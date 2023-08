As maiores punições de jogadores na história da NBA

O astro James Harden acabou de levar uma multa de US$100 mil por chamar Daryl Morey, presidente do Philadelphia 76ers, de mentiroso. Quando se trata de punições, a NBA é implacável com jogadores, técnicos e dirigentes, mas hoje vamos listar algumas das maiores de todos os tempos. Vale ressaltar que a liga investiga todas as informações, seja via relatos ou vídeos para chegar à conclusão.

Maiores punições de jogadores na NBA

Muitas vezes a liga pune em valores, mas em outros casos, em vários jogos. Metta Sandiford-Artest (já teve vários nomes), por exemplo, perdeu quase uma temporada inteira após provocar uma briga generalizada em 2004/05. Ele terminou aquela campanha com apenas sete partidas, enquanto a liga distribuiu punições para outros nove jogadores.

Mas existem aquelas que acontecem de acordo com cada indivíduo. O astro Kyrie Irving, por não respeitar a regra dos protocolos de saúde e segurança da NBA, sofreu punições da liga e de sua então equipe.

Publicidade

Só que a NBA pune por inúmeros motivos: por conduta antidesportiva (dentro de quadra), conduta fora dos padrões (como agressões dentro e fora das quadras), manipulações de resultados (já teve árbitro banido), além de uso de substâncias proibidas. Hoje, vamos listar as que mais custaram aos cofres de jogadores, diretores e membros de uma equipe.

US$250 mil

– Gregg Popovich, um dos técnicos mais brilhantes que a NBA já teve (e ainda tem), levou uma multa de US$250 mil em 2012. Mas não foi por algo tão banal. Ele sacou seus três melhores jogadores (Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili) de uma partida contra o Miami Heat, que contava com LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Apesar de parecer uma situação normal, Popovich o fez quando o jogo era para a TNT, o que geraria uma grande audiência. David Stern, então comissário da liga, não teve dúvidas em chamar o treinador do San Antonio Spurs para uma conversa mais séria.

Publicidade

Não que o problema esteja totalmente resolvido, mas as equipes são obrigadas a divulgar a situação de cada jogador antes dos confrontos. Para isso, existe o NBA Injury Report, que a liga solta diariamente. Ali, atletas com alguma contusão precisam aparecer. Agora, se o técnico resolve simplesmente poupar, sem motivo algum, prepare o bolso porque lá vem multa.

– Outro caso não tão famoso foi o de Latrell Sprewell. Embora seja outra situação, ele tomou uma multa de US$250 mil por esconder da direção do New York Knicks uma lesão na mão direita. A contusão o faria perder cerca de seis semanas, mas Sprewell não avisou que quebrou a mão. A situação aconteceu durante a offseason de 2001, o que gerou um grande problema entre jogador e franquia.

Publicidade

Quando citamos “outro caso”, é porque houve um que envolveu PJ Carlesimo, então técnico do Golden State Warriors. Na época, Sprewell jogava pela equipe californiana. Então, durante uma discussão com o treinador, ele o pegou pelo pescoço. Como resultado, o ala-armador foi suspenso e, depois, saiu em troca para o Knicks. Nunca mais jogou pelo Warriors.

Leia mais

– O Portland Trail Blazers deu trabalho para a NBA em 1984. A direção da equipe entrou em contato com Hakeem Olajuwon e Patrick Ewing enquanto eles ainda estavam no basquete universitário. Assim, o time do Oregon sofreu a multa de US$250 mil. Mas a maior punição estava por vir: no Draft, o Blazers deixou passar Michael Jordan (claramente queria um pivô) e selecionou Sam Bowie.

Publicidade

Não que Bowie fosse um pivô ruim, mas a equipe sentia que não precisava de um ala-armador como Jordan. Afinal, a equipe já contava com Clyde Drexler, que selecionou um ano antes. Mas tudo poderia ter outro final se Ewing fosse para aquele recrutamento. Como havia a chance de ele ser a primeira escolha de 1985 (e foi), o jamaicano optou por esperar por mais uma temporada.

