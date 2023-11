Mais de dez times estariam interessados em troca por Alex Caruso

Uma provável troca por Alex Caruso pode levantar o interesse de mais de dez times da NBA. De acordo com Marc Stein, durante o podcast #thisleague Uncut, diversas equipes estão de olho se o Chicago Bulls decidir negociar o armador. O repórter, no entanto, não revelou o nome de nenhum dos interessados.

Os rumores em torno de Caruso começaram há alguns dias, quando o Bulls sinalizou a possibilidade de negociar Zach Lavine. Assim, o armador de 29 anos também relatou que estaria disposto a uma mudança.



Um dos times de olho na troca por Alex Caruso pode ser o Los Angeles Lakers. De acordo com Jovan Buha, do portal The Athletic, a equipe angelina está de olho em Lavine. Contudo, se o especialista defensivo ou DeMar DeRozan também estiverem disponíveis, a franquia deseja explorar um acordo.

As negociações com seu antigo time, no entanto, podem demorar. Isso porque os angelinos têm diversos jogadores que só podem ser trocados a partir do dia 15 de dezembro. Com isso, as outras equipes podem aproveitar e atravessar o negócio.

Um dos grandes defensores da posição, Caruso não é de entregar grandes números. Afinal, na atual temporada, está com 8.6 pontos, quatro rebotes e 2.5 assistências, além de 1.4 roubo de bola. No entanto, é visto por muitos como uma espécie de canivete suíço, capaz de defender e armar um time que quer lutar pelo título.

Algo que, por enquanto, não está acontecendo com o Bulls. Afinal, a equipe tem apenas quatro vitórias em 12 jogos na temporada. Assim, a temporada já começou sem grandes expectativas. Portanto, uma reconstrução completa não é descartada.

Reconstrução

A provável reconstrução do Bulls veio à tona no início desta semana. Na ocasião, muitas fontes ligadas à NBA começaram a sinalizar uma provável troca por Lavine. A principal delas veio do insider do The Athletic, Shams Charania.

“As equipes da NBA estão sondando Zach LaVine. Houve uma maior abertura do Chicago Bulls e do próprio atleta nos últimos dias em prol de uma troca. Portanto, os times estão interessados em entender qual é a disponibilidade do astro”, informou o insider.

“Muitos dos 30 gerentes gerais das equipes da liga estão em Chicago nesta semana para a abertura da temporada do basquete universitário. As conversas podem começar nesse sentido. Fontes da liga disseram que três times podem ter interesse imediato: Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers e Miami Heat”, finalizou.

A notícia caiu como uma bomba na NBA. Várias informações surgiram após as revelações de Charania. Uma delas foi de Darnell Mayberry, que cobre o Bulls para o mesmo The Athletic.

“Minhas fontes dizem que o Bulls pode implodir em breve. É sério, parece exagerado, mas não é. Em um mês, Chicago pode não ter o mesmo elenco. A mudança é iminente. A notícia de Zach LaVine só confirma isso”, afirmou.

No entanto, Mayberry também cita que existe uma chance da troca não representar um aceno a uma reconstrução de longo prazo.

“É verdade que, se o Bulls trocar Zach LaVine, eles perderão muito. O ala-armador é um dos melhores pontuadores em isolation e um grande arremessador do perímetro. No entanto, uma troca pode fazer com que esse ataque seja repensado. Pode se tratar de algo mais coletivo, tirando o foco do craque. A ideia é ter cinco jogadores que possam pontuar ao mesmo tempo em quadra. Isso melhoraria o ataque desse time”, ressaltou.

