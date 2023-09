Markieff Morris relembra golpe de Nikola Jokic e avisa: “cuidado”

Miami Heat e Denver Nuggets fizeram as Finais da NBA em 2022/23, mas na temporada anterior, Nikola Jokic e Markieff Morris protagonizaram uma briga em quadra. Os gêmeos da família Morris foram convidados do podcast dos ex-jogadores Matt Barnes e Stephen Jackson, e relembraram o empurrão do astro sérvio que lesionou adversário.

O ala-pivô que jogava em Miami na época perdeu muito tempo com lesões no pescoço e na parte superior das costas. Mas negou na entrevista que esteve machucado por tanto tempo.

“Eu fiquei um bom tempo fora de jogo. Entretanto, não era por uma lesão, dor ou nada disso. Foi uma coisa que partiu do Miami Heat. Queriam me proteger, de mim mesmo, de tentar algo em quadra, de fazer besteira. Depois de duas semanas do ocorrido, eu já estava liberado para jogar. No entanto, eles me seguraram. Enfim, não pude pegá-lo”, contou.

Desde então, Markieff Morris e Nikola Jokic não se enfrentaram mais. O entrevero aconteceu em novembro de 2021, ainda pela temporada 2021/22.

O ala-pivô, atualmente no Dallas Mavericks, contou que o campeão da liga entendeu errado e que a própria NBA colaborou para que ele fosse o vilão.

“Eu fiz uma falta antes, fiz sim. Mas, é um lance de jogo. Quem vê o vídeo sem julgamentos percebe. Ele vai fazer um passe e eu chego até ele. Levanto a minha mão, é um sinal de que estou chegando e vou fazer uma falta em você”, explicou.

“Porém, a reação dele é desproporcional. Ele se aproveitou da narrativa e me fez parecer ser maldoso. Quem já jogou ou quem assistiu ao jogo sabe que não foi isso. Eu não quis machucá-lo. E a própria liga contribuiu para isso. Eu faço uma falta, sinalizo antes, não procuro briga e vou voltar pro meu canto. Levo uma pancada pelas costas e eu que sou o culpado? Eu fui multado por isso. Para mim, é absurdo. Não entendi nada. Mas, ao menos, eles conseguiram criar o vilão da história”, pontua o gêmeo.

Morris, por outro lado, ressaltou que não foi maldoso com Jokic.

“Muitos me disseram para que não virasse as costas para ele, que fui inocente. Mas, cara, não estamos nas ruas, estamos na quadra de basquete. É óbvio que se estou na rua, não dou as costas, eu vou pra cima de você. Porém, estou numa quadra. Eu fiz a falta, estou voltando para o meu lado, fim da história. Não fui machucar ninguém. Mas, nós sabemos que eles tem seus preferidos”, completou.

Marcus Morris tentou se vingar pelo irmão

Markieff jamais enfrentou Jokic novamente, mas o irmão, Marcus, sim. Entretanto, os holofotes não permitiram que ele fizesse algo, de acordo o próprio ala do Los Angeles Clippers.

“Quando fui jogar contra ele, todos me observavam. A NBA já imaginavam que eu planejava algo, por conta de toda a situação. Então, qualquer pequeno passo meu em direção a ele virou algo muito maior do que era. Percebi que não poderia fazer nada. Mas, não ia sair de mãos vazias. Peguei um de seus companheiros. Briguei com Austin Rivers”, relembrou.

O irmão ainda falou que não gostou nada da situação, mas ressaltou que Markieff não deveria ter virado de costas para o Sérvio.

“Eu fiquei chateado quando tudo aconteceu. Foi pelas costas. Eu tenho certeza que se ele não virasse as costas para Jokic, não teria acontecido nada”, provocou. “Ele não deveria ter se virado, foi a primeira coisa que disse a ele”.

“Por fim, ele ainda foi multado. Não é de se chocar, sabemos que eles tem seus favoritos”, insinuou. “Eu já levei multas de US$25 mil por cada bobagem. Enfim, foi uma situação que não deveria ter acontecido”.