– Damon Stoudemire, então jogador do Blazers, levou uma multa de US$250 mil por ser preso em três vezes diferentes (posse de maconha) em 2003.

Publicidade

US$500 mil

– Um caso de traição. Mas não foi por isso. Vladimir Radmanovic, em 2007, era jogador do Los Angeles Lakers. Então, ele foi esquiar com a amante. Só que ele sofreu uma lesão no ombro, que o tirou de boa parte dos jogos e mentiu sobre a contusão. Por fim, ele admitiu tudo e levou uma multa de US$500 mil.

– Lembra da situação de Metta World Peace? A NBA estava apavorada, com medo de algo se repetir. Então, em 2006, Mardy Collins (então jogador do New York Knicks) fez uma falta dura em JR Smith (aquele), do Denver Nuggets. Aquilo criou outra briga enorme, envolvendo socos para todos os lados e uma multa de US$500 mil para Knicks e Nuggets.

Publicidade

– Joe Dumars era presidente de operações do Detroit Pistons, mas ele tinha um amigo jornalista, que recebia informações confidenciais da liga. O amigo? Adrian Wojnarowski, hoje na ESPN. A multa: US$500 mil em 2010.

– Uma das maiores punições envolvendo jogadores e membros de times na NBA aconteceu em 2019, quando Mark Stevens (Golden State Warriors) empurrou o armador Kyle Lowry. O caso aconteceu em 2019, Stevens levou a multa e foi banido da liga.

Publicidade

– Em dois casos envolvendo o acordo coletivo de trabalho da liga, a punição foi a mesma. Primeiro, Micky Arison (dono do Miami Heat) fez várias publicações reclamando da CBA em 2011 no Twitter. Ele apagou, mas a multa chegou. Depois, em julho de 2022, Joe Lacob (Golden State Warriors) reclamou publicamente do teto salarial e teve de pagar US$500 mil como punição.

Mark Cuban

O dono do Dallas Mavericks fala muito. Ele é daquele jeito mesmo que aparece na TV (Shark Tank). Mas isso, às vezes, custa demais na NBA. Desde 2020, ele acumula cerca de US$4 milhões em multas. A última foi no fim da temporada 2022/23, quando o Mavs sacou todos os titulares do jogo contra o Chicago Bulls. A ideia da direção era fazer Dallas perder seus últimos jogos para ter a chance de ficar com uma escolha top 10 do Draft. Até deu certo, já que selecionou Derreck Lively no recrutamento, mas a conta veio junto: US$750 mil.

Publicidade

Em 2018, Cuban queria repetir O Processo de Sam Hinkie no Philadelphia 76ers, mas exagerou no tank. Como resultado, a NBA o puniu em US$600 mil. Mas ele já levou outras duas por reclamações contra arbitragem, de US$500 mil cada.

US$2.5 milhões

Uma das maiores punições para jogadores ou membros de times na NBA aconteceu em 2014. Donald Sterling, então dono do Los Angeles Clippers, levou uma multa de US$2.5 milhões por comentários racistas com sua ex-namorada. Mas aquilo foi só o início, já que Sterling foi banido da liga e obrigado a vender a franquia.

Publicidade

US$3.5 milhões

O Minnesota Timberwolves aprontou e pagou por isso. Em 1999, o ala-pivô Joe Smith aceitou receber US$1.75 milhão para jogar na equipe. Mas era tudo muito estranho, já que Smith era um jogador promissor e de relativo sucesso no Golden State Warriors. Afinal, ele foi a primeira escolha do Draft de 1995 e todo mundo esperava que Smith recebesse o melhor contrato da carreira.

Então, a NBA investigou tudo e concluiu que o Timberwolves criou um artifício para pagar bem menos ao jogador, burlando as regras do teto salarial. Além da multa de US$3.5 milhões, o time perdeu todas as escolhas de primeira rodada até 2005.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol