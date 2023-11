Mark Cuban vai vender o Dallas Mavericks

Uma notícia importante surgiu antes da rodada de terça-feira (28) começar, Mark Cuban vai vender uma parte majoritária do Dallas Mavericks. O proprietário de longa data da equipe vendeu grande parte da franquia pelo valor de US$3.5 bilhões para Miriam Adelson. A família Adelson é famosa por ser dona de cassinos ao redor do mundo. Um lucro que passa de US$3 bilhões para Cuban.

A notícia foi inicialmente veiculada por Marc Stein, do portal Substack. Pouco depois, foi confirmada por Shams Charania, do portal The Athletic.

Publicidade

Mesmo com a venda de parte majoritária, Cuban ainda terá ações na equipe texana. Além disso, ele irá comandar a parte esportiva da equipe. O preço da franquia Mavericks era de US$4.5 bilhões, de acordo com a revista Forbes. Portanto, o sétimo time mais valioso de toda a NBA. Este é um grande caso de sucesso para o executivo. Afinal, ele comprou o Mavericks em 2000, pagando um valor de “apenas” US$285 milhões.

Sobre o comando de Cuban, Dallas viveu seu melhor momento na história da liga, coincidindo com a chegada de Dirk Nowitzki na NBA. Além do título de 2011, a franquia disputou a final da liga em 2006 e duas decisões de Conferência em 2003 e 2022. A última, aliás, já sob o comando de Luka Doncic.

Publicidade

O movimento já tinha sido especulado após uma declaração do empresário. Foi no ano passado Mark Cuban, quando indicava uma parceria com a Las Vegas Sands, empresa de Adelson, a mulher para quem o executivo vai vender o Mavericks. A fala foi dada ao jornal Dallas Morning News.

Leia mais sobre o Mavericks!

“Meu objetivo é encontrar parcerias para uma nova arena. Temos conversas com a Las Vegas Sands para executar um plano. O novo ginásio estaria no meio de um resort e cassino. Essa é a missão”, afirmou.

Publicidade

No entanto, existe um problema que impede que o plano aconteça ao menos em um primeiro momento. Apostas esportivas e cassinos são ilegais na lei do estado do Texas. Ou seja, algo precisaria mudar na legislação do estado para que uma arena em um cassino seja construída lá. Não há nenhum rumor sobre a franquia sair do estado, ou algo do tipo.

Quem é Miriam Adelson?

Ela é uma das pessoas mais ricas do mundo. De acordo com a revista Forbes, Adelson é a 35ª pessoa com mais dinheiro no planeta e a quinta mulher mais bem colocada no ranking. Seu patrimônio líquido é estimado em US$32.3 bilhões.

Publicidade

Ela é a maior acionista da empresa já mencionada, Las Vegas Sands, que administra resorts e cassinos ao redor do mundo, sobretudo, em Singapura e em Macau, para onde os negócios da família se expandiram além dos EUA. Além disso, ela tem 78 anos e nasceu em Tel Aviv, Israel.

Adelson é uma apoiadora reconhecida do partido republicano nos Estados Unidos. Entre outras coisas, foi uma das principais financiadoras da candidatura de Donald Trump à presidência do país em 2016. Ela também é uma das principais apoiadoras das causas de Israel dentro do país.

Publicidade

Ela detém 57% da empresa de cassinos e é proprietária do jornal Las Vegas Review-Journal, além de ser editora do jornal israelense Israel Hayom.

Seu filho, Matan Adelson, é dono de um clube de basquete e futebol, o Hapoel Jerusalém. Miriam era casada com o magnata Sheldon Adelson, que faleceu em 2021.

Porque Mark Cuban vai vender o Mavericks?

O executivo veterano, de acordo com boatos, pretende se candidatar para algum cargo público nos EUA em 2024. Afinal, ele já deu sinais de que poderia concorrer até mesmo à presidência do país. Cuban é uma pessoa pública de sucesso, seja por sua empresa farmacêutica (Cost Plus Drugs) ou por outras iniciativas.

Publicidade

Outro indício de que a decisão do bilionário tem motivos além do basquete está em sua saída da série Shark Tank. Ele participou do famoso programa do canal ABC por dez anos. Então, é um momento de mudança para Cuban.

Mas Stein cita que esta é uma venda única na história da liga. Afinal, mesmo vendendo uma parte grande da franquia por bilhões de dólares, ele ainda terá controle sobre as operações de basquete.

Aliás, além da notícia de que Mark Cuban vai vender o Dallas Mavericks, a equipe entrou em quadra nessa terça-feira (28). O time venceu o Houston Rockets, em jogo também válido pela Copa da NBA, por 121 a 115. Entretanto, o time já estava eliminado da competição. Mas ao menos levou o rival texano junto.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA