Mavs pode tentar troca por Giannis Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks pode ser o próximo time da NBA a perder um astro e times como Dallas Mavericks e New York Knicks estariam de olho. Após as declarações mais recentes de Giannis Antetokounmpo, o Mavs aparece como um candidato de troca. De acordo com Dalton Trigg, da revista Sports Illustrated, as negociações entre os times podem esquentar nos próximos meses.

“Toda essa especulação sumiu nos últimos anos. Antetokounmpo se tornou campeão com o Bucks. Ao mesmo tempo que o Mavs conseguiu juntar Kyrie Irving à Luka Doncic, sendo sua segunda estrela. Além disso, a equipe melhorou seu elenco adicionando peças jovens. Mas esses rumores podem esquentar de novo entre agora e a próxima offseason”, escreveu Trigg.

Desse modo, o jornalista vê o Mavs como um time para se ficar de olho caso Giannis Antetokounmpo peça troca. Mas por que ele faria isso?

Publicidade

O Milwaukee Bucks renovou os acordos de Brook Lopez e Khris Middleton na offseason, mas parece que nem todo mundo está na “mesma página”. Em longa entrevista ao The New York Times, o astro Giannis Antetokounmpo não quer saber de estender seu contrato com o Bucks. Por enquanto, o grego tem dúvidas se a equipe está realmente em busca do título na próxima temporada.

“A questão real é que não vou estender meu contrato com o Bucks no próximo ano, porque os números não fazem sentido”, afirmou Giannis Antetokounmpo. “Mas no próximo ano, na outra offseason, pode fazer sentido para as duas partes. Ainda assim, eu não sei”.

Publicidade

Leia mais!

O ídolo de Milwaukee, aos 28 anos, quer que seus colegas estejam totalmente comprometidos pelo título. A derrota na primeira rodada para o Miami Heat nos playoffs causou estragos. Entre eles, o técnico Mike Buddenholzer saiu, dando lugar a Adrian Griffin. Agora, a equipe tenta manter praticamente o mesmo grupo da última temporada.

“Eu não estaria na mesma versão de mim mesmo se eu não souber se todo mundo está na mesma página”, disse. “Não sei se todos estão ali pelo título, se todos vão sacrificar seus tempos com seus familiares como eu faço. Então, se eu não sentir isso, eu não vou assinar”.

Publicidade

Pelo visto a falta de sucesso nos playoffs está fazendo com que Antetokounmpo esteja planejando sua saída caso as coisas não mudem. Na última pós-temporada o Bucks, como primeiro colocado da Conferência Leste, sofreu uma derrota desmoralizante na primeira rodada para o Miami Heat.

O ídolo tem seu contrato garantido até 2024/25, tendo opção de aceitar o último em 2025/26. Além disso, nenhum outro titular possui acordo garantido após a temporada 2024/25. Aliás, o de Jrue Holiday, por exemplo, vai até 2023/24. Depois, o armador tem a opção de sair.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol