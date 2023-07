Mavs poderia envolver Jaden Hardy em troca, segundo repórter

O Dallas Mavericks trouxe Kyrie Irving de volta e conseguiu Grant Williams nesta offseason. No entanto, em participação no podcast Howdy Partners, Tim MacMahon, da ESPN, afirmou que o Mavs ainda conseguir troca em volta dos jovens Jaden Hardy e Josh Green. Segundo o jornalista, são jogadores visados ao redor da liga.

“Quando os times ligam para o Mavs para negociar uma troca, Josh Green e Jaden Hardy são os principais alvos. Eles são peças muito atraentes ao redor da liga”, revelou MacMahon.

O assunto surgiu no debate quando foi citado que a franquia terá que fazer uma decisão sobre Green. O ala-armador entrou em sua quarta temporada na NBA e, cada vez mais, ganha espaço na rotação do Mavericks. Desse modo, precisarão decidir até 2024/25 se vão estender seu contrato ou trocá-lo.

“Acho que Green conseguirá algo em torno de US$15 milhões no futuro recente. Então se o Mavs não o vê como titular, acho que faz sentido realizar uma troca. Tem outras franquias que possuem interesse nele”, disse MacMahon.

“Acho que um dos maiores erros que Jason Kidd [técnico de Dallas] cometeu no último ano foi como utilizar Josh Green. O ala-armador teve ótimos jogos perto da trade deadline, mas quando Luka [Doncic] e Kyrie [Irving] começaram a jogar juntos, ele se perdeu. Em seguida, Justin Holiday estava entre os titulares no lugar dele. Você tem que dar espaço para Green crescer e aprender como impactar o jogo ao lado das duas estrelas”, completou.

Tanto uma troca de Green, como de Jaden Hardy pelo Mavs seria para o a franquia buscar o título já na próxima temporada. Doncic está sob contrato por mais três anos, ao mesmo tempo que Irving não é conhecido por esperar suas equipes se desenvolverem. Além disso, poderiam conseguir um reforço necessário nas posições de ala e pivô, já que possuem seis jogadores de perímetro, contando com Tim Hardaway Jr. e Seth Curry.

Green teve seus melhores números em sua carreira de três anos durante a última temporada. Aos 22 anos, anotou 9.1 pontos, três rebotes e 1.7 assistências em 25.7 minutos como média em 60 confrontos. Seu aproveitamento foi de 53.7% nos arremessos de quadra e 40.2% do perímetro.

Ao mesmo tempo, Hardy realizou sua primeira temporada na NBA. A escolha de segunda rodada registrou 8.8 pontos, 1.9 rebotes e 1.4 assistências em 14.8 minutos como média em 48 partidas. Seu aproveitamento foi de 43.8% nos arremessos de quadra e 40.4% nas bolas de três.

