Bennedict Mathurin: 16 pontos e cinco rebotes

Miami

Jimmy Butler: 33 pontos, cinco rebotes e cinco assistências

Caleb Martin: 18 pontos

Duncan Robinson: 17 pontos

Orlando Robinson: 16 pontos e cinco rebotes

Josh Richardson: 16 pontos

Kevin Love: 14 pontos e cinco assistências

Jaime Jaquez Jr.: 11 pontos

(11-10) New Orleans Pelicans 118 X 124 Chicago Bulls (7-14)

Destaques

New Orleans

Zion Williamson: 27 pontos e cinco rebotes

Brandon Ingram: 23 pontos, seis rebotes e seis assistências

Herb Jones: 17 pontos, sete rebotes e três roubos de bola

Jonas Valanciunas: 15 pontos e dez rebotes

Chicago

Coby White: 31 pontos, nove rebotes e seis assistências

DeMar DeRozan: 24 pontos, cinco rebotes e dez assistências

Torrey Craig: 15 pontos e seis rebotes em 19 minutos

Ayo Dosunmu: 15 pontos

Patrick Williams: 14 pontos

(5-14) Memphis Grizzlies 109 X 116 Phoenix Suns (12-8)

Destaques

Memphis

Jaren Jackson Jr.: 37 pontos e nove rebotes

Desmond Bane: 27 pontos e cinco assistências

Vince Williams: 12 pontos e seis rebotes

Phoenix

Devin Booker: 34 pontos, dez rebotes e sete assistências

Kevin Durant: 27 pontos e cinco assistências

Jusuf Nurkic: 14 pontos (6-18 FG) e nove rebotes

(6-13) Portland Trail Blazers 113 X 118 Utah Jazz (7-13)

Destaques

Portland

Malcolm Brogdon: 25 pontos e seis assistências

Shaedon Sharpe: 25 pontos e cinco rebotes

Scoot Henderson: 17 pontos e cinco rebotes

Deandre Ayton: dez pontos e dez rebotes

Utah

Collin Sexton: 25 pontos e cinco assistências

Keyonte George: 20 pontos, seis rebotes e seis assistências

John Collins: 18 pontos, nove rebotes e três tocos

Talen Horton-Tucker: 14 pontos e três roubos de bola

Walker Kessler: 12 pontos e oito rebotes

(14-7) Denver Nuggets 117 X 123 Sacramento Kings (11-7)

Destaques

Denver

Nikola Jokic: 36 pontos, 13 rebotes e 14 assistências

Reggie Jackson: 20 pontos e oito assistências

Aaron Gordon: 17 pontos e sete rebotes

Michael Porter Jr.: 13 pontos e oito rebotes

Christian Braun: 11 pontos

Sacramento

De’Aaron Fox: 26 pontos, 16 assistências e três roubos de bola

Malik Monk: 26 pontos

Domantas Sabonis: 17 pontos, 15 rebotes e sete assistências

Kevin Huerter: 16 pontos e seis rebotes

Harrison Barnes: 11 pontos

(8-9) Houston Rockets 97 X 107 Los Angeles Lakers (12-9)

Destaques

Houston

Fred VanVleet: 22 pontos, cinco rebotes e sete assistências

Alperen Sengun: 21 pontos (8-25 FG), 13 rebotes e cinco assistências

Jabari Smith: dez pontos, nove rebotes e três tocos

LA Lakers

Anthony Davis: 27 pontos, 14 rebotes e cinco tocos

Austin Reaves: 18 pontos e três roubos de bola

LeBron James: 16 pontos, sete assistências e cinco erros de ataque

Max Christie: 12 pontos e sete rebotes

Taurean Prince: 11 pontos e seis rebotes

Cam Reddish: 11 pontos e cinco rebotes

