A época dos super times da NBA está chegando ao fim. Agora, com as novas regras da CBA, conseguir dois astros será o novo objetivo dos GMs. Desse modo, veja as melhores duplas de jogadores abaixo de 25 anos na NBA, segundo o site CBS Sports.

Menções honrosas

Chet Holmgren e Josh Giddey (Oklahoma City Thunder)

Tyrese Haliburton e Ben Mathurin (Indiana Pacers)

Zion Williamson e Trey Murphy III (New Orleans Pelicans)

Cade Cunningham e Jaden Ivey (Detroit Pistons)

Victor Wembanyama e Devin Vassell (San Antonio Spurs)

LaMelo Ball e Brandon Miller (Charlotte Hornets)

5. Scoot Herdenson e Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers)

O potencial dessa dupla é muito alto. O Blazers preferiu escolher Herdenson quando ele caiu para a terceira pick do Draft do que manter Damian Lillard feliz, após ele já ter ameaçado pedir troca. Agora, ele e Sharpe são vistos como o futuro da equipe.

Henderson, de 19 anos, e Sharpe, de 20 anos, possuem tudo para serem imparáveis no ataque. Atleticismo, visão de quadra, arremesso… No entanto, o sucesso da dupla dependerá muito do quão boa ela será na defesa. Em especial Sharpe, mas eles terão tempo de melhorar nesse aspecto.

4. Anthony Edwards e Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves)

É difícil não pensar em McDaniels como o Robin, enquanto Edwards é o Batman. No entanto, o ala é apenas um bom jogador que joga ao lado de um ótimo, ficando em sua sombra.

A CBS considera que McDaniels está perto de estar no nível de um astro da NBA, mesmo que nunca participe do All-Star Game. Em sua terceira temporada na liga, anotou 12,1 pontos em 51,7% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 39,8% do perímetro. Desse modo, ele pode estar flertando com os 20 pontos por jogo em breve. Além disso, vale lembrar que é um ótimo defensor.

Junte isso a Edwards, jovem promessa da NBA, e tenha, então, uma das melhores duplas de jogadores abaixo de 25 anos.

3. Darius Garland e Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Garland é um All-Star de 23 anos, enquanto Mobley foi nomeado ao time ideal defensivo da última temporada com apenas 22 anos. O primeiro foi o único jogador da NBA a ter média de pelo menos 21 pontos e sete assistências com 40% do perímetro. O segundo, no entanto, teve 16,2 pontos e nove rebotes por jogo, o que pode ser ruim pelo tamanho de seu potencial. Esse o nível dessa jovem dupla.

Leia mais!

Ambos são uma boa base para o Cavs, mas precisam melhorar em alguns aspectos. O primeiro deles é o arsenal ofensivo de Mobley, que é limitado e pouco versátil. O segundo seria a defesa de Garland, que pode ser considerada no máximo mediana.

2. Paolo Banchero e Franz Wagner (Orlando Magic)

O Magic possui uma das duplas mais promissoras da NBA. Seus alas de 21 e 22 anos somaram 38 pontos como média na última temporada e estão longe de atingir seus potenciais.

Wagner é uma ótima segunda opção no ataque. Ele possui um ótimo trabalho de pés e visão de jogo, fazendo com que pontue com facilidade em quase 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Além disso, ele também é eficaz na defesa, graças ao seu tamanho e inteligência.

Ao mesmo tempo, Paolo Banchero foi o melhor novato da última temporada. Inclusive, ele foi o quarto neste século a conseguir médias de pelo menos 20 pontos, cinco rebotes e três assistências em seu primeiro ano na NBA. Os outros foram LeBron James, Blake Griffin e Luka Doncic.

1. Ja Morant e Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Morant e Jackson Jr são uma das melhores duplas de jogadores da NBA no geral. No entanto, a junção dos astros é a mais bem sucedida entre jogadores abaixo de 25 anos. Juntos já conseguiram prêmio de novato do ano, jogador que mais se desenvolveu, defensor do ano, três seleções para All-Star e mais.

Tudo indica que Jackson continuará sendo um dos melhores defensores da liga. Desse modo, é apenas necessário que Morant resolva seus problemas fora de quadra. Junto de Desmond Bane, de 25 anos, eles ainda brigarão por muitos títulos nos próximos anos.

