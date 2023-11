Malik Monk decide e Kings consegue virada insana contra o Warriors

Com uma bola nos segundos finais, Malik Monk garantiu a vitória do Sacramento Kings sobre o Golden State Warriors por 124 a 123. O time de São Francisco chegou a liderar por 24 pontos, mas não conseguiu segurar a reação dos donos da casa.

Além da derrota, o Warriors também se viu eliminado da Copa da NBA. A equipe de Steve Kerr precisava vencer o rival californiano por 12 pontos para seguir na disputa. O Kings, por sua vez, garantiu vaga nas quartas de final e vai enfrentar o New Orleans Pelicans.

Com a necessidade de vencer por 12 pontos para seguir na Copa da NBA, o Warriors iniciou o jogo a todo vapor. Stephen Curry, Klay Thompson e Andrew Wiggins combinaram para 24 pontos no primeiro quarto. Assim, a equipe de São Francisco venceu a parcial por 37 a 29 e deu sinais que conseguiria completar a missão.

O segundo quarto seguiu na mesma toada. Agressivo, o Warriors seguiu abrindo vantagem. Sem resposta, o Kings se viu 24 pontos atrás no placar com pouco mais de um minuto para o fim do segundo quarto. Então, Harrison Barnes, De’Aaron Fox e Kevin Huerter converteram bolas importantes, mas os donos da casa foram para o intervalo perdendo por 72 a 55.

Huerter e Fox, por sinal, foram responsáveis por trazer o Kings de volta para o jogo. No terceiro quarto, a dupla combinou para 19 dos 40 pontos de Sacramento. Além disso, os donos da casa conseguiram diminuir o ímpeto do Warriors para diminuir a desvantagem para nove pontos.

Empurrados pela torcida, o Kings foi em busca da virada no quarto período e alcançou após lance livre de Fox. Os times, então, trocaram cestas e o Warriors chegou a abrir seis de vantagem novamente. Com a vaga garantida na Copa da NBA, Sacramento não desistiu do jogo. Com 44 segundos no relógio, Monk roubou bola de Curry e diminuiu a vantagem de Golden State para apenas um ponto. Depois, foi a vez de Draymond Green cometer um turnover. Com sete segundos, Monk foi para o garrafão e anotou os dois pontos da vitória do Kings. Curry ainda tentou, mas errou o último arremesso do jogo.

(8-10) Golden State Warriors 123 x 124 Sacramento Kings (10-6)

https://www.youtube.com/watch?v=dj6bkuG

Golden State

Andrew Wiggins: 29 pontos, nove rebotes e 11-18 nos arremessos de quadra

Stephen Curry: 29 pontos, dez rebotes e seis assistências

Klay Thompson: 20 pontos e 11 rebotes

Moses Moody: 11 pontos

Dario Saric: dez pontos

Sacramento

Kevin Huerter: 21 pontos, nove rebotes e cinco assistências

De’Aaron Fox: 29 pontos, dez rebotes e sete assistências

Malik Monk: 21 pontos

Harrison Barnes: 12 pontos e quatro rebotes

Trey Lyles: 11 pontos e seis rebotes

Domantas Sabonis: nove pontos, dez assistências e oito rebotes

(5-11) Charlotte Hornets 91 x 115 New York Knicks (10-7)

Charlotte

Brandon Miller: 18 pontos

Miles Bridges: 13 pontos e quatro rebotes

Mark Williams: 12 pontos e 12 rebotes

Terry Rozier: 11 pontos e cinco assistências

PJ Washington: 11 pontos e oito rebotes

New York

Julius Randle: 25 pontos, 20 rebotes e cinco assistências

Immanuel Quickley: 23 pontos

Josh Hart: 17 pontos e seis rebotes

RJ Barrett: 16 pontos

Jalen Brunson: 12 pontos, sete assistências e três roubos de bola

Mitchell Robinson: seis pontos, dez rebotes e seis tocos

(8-9) Atlanta Hawks 105 x 128 Cleveland Cavaliers (10-8)

Atlanta

Bogdan Bogdanovic: 18 pontos e seis rebotes

De’Andre Hunter: 18 pontos e quatro rebotes

Clint Capela: 14 pontos e nove rebotes

Saddiq Bey: 14 pontos e quatro rebotes

Trae Young: 13 pontos e dez assistências

Onyeka Okongwu: 13 pontos e nove rebotes

Dejounte Murray: 13 pontos

Cleveland

Donovan Mitchell: 40 pontos, 11 rebotes, cinco assistências, três roubos de bola e 14-25 nos arremessos de quadra

