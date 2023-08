Luka Doncic brilha em estreia com vitória da Eslovênia no Mundial

Não foi só a seleção dos EUA que iniciou a Copa do Mundo FIBA com um pouco mais de dificuldade do que o esperado. A Eslovênia também teve um primeiro jogo complicado, mas Luka Doncic garantiu a estreia com vitória no Mundial. O jovem craque anotou 37 pontos, sete rebotes e seis assistências para comandar o triunfo sobre uma Venezuela com a “mão quente”.

“Nós sabíamos que, antes de tudo, seria uma partida muito física. Jogamos contra a Venezuela dois anos atrás e, por isso, tínhamos ideia de como querem se impor fisicamente. E eles têm ótimos arremessadores também, então não seria um jogo fácil. Precisamos lutar até o fim para ficar com essa vitória”, contou o astro do Dallas Mavericks, após a vitória por 100 a 85.

A Venezuela chegou a liderar no primeiro tempo, em particular, por causa da bola de três pontos. O time acertou nove dos primeiros 13 arremessos que tentou na partida. Foram 15 cestas de longa distância em 27 tentativas, no fim da partida. Além disso, foi disciplinado na estratégia defensiva de não enviar “ajudas” para marcar Doncic. Tudo bem feito, mas simplesmente não o bastante.

“A gente seguiu o nosso plano de jogo, mas, mesmo assim, Luka pontuou. É o que ele faz contra o todo mundo, né? Fizemos as nossas escolhas e fomos firmes com essas convicções. Executamos bem, mas, para vencer partidas assim, isso não é o bastante. Você precisa ser excelente e, infelizmente, eu acho que não estivemos nesse nível”, lamentou o técnico Fernando Duro.

À disposição

A presença de Luka Doncic é um diferencial para a seleção das Eslovênia diante da concorrência nesse Mundial. A maior parte dos grandes nomes da NBA, afinal, não está na Ásia para o torneio. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic e a elite dos EUA, por exemplo, estão fora da disputa. O astro não credita a sua presença à eliminação precoce do Dallas Mavericks na última campanha.

“A minha temporada na NBA terminar antes do esperado não mudou em nada. Não há diferença nenhuma de motivação, por exemplo. Todas as vezes que puder jogar pela seleção, eu vou jogar. Você sempre está motivado para defender o seu país e, por isso, nunca vai importar o que aconteceu na temporada. Simples assim”, garantiu a referência eslovena.

Não disputar os playoffs, certamente, cria melhores condições para que defenda a seleção. Mas ele garante que não é – nem nunca vai ser – um fator determinante. “É decepcionante não chegar aos playoffs, mas jogar pelo seu país é algo especial. Coisa do coração mesmo. Representar a Eslovênia sempre vai ser extraordinário para mim”, cravou o ala-armador.

Reencontro

A Eslovênia divide a liderança do grupo F, ao lado da Geórgia, após a vitória inicial. As duas seleções europeias se enfrentam nessa segunda-feira e, com isso, devem definir a liderança da chave. Por fim, a equipe fecha a sua participação na primeira fase contra Cabo Verde. Uma partida aguardada por Doncic porque vai promover o seu reencontro com um antigo colega: o pivô Walter Tavares.

“Eu passei muito tempo com Walter quando atuava pelo Real Madrid. É um incrível jogador e, acima de tudo, uma ótima pessoa. Acho que é o atleta mais impactante da Euroliga hoje. Nunca joguei contra ele, então vai ser uma experiência especial. E, com certeza, muito difícil. Mas eu estou ansioso para encontrá-lo em quadra”, finalizou o principal jovem talento da NBA.

