Magic Johnson: “Stephen Curry não é o melhor armador da história”

O debate de quem é o maior armador da história entre Magic Johnson ou Stephen Curry ganhou um novo episódio. Dessa vez, foi a lenda do Los Angeles Lakers quem decidiu apimentar a discussão. Para ele, a resposta é óbvia: não é o craque do Golden State Warriors.

A explicação de Magic é simples. Enquanto Curry tem quatro títulos da NBA, ele tem cinco. Além disso, são três MVPs de finais, contra um do “concorrente” ao título de GOAT dos armadores.

“Se ele tiver mais de cinco [títulos da NBA], se tiver mais de 3 MVPs das Finais e 3 MVPs da liga, então ele é o melhor. Não é? Mas da última vez que eu verifiquei, ele não tem”, ironizou Johnson a Zach Gelb, da CBS Sports Radio.

Curry, por outro lado, tem uma opinião diferente. Em entrevista ao podcast de Gilbert Arenas, o maior arremessador de todos os tempos não justificou a escolha. No entanto, acredita estar à frente do ex-jogador.

“Sim, eu sou o melhor armador de todos os tempos. A discussão está entre Magic Johnson e eu? Então, sou eu. As comparações entre os atletas de diferentes eras são meio impossíveis, mas é uma das coisas mais divertidas dos esportes. Fazemos esses debates porque são divertidos. Mas é claro que preciso responder que sou o melhor”, afirmou.

Ainda na entrevista, o camisa 30 do Warriors reforçou seu respeito pela ex-lenda do Lakers. Além disso, se mostrou feliz por ter seu nome neste debate. Afinal, é algo que nunca imaginou em sua carreira.

“Eu não estava aqui na época para vê-lo jogar, óbvio. Mas tenho muito respeito por Magic. E o seu currículo é simplesmente ridículo, para início de conversa. Por isso, só de estar nessa discussão já é algo grandioso para mim. Nunca pensei que estaria nessa condição um dia. Eu adoro essas discussões, como já disse. Então, preciso estar ao meu lado”, completou o astro.

Outras opiniões

Não só Stephen Curry e Magic Johnson decidiram opinar sobre quem é o maior armador da história da NBA. Grandes lendas da história, além de outros jogadores, decidiram apontar suas escolas. A de maior peso foi a escolha de Michael Jordan.

A lenda do Chicago Bulls, segundo Stephen A. Smith, optou por Magic. O comentarista leu, durante o programa First Take, da ESPN, uma mensagem que o camisa 23 teria o enviado, afirma que o ex-Lakers é “facilmente, o melhor armador de todos os tempos”. Jordan ainda teria completado dizendo que “Curry está próximo, mas não à frente”.

Ex-jogadores do Cleveland Cavaliers, Richard Jefferson e Channing Frye, reagiram a fala do hexacampeão, durante episódio do podcast Road Trippin. Ambos, concordaram e consideraram que a distância entre Magic e Curry é maior do que de Jordan para Kobe Bryant.

“Steph não quer entrar nessa disputa, independente do quão bom ele é. Ele pode falar que é melhor. Eu disse que ele pode falar, mas não que ele está certo. O melhor é Magic Johnson, sem dúvidas”, afirmou Jefferson. “A distância entre ele e Magic, em minha opinião, é mais longa do que a de Kobe e Jordan”.

Em seguida, Frye explicou o motivo de considerar Magic Johnson melhor do que Stephen Curry. “As estatísticas dele são tão malucas”, disse o pivô aposentado. “O único novato a ganhar MVP das Finais da NBA, ganhar o MVP quase todo ano, título atrás de título… Steph é o cara, mas ele não é ‘o cara’. Ele apenas não é”, opinou.

Defensores de Curry

Curry também tem aqueles que o defendem. Neste caso, os mais recentes, foram Gilbert Arenas e Kendrick Perkins. O primeiro assumiu a sua escolha em seu podcast, durante entrevista com o armador do Warriors.

“Nós podemos analisar estatísticas e, assim, analisar essa questão por horas. E eu não vi Magic jogar ao vivo. Mas sei que não existem caras de 2,06m de altura por aí tentando ser armadores. E, ao mesmo tempo, eu vejo cada criança em quadras de rua com o sonho de ser como Stephen. A influência na posição é o ponto de desequilíbrio para mim”, argumentou o ex-jogador.

Perkins, por sua vez, disse que mudou de opinião após o quarto título do camisa 30, na temporada 2021/22. “A noção de posição no basquete está ultrapassada, mas Stephen vai ficar marcado para a posteridade como um armador. E a questão não é o que esse homem faz e, sim, como faz. Nós simplesmente nunca vimos, afinal, um cara de 1,88m de altura dominar essa liga. Por isso, eu reforço o que disse no ano passado: ele já está no topo da história”, sentenciou o ex-pivô.

