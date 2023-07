Após Mbappé receber proposta milionária, jogadores da NBA reagem a salário

Kylian Mbappé recebeu uma proposta de saltar os olhos do Al Hilal, da Arábia Saudita, e o salário impressionou os jogadores da NBA. A oferta do clube árabe foi de US$332 milhões, na busca de contratar o atacante em meio a seu imbróglio com o Paris Saint-Germain. O possível salário do francês está na casa dos US$776 milhões. Os valores, então, causaram reações dos astros do basquete americano.

Giannis Antetokounmpo foi um dos que se manifestou com a oferta. Isso, aliás, fez com que o astro do futebol reagisse. O jogador do Milwaukee Bucks, então, brincou com a semelhança de aparência entre ele e o atacante francês.

“Al Hilal, vocês podem me levar. Afinal eu pareço com Kylian Mbappe”, brincou o grego. Mbappé, então, respondeu com risadas, à publicação de Antetokounmpo.

Giannis e Mbappé tiveram contato em 2020. Na ocasião, o grego esteve na tour do NBA Global Games para o jogo entre Bucks e Charlotte Hornets. Antes do duelo, Antetokounmpo visitou o PSG junto com os companheiros de Milwaukee. Assim, com entradas no campo e vestiários do Parque dos Príncipes, os astros interagiram.

Após a publicação de Antetokounmpo, outros astros da NBA também se manifestaram sobre o possível acerto do jogador do PSG. Damian Lillard não acreditou que um salário tão alto pudesse ser oferecido por um único ano.

“US$776 milhões por um ano? O que?”, reagiu incrédulo o armador do Portland Trail Blazers, que está no meio de uma grande novela na NBA.

Draymond Green foi outro que comentou o assunto. O veterano do Golden State Warriors perguntou se a Arábia Saudita tem ligas de basquete. Ele também citou que, mesmo tendo assinado um contrato recente de quatro anos e US$100 milhões, se interessaria por uma oferta como a de Mbappé.

LeBron James postou um “meme” de Forrest Gump, onde estaria correndo para o seu agente, Rich Paul, para que ele negociasse um novo contrato na liga árabe.

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾‍♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb Publicidade — LeBron James (@KingJames) July 25, 2023

Comparação dos ganhos

Os astros da NBA recebem muito dinheiro. No entanto, há um abismo com alguns contratos dos principais astros do futebol. Entre os nomes citados, Draymond Green é quem receberá menos em 2023/24. Seu novo acordo de quatro anos lhe renderá “apenas” US$25 milhões anuais. Em valores reais, Green começará recebendo cerca de US$22 milhões no próximo ano. Por fim, no encerramento de seu contrato em 2026/27, aos 36 anos, o ala terá uma opção de jogador de US$27.6 milhões.

O salário mais alto, entre todos os jogadores da NBA, em 2023/24, será o de Stephen Curry, que, em 2021, aceitou uma proposta de renovação com o Warriors no valor de US$215.5 milhões. O armador receberá US$51.9 milhões na próxima temporada.

Para se ter uma ideia, o salário de Mbappé, caso aceite ir para o Al Hilal, é equivalente ao acumulado total da carreira de LeBron James na NBA (US$531 milhões). O francês, em um ano, ainda assim, receberia mais. As cifras do futebol e dos clubes árabes com investimento estatal são, acima de tudo, fora de parâmetros.

NBA deve ter aumento exponencial do teto salarial

A NBA está em um período de crescimento. Afinal, as novas projeções sobre o teto salarial apontam um crescimento de 10% ao ano, no espaço das equipes. Isso, então, tem aumentado os ganhos de acordos máximos. Jaylen Brown, por exemplo, assinou, nessa terça feira (25), o maior contrato da história da liga: US$304 milhões por cinco temporadas.

Esse, portanto, é 0 13° maior contrato da história das grandes ligas americanas (NFL, NBA, MLB, NHL). Mas todos os acordos maiores que o de Brown, em ganhos financeiros, têm nove anos de duração.

Assim, a ideia é que os contratos assinados no começo dessa onda de crescimento salarial sejam baratos quando o gráfico estabilizar. O maior contrato da história, há sete anos, era o de Mike Conley com o Memphis Grizzlies. O valor, afinal, era de US$153 milhões por cinco anos.

