Malcolm Brogdon queria troca do Celtics antes da temporada

A troca de Jrue Holiday marcou o fim da passagem de uma temporada de Malcolm Brogdon pelo Boston Celtics. Foi um ano bem produtivo, mas, no fim das contas, o armador queria ir embora. A quebra de confiança entre o atleta e a equipe, afinal, foi forte demais para se contornar. Segundo Jared Weiss, do site The Athletic, ele queria ser negociado antes da pré-temporada.

“Brad Stevens trabalhou para reparar a relação nos últimos meses, mas reintegrá-lo seria um desafio. Malcolm passou a offseason, antes de tudo, com a vontade de ter um ‘recomeço’ em outro lugar. Não queria, no entanto, esperar até o início da pré-temporada para isso. Ele se reapresentaria em Boston, mas preferia ser logo negociado”, revelou o jornalista.

Brogdon foi o melhor reserva da liga na última temporada, mas a campanha não terminou bem. Ele teve participação abaixo do esperado ao longo dos playoffs por causa de uma lesão no cotovelo. Em seguida, ele acabou envolvido na negociação para adquirir Kristaps Porzingis. O acordo foi rescindido e refeito, mas não dava para voltar atrás no “estrago”.

“A saga de Malcolm gira em torno da relação frágil das partes após as negociações por Kristaps. Ele só não foi embora, mas a transação existiu. Depois das reuniões do fim da temporada passada, ele ficou com a clara impressão de que estava nos planos futuros de Boston. Então, a notícia foi um golpe difícil demais de absorver. Era irremediável”, confidenciou Weiss.

Titularidade

Mas a decepção de Malcolm Brogdon com o Celtics foi muito além da participação em uma troca frustrada. Outro baque ocorreria menos de um mês depois. Com a saída de Marcus Smart, o atleta de 30 anos esperava ter uma chance de brigar pela titularidade. O treinador Joe Mazzulla, então, deu-lhe outro “banho de água fria” ao adiantar para a imprensa que Derrick White ficaria com a posição.

“Após a extensão do contrato de Jaylen Brown, Joe cravou que Derrick seria o novo armador titular. Isso só aumentou, como resultado, a desconexão entre o jogador e a equipe. Não é nada pessoal, pois Malcolm possui uma ótima relação com Derrick. Mas, ao menos, ele tinha a esperança de que teria a chance de disputar essa vaga”, explicou Weiss.

Durante a offseason, as comunicações de Brogdon com representantes do Celtics limitaram-se a algumas conversas com Stevens. O dirigente, aliás, viajou até Atlanta para falar pessoalmente com o atleta. “Brad fez avanços na melhora do relacionamento entre os dois lados. Mas Malcolm nunca deixou de preferir uma mudança de ares”, concluiu o repórter.

Nova casa

Depois da troca por Holiday, Brogdon tornou-se jogador do Portland Trail Blazers. Mas isso não deve durar muito tempo. A tendência, por enquanto, é que ele esteja em uma negociação mais uma vez e vá para uma equipe mais competitiva. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, os executivos do Oregon já estão atentos aos interessados no veterano.

O principal candidato a troca, a princípio, é o Los Angeles Clippers. Os angelinos seriam o caminho de Brogdon na troca original de Porzingis e, desde então, não perderam a esperança de adquiri-lo. As negociações com Celtics seguiram nos últimos meses. Outro destino especulado para o armador foi o Phoenix Suns.

