Metta World Peace revela “pegadinha” de colega nos tempos de Kings

Em entrevista ao podcast The Hoop Chat with Emily Austin, Metta World Peace revelou umas das melhores (ou piores) pegadinhas nos tempos de Sacramento Kings. De acordo com o jogador aposentado, seu colega Brad Miller adorava implicar com Mike Bibby. Ele colocava animais mortos que caçava no armário do armador.

“A história mais engraçada que tenho é com Brad Miller, um dos meus melhores amigos da NBA. Passamos muito tempo juntos em nossas carreiras. Ele é um caçador, meio hippie. Um abraço para todos os veganos, mas ele colocava o que caçava no armário do Mike Bibby”, contou Metta.

“Ele colocava toalhas ou camisas em cima para esconder. Então Mike vinha dos treinos e achava um peru morto em suas coisas. Ele já colocou cabeças de veado também”.

Brad Miller é um pivô que jogou 12 temporadas na NBA. Ele teve médias de 11,2 pontos, 7,1 rebotes e 2,8 assistências ao longo de mais de 850 confrontos. Inclusive, foi duas vezes All-Star, pelo Kings e Indiana Pacers. No entanto, fora das quadras gostava de pregar peças em seus companheiros de time. De acordo com World Peace, Bibby era o alvo em Sacramento e se irritava com as brincadeiras.

“Ele ficava em choque. Ninguém quer encontrar um peru em seu armário. Em especial, quando você quer focar, ter um bom treino. Você quer trabalhar duro e encontra isso no vestiário. Mas era engraçado. Uma das melhores histórias que tenho da minha carreira”, disse o ala.

Miller e o antigo Ron Artest foram colegas pela primeira vez no Chicago Bulls. A franquia escolheu o ala como a 16º escolha do Draft de 1999. O pivô, no entanto, já estava em sua segunda temporada na liga.

Em seguida, World Peace e Miller foram trocados para o Indiana Pacers na temporada 2001/02. Eles passaram mais dois anos juntos em uma das melhores fases da franquia. Em 2004, eles chegaram perto de ir para as Finais da NBA, mas foram eliminados pelo Detroit Pistons.

Em 2005/06, Metta World Peace vai para o Kings por meio de troca. Miller já tinha assinado com a franquia em 2004. A dupla ficou até 2007/08 em Sacramento.

Essa história de Metta World Peace é digna de entrar para o Hall da Fama de pegadinhas da NBA. No entanto, algo curioso é que o ex-jogador não é o “louco” da situação.