Darius Garland: 19 pontos e oito assistências

Evan Mobley: 17 pontos, 19 rebotes e sete tocos

Georges Niang: 12 pontos e sete rebotes

Jarrett Allen: 11 pontos e oito rebotes

Max Strus: 11 pontos e sete assistências

Caris LeVert: dez pontos

(8-10) Toronto Raptors 103 x 115 Brooklyn Nets (9-8)

Toronto

Scottie Barnes: 17 pontos, 11 rebotes, seis assistências e três roubos de bola

Pascal Siakam: 17 pontos e dez rebotes

Gary Trent Jr.: 15 pontos

Dennis Schroder: 14 pontos e nove assistências

Chris Boucher: 13 pontos

OG Anunoby: dez pontos

Brooklyn

Spencer Dinwiddie: 23 pontos, nove rebotes, oito assistências, quatro roubos de bola e 10-10 nos lances livres

Mikal Bridges: 22 pontos, dez rebotes e cinco assistências

Cameron Johnson: 18 pontos e nove rebotes

Royce O’Neale: 18 pontos, sete rebotes e quatro assistências

Nic Claxton: 15 pontos, oito rebotes e quatro tocos

(5-14) Chicago Bulls 97 x 124 Boston Celtics (14-4)

Chicago

DeMar DeRozan: 19 pontos e seis assistências

Coby White: 19 pontos

Patrick Williams: 14 pontos e sete rebotes

Boston

Jaylen Brown: 30 pontos, oito rebotes, seis assistências e 12-23 nos arremessos de quadra

Jayson Tatum: 21 pontos, sete rebotes e quatro assistências

Al Horford: 16 pontos, nove rebotes, seis assistências e três tocos

Jrue Holiday: 14 pontos, nove assistências e sete rebotes

Derrick White: 14 pontos e sete assistências

Payton Pritchard: 11 pontos e cinco rebotes

(13-5) Milwaukee Bucks 131 x 124 Miami Heat (10-8)

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 33 pontos, dez rebotes, cinco assistências, 11-16 nos arremessos de quadra e 10-13 nos lances livres

Damian Lillard: 32 pontos, nove assistências, quatro rebotes e 10-10 nos lances livres

Khris Middleton: 17 pontos e oito rebotes

Malik Beasley: 16 pontos e dez rebotes

Brook Lopez: 12 pontos, quatro rebotes e quatro assistências

Miami

Bam Adebayo: 31 pontos, dez rebotes, cinco assistências e 13-27 nos arremessos de quadra

Kyle Lowry: 21 pontos, seis assistências e quatro rebotes

Josh Richardson: 20 pontos e sete assistências

Jaime Jaquez Jr.: 14 pontos, seis assistências e quatro rebotes

Caleb Martin: 14 pontos

Duncan Robinson: 13 pontos

(11-6) Oklahoma City Thunder 103 x 106 Minnesota Timberwolves (13-4)

Oklahoma

Shai Gilgeous-Alexander: 32 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, três roubos de bola e 13-22 nos arremessos de quadra

Chet Holmgren: 16 pontos, oito rebotes e seis assistências

Josh Giddey: dez pontos e seis rebotes

Cason Wallace: dez pontos

Jalen Williams: dez pontos

Minnesota

Anthony Edwards: 21 pontos e cinco rebotes

Rudy Gobert: 17 pontos, 16 rebotes e quatro tocos

Troy Brown Jr.: 17 pontos

Naz Reid: 15 pontos e sete rebotes

Karl-Anthony Towns: 13 pontos e dez rebotes

(8-7) Houston Rockets 115 x 121 Dallas Mavericks (11-6)

Houston

Alperen Sengun: 31 pontos, nove rebotes, seis assistências e 10-19 nos arremessos de quadra

Dillon Brooks: 16 pontos

Jabari Smith Jr.: 16 pontos e nove rebotes

Jalen Green: 12 pontos e cinco assistências

Tari Eason: 11 pontos e oito rebotes

Fred VanVleet: dez pontos e 12 assistências

Dallas

Luka Doncic: 41 pontos, nove rebotes, nove assistências e 15-29 nos arremessos de quadra

Kyrie Irving: 27 pontos e cinco assistências

Derrick Jones Jr.: 15 pontos e seis rebotes

Dante Exum: 12 pontos

Tim Hardaway Jr.: 11 pontos

